 Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов о реализации отмены депутатской неприкосновенности

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, рассмотрение законопроектов 2237 и 2237-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" решили отложить на следующее заседание комитета.
Обсуждение перенесли из-за того, что нардепы не могли прийти к согласию по отдельным нормам законопроектов.
Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности (№2237): задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда. Партия "Голос" внесла альтернативный ему №2237-1: "По предложенному "слугами" законопроекту, если депутата поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - объясняет народный депутат Украины Александра Устинова. - Полицейским придется провести осмотр места происшествия, потом поехать к Генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия, а уже потом Генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата. Это не снятие депутатской неприкосновенности, а профанация".
простите дамы, но этот пиз..дец становится уже неуправляемым
МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции!
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков
https://www.vizit.ks.ua/informaciya/v-azovskom-more-rossijskie-pogranichniki-ostanavlivayut-genicheskix-rybakov/?fbclid=IwAR1d7tvU89LTxiULfADjxvvSXpcSBexXigiz4iBdkN9Ceqv2jANpxHaKrPY
В Азовском море российские пограничники на патрульном катере Федеральной Пограничной службы ФСБ России "Мангуст" останавливают и проверяют генических рыбаков.
Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки.
Об этом "Новому Визиту" сообщили сами рыбаки.
Прежде всего сотрудников ФСБ интересует, были ли геничане в АТО.
По словам генических рыбаков, пограничники РФ, зная о своей безнаказанности, ведут себя нагло, как хозяева Азовского моря.
В активе у слуг Коломойского после полугода безраздельного властвования остались одни просеры и сливы без единого достижения.