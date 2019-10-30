EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  438  11
Все про:ветераны (610) памятник (1892) память (956) Сумщина (702)

 Мемориал погибшим на Донбассе участникам АТО/ООС открыли на Сумщине. ФОТО

В городе Кролевец Сумской области открыли мемориал погибшим героям войны на Востоке Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Мемориал погибшим на Донбассе участникам АТО/ООС открыли на Сумщине 01

Уникальность памятника в том, что он сделан из частей боеприпасов, обломков "Градов", мин, привезенных с Донбасса. Они являются основой памятника, в центре которого фигура воина. Он изображен с реального человека - участника боевых действий, кролевчанина Валерия Захарченко, мастера игры на бандуре, который и в настоящее время проживает в этом городе.

Мемориал погибшим на Донбассе участникам АТО/ООС открыли на Сумщине 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятный знак погибшим на Донбассе украинским воинам открыли на Сумщине. ФОТО

Идея создания мемориала возникла еще в 2015 году во время активной фазы российско-украинской войны. Автором и исполнителем работ по обустройству мемориала является местный кузнец Олег Гаранько. Он долгое время был волонтером и, часто бывая на востоке, начал привозить для будущего мемориала из района боевых действий различные артефакты.

Источник: https://censor.net.ua/n3156856
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
".......он сделан из частей боеприпасов, обломков "Градов", мин, привезенных с Донбасса. Они являются основой памятника, в центре которого фигура воина. Он изображен с реального человека - участника боевых действий, кролевчанина Валерия Захарченко, мастера игры на бандуре, который и в настоящее время проживает в этом городе.(c)
------------------------------------------------------------------
к тому же еще и кретивный.........
 показать весь комментарий
 
То пошана героям, а не политическим скотам.
 показать весь комментарий
 
 
Чуєш пасажир, це ті люди які воювали, а не здавали Україну як ви бидло зелене.
 показать весь комментарий
 
А де представники зелених шмарклів на відкритті?
 показать весь комментарий
 
 
Царство Небесне загиблим воїнам. Але хотілось би щоб подібний пам'ятник був встановлений у тому ж Золотому чи Петровському. Як на мене, то він не залишиться цілим після першої ночі. А ми все відходим і відходим. Хлопців шкода.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх