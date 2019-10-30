 Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов о реализации отмены депутатской неприкосновенности

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, рассмотрение законопроектов 2237 и 2237-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" решили отложить на следующее заседание комитета.

Обсуждение перенесли из-за того, что нардепы не могли прийти к согласию по отдельным нормам законопроектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это не снятие неприкосновенности, а профанация. По законопроекту СН, если нардепа поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - "Голос"

Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности (№2237): задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда. Партия "Голос" внесла альтернативный ему №2237-1: "По предложенному "слугами" законопроекту, если депутата поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать, - объясняет народный депутат Украины Александра Устинова. - Полицейским придется провести осмотр места происшествия, потом поехать к Генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия, а уже потом Генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата. Это не снятие депутатской неприкосновенности, а профанация".