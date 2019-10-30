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 Политика Украины
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 Понимает ли премьер Гончарук, что своими популистскими высказываниями подрывает доверие к Верховному Суду? - судья Мищенко

Голословными и популистскими высказываниями о составе Верховного Суда Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подрывает доверие к Верховному Суду, пытаясь нивелировать те положительные достижения, которые есть за неполные два года работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет судья Верховного Суда Иван Мищенко.

Он отмечает, что 29 октября 2019 во время выступления на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе Алексей Гончарук - Премьер-министр Украины - заявил, что: "в состав Верховного Суда попало много лиц, которые недостойны там быть. Недоверие к судебной власти в Украине мешает привлечению инвестиций" (информация распространена в СМИ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем выбирать путь решительных быстрых действий, даже понимая, что мы, возможно, выбираем не идеальные решения, - Гончарук о перезагрузке Верховного Суда

В то же время, три крупнейшие бизнес-ассоциации - American Chamber of Commerce in Ukraine, European Business Association, Союз украинских предпринимателей - СУП - выразили обеспокоенность относительно предлагаемых изменений к отбору судей и состав Верховного Суда, изложенных в проекте закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

"Мы обеспокоены тем, что предложения, изложенные в этих инициативах, могут подорвать доверие иностранных инвесторов, необходимое для привлечения масштабных инвестиций и достижения целей по экономическому росту", - подытожили представители инвесторов.

Анника Вайдеманн, временный поверенный в делах Представительства ЕС в Украине (European Union in Ukraine), проинформировала о позиции ЕС по этому вопросу: "Мы четко и неоднократно коммуницировали наше беспокойство по поводу законопроекта №1008. В частности, положения, касающиеся Верховного Суда, противоречат европейским стандартам и могут подорвать независимость судебной системы".

Council of Europe также четко выразил свою обеспокоенность по этому вопросу: "Совет Европы четко выразил свою позицию относительно законопроекта №1008. Комитет министров ранее в сентябре на своем 1355-м заседании выразил обеспокоенность упомянутым законопроектом, учитывая решение ЕСПЧ относительно заявления №2322/11 группы Александра Волкова против Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы будем выжигать такие вещи напалмом, - Гончарук

Подытоживая, Мищенко задает ряд вопросов, возникших у него по упомянутому выступлению:

1) Как объяснить официальные позиции American Chamber of Commerce in Ukraine, European Business Association, Союза украинских предпринимателей, которые выразили доверие и поддержку в адрес Верховного Суда и обеспокоенность его безосновательного и ничем не обоснованного сокращения;

2) Будет ли учтена официальная позиция European Union in Ukraine и Council of Europe по высказанному ими беспокойству по этому же вопросу;

3) Понимает ли господин Алексей Гончарук - Премьер-министр Украины, что подобными голословными и популистскими высказываниями именно он и подрывает доверие к Верховному Суду, пытаясь нивелировать те положительные достижения, которые есть за неполные два года работы;

4) Действительно ли Премьер-министр Украины считает, что на гипотетическом совещании, например, компании Amazon Джефф Безос вместе с коллегами, обсуждая перспективы вложения инвестиций в Украину, говорит - "коллеги, я проанализировал персональный состав Верховного Суда и именно это мешает нам вложить туда инвестиции. Все остальное в Украине идеально, лишь бы они изменили судей Верховного Суда, и мы сразу же начинаем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пленум Верховного Суда просит Зеленского ветировать его законопроект по судебной реформе: "Несет угрозу независимости судебной системы"

Источник: https://censor.net.ua/n3156849
 
 
 Топ комментарии
 
пытаясь нивелировать те положительные достижения, которые есть за неполные два года работы

Какие достижения , блин ? Украинский судья - ШЛЮХА . Вот и все достижения .
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Вопрос. Как подорвать то, чего нет вообще?
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Звичайно, це ж не складніше чим кататися на самокаті?
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Доверия к "реформированной" судебной системе просто немеряно.
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+1
Этот «судья» или мозгом поехал, или в альтернативной реальности живёт, или просто ох@ел.
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Доверие к украинскому суду? )))
Был бы суд в Украине - было бы доверие.
А так этот дятел за взятки выпал из реальности ))
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Гончарук
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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А що ще в Україні є? Парламент? Президент? Суцільний цирк з клоунами! ВОНО захопило Україну.
Чи розуміє прем'єр Гончарук, що своїми популістськими висловлюваннями підриває довіру до Верховного Суду? - суддя Міщенко - Цензор.НЕТ 5276
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місцями трапляються, але більшість взагалі не розбирається ні законодавстві, ні в реальності.
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Это у него просто обида за судебные тяжбы по задолженности за тепло!
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Вопрос. Как подорвать то, чего нет вообще?
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пытаясь нивелировать те положительные достижения, которые есть за неполные два года работы

Какие достижения , блин ? Украинский судья - ШЛЮХА . Вот и все достижения .
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Бу га га, это кто там говорит? Человек с доверием?
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У нашій мафіозно-кримінальній країні довіра до судової системи не більша 10 %.
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А довіра до Прем"єр-міністра України відображається довірою інвесторів. Що там у нас з Прилуками? Чи розуміє прем'єр Гончарук, що своїми популістськими висловлюваннями підриває довіру до Верховного Суду? - суддя Міщенко - Цензор.НЕТ 2628
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Ви ж в суді спочатку нехтуєте законом, кажучи ,що цього хоче народ, ідете на поводу у зелепуха, а потім скулите, що щось не так.
Так навіщо ті закони, якщо весь час можна прикриватися гаслом, народ того хоче...
Дістало чути дебілів...
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Давай дорогой, давай! Чем больше наговоришь, тем быстрее вылетишь со всеми коллегами, то-то радости будет.
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Больше, чем вы, сами судьи, никто не подрывает.
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Зададимся вопросом,а что вообще понимает премьер Гончарук? Ну,со своим и.н.дипломом негосударственного образца.
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Та какие бляха достижения??? В чем они выражаются?? В том, что всех уже зае.али до болезни боткина своим перекраиванием бесконечным судебной практики и отступлениями от ранее отступленных правовых позиций??? Разогнать вас дармоедов-взяточников давно пора всех до единого!
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после Мародера разве можно что-то еще подрывать в доверии к судебной ветке власти?
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доверие к верховному "суду" в частности, и к украинскому кривосудию в целом, даже не нулевое. после судебных "реформ" свыночолого оно (доверие) в глубоких минусах и его уже никто и ничем не подорвет.
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