EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  634  12
Все про:ВР (23904) неприкосновенность (951)

 Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов о реализации отмены депутатской неприкосновенности

Правоохранительный комитет отложил обсуждение законопроектов 2237 и 2237-1 о реализации отмены депутатской неприкосновенности.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, рассмотрение законопроектов 2237 и 2237-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" решили отложить на следующее заседание комитета.

Обсуждение перенесли из-за того, что нардепы не могли прийти к согласию по отдельным нормам законопроектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это не снятие неприкосновенности, а профанация. По законопроекту СН, если нардепа поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - "Голос"

Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности (№2237): задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда. Партия "Голос" внесла альтернативный ему №2237-1: "По предложенному "слугами" законопроекту, если депутата поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - объясняет народный депутат Украины Александра Устинова. - Полицейским придется провести осмотр места происшествия, потом поехать к Генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия, а уже потом Генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата. Это не снятие депутатской неприкосновенности, а профанация".

Источник: https://censor.net.ua/n3156852
 
 
 Топ комментарии
 
правильно, не время..... довыборы в ВР на носу. на неподконтрольных территориях.....

простите дамы, но этот пиз..дец становится уже неуправляемым
 показать весь комментарий
 
Зашибись.Они тоже почувствовали вкус вседозволенности и хозяев жизни.По ходу,вова полностью облажается по всем параметрам.
 показать весь комментарий
 
RoksolanaToday&Крым25%‏ @KrimRt 4 ч.4 часа назад

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов о реализации отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 8477

МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции!
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки


В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков

https://www.vizit.ks.ua/informaciya/v-azovskom-more-rossijskie-pogranichniki-ostanavlivayut-genicheskix-rybakov/?fbclid=IwAR1d7tvU89LTxiULfADjxvvSXpcSBexXigiz4iBdkN9Ceqv2jANpxHaKrPY

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов о реализации отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3488

В Азовском море российские пограничники на патрульном катере Федеральной Пограничной службы ФСБ России "Мангуст" останавливают и проверяют генических рыбаков.
Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки.
Об этом "Новому Визиту" сообщили сами рыбаки.
Прежде всего сотрудников ФСБ интересует, были ли геничане в АТО.
По словам генических рыбаков, пограничники РФ, зная о своей безнаказанности, ведут себя нагло, как хозяева Азовского моря.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
правильно, не время..... довыборы в ВР на носу. на неподконтрольных территориях.....

простите дамы, но этот пиз..дец становится уже неуправляемым
 показать весь комментарий
 
 
Управляемый, но исключительно бабушкой Моники Зеленски.
 показать весь комментарий
 
 
RoksolanaToday&Крым25%‏ @KrimRt 4 ч.4 часа назад

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов о реализации отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 8477

МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции!
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки


В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков

https://www.vizit.ks.ua/informaciya/v-azovskom-more-rossijskie-pogranichniki-ostanavlivayut-genicheskix-rybakov/?fbclid=IwAR1d7tvU89LTxiULfADjxvvSXpcSBexXigiz4iBdkN9Ceqv2jANpxHaKrPY

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов о реализации отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3488

В Азовском море российские пограничники на патрульном катере Федеральной Пограничной службы ФСБ России "Мангуст" останавливают и проверяют генических рыбаков.
Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки.
Об этом "Новому Визиту" сообщили сами рыбаки.
Прежде всего сотрудников ФСБ интересует, были ли геничане в АТО.
По словам генических рыбаков, пограничники РФ, зная о своей безнаказанности, ведут себя нагло, как хозяева Азовского моря.
 показать весь комментарий
 
 
Зашибись.Они тоже почувствовали вкус вседозволенности и хозяев жизни.По ходу,вова полностью облажается по всем параметрам.
 показать весь комментарий
 
 
Сотое подтверждение этой тупиковой власти пришли халявщики что Вы все к ним пристали они же новый набраный цирк марионеток
 показать весь комментарий
 
 
На что ж теперь будут дрочить зебилы?

В активе у слуг Коломойского после полугода безраздельного властвования остались одни просеры и сливы без единого достижения.
 показать весь комментарий
 
 
Время отпущенное народом на решительные реформы стремительно уходит. И гнев всего народа Украины свалится на головы новой власти. И танцевать с песнями на Майдане уже никто не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Олександр, даже майдана уже не будет. Плод уже сгнил окончательно, и скоро упадёт сам. И большой вопрос, захочет ли его кто-то поднять.
 показать весь комментарий
 
А зачем.....??? Еще не время . Нужно отложить до следующих выборов !!
 показать весь комментарий
 
 
почему то хочется, читая все новости про "достижения" власти, сказать: да это же лютый пиз*ец! Ну так же нельзя!! Куда ваши мозги (вещество наполняющее черепную коробку) делись???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх