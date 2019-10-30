 Понимает ли премьер Гончарук, что своими популистскими высказываниями подрывает доверие к Верховному Суду? - судья Мищенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет судья Верховного Суда Иван Мищенко.
Он отмечает, что 29 октября 2019 во время выступления на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе Алексей Гончарук - Премьер-министр Украины - заявил, что: "в состав Верховного Суда попало много лиц, которые недостойны там быть. Недоверие к судебной власти в Украине мешает привлечению инвестиций" (информация распространена в СМИ).
В то же время, три крупнейшие бизнес-ассоциации - American Chamber of Commerce in Ukraine, European Business Association, Союз украинских предпринимателей - СУП - выразили обеспокоенность относительно предлагаемых изменений к отбору судей и состав Верховного Суда, изложенных в проекте закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".
"Мы обеспокоены тем, что предложения, изложенные в этих инициативах, могут подорвать доверие иностранных инвесторов, необходимое для привлечения масштабных инвестиций и достижения целей по экономическому росту", - подытожили представители инвесторов.
Анника Вайдеманн, временный поверенный в делах Представительства ЕС в Украине (European Union in Ukraine), проинформировала о позиции ЕС по этому вопросу: "Мы четко и неоднократно коммуницировали наше беспокойство по поводу законопроекта №1008. В частности, положения, касающиеся Верховного Суда, противоречат европейским стандартам и могут подорвать независимость судебной системы".
Council of Europe также четко выразил свою обеспокоенность по этому вопросу: "Совет Европы четко выразил свою позицию относительно законопроекта №1008. Комитет министров ранее в сентябре на своем 1355-м заседании выразил обеспокоенность упомянутым законопроектом, учитывая решение ЕСПЧ относительно заявления №2322/11 группы Александра Волкова против Украины".
Подытоживая, Мищенко задает ряд вопросов, возникших у него по упомянутому выступлению:
1) Как объяснить официальные позиции American Chamber of Commerce in Ukraine, European Business Association, Союза украинских предпринимателей, которые выразили доверие и поддержку в адрес Верховного Суда и обеспокоенность его безосновательного и ничем не обоснованного сокращения;
2) Будет ли учтена официальная позиция European Union in Ukraine и Council of Europe по высказанному ими беспокойству по этому же вопросу;
3) Понимает ли господин Алексей Гончарук - Премьер-министр Украины, что подобными голословными и популистскими высказываниями именно он и подрывает доверие к Верховному Суду, пытаясь нивелировать те положительные достижения, которые есть за неполные два года работы;
4) Действительно ли Премьер-министр Украины считает, что на гипотетическом совещании, например, компании Amazon Джефф Безос вместе с коллегами, обсуждая перспективы вложения инвестиций в Украину, говорит - "коллеги, я проанализировал персональный состав Верховного Суда и именно это мешает нам вложить туда инвестиции. Все остальное в Украине идеально, лишь бы они изменили судей Верховного Суда, и мы сразу же начинаем".
Этот «судья» или мозгом поехал, или в альтернативной реальности живёт, или просто ох@ел.
Был бы суд в Украине - было бы доверие.
А так этот дятел за взятки выпал из реальности ))
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
В Украине суды есть? )))
Какие достижения , блин ? Украинский судья - ШЛЮХА . Вот и все достижения .
Так навіщо ті закони, якщо весь час можна прикриватися гаслом, народ того хоче...
Дістало чути дебілів...