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 Политика Украины, За рубежом
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 Вы должны модернизироваться, мы - вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что временно оккупированные Луганск и Донецк обязательно вернутся под контроль Украины.

Об этом генсек Альянса рассказал во время выступления в Одесской морской академии в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Столтенберг отметил, что понимает нетерпение украинцев, которые хотят видеть прогресс в решении конфликта на Донбассе.

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Однако, по его словам, история свидетельствует, что изменения обязательно наступят, даже если сейчас они кажутся невозможными.

"Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался", - сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что проведение реформ и поддержка НАТО помогут вернуть отдельные районы Донбасса под украинский контроль.

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"Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы - вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3156859
 
 
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Венгры твари подосрали нас крепко.
Сами левые паспорта изымают (ранее выданные левым людям), а нам палки в колёса ставят.
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наказание для тех кто служил оккупанту, кто голосовал на референдуме, убивал и призвал войну, должно быть неизбежно.
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им дадут квартиры и денежные выплаты за страдания от хунты
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На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится, - Столтенберг

Спасибо, дорогой. На каком-то этапе мы все завершимся.
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иными словами, берлинская стена простояла 28 лет и вы подождете
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"Оккупация Донецка и Луганска завершится" ? Она уже почти завершилась . "Спасибо" , гаранты . Ви маєте модернізуватися, ми - вас підтримувати. На якомусь етапі, я впевнений, окупація Донецька і Луганська завершиться, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7233
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Мозги бы их вернуть под контроль Украины хотя бы после деоккупации...
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