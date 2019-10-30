EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  7844  22
Материалы по теме:
Все про:контрразведка (162) правоохранительные органы (466) СБУ (13952) ФСБ (1394) секретные документы (35)

 Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при получении секретных документов военного характера. ФОТО

В Черкасской области контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ при получении секретных материалов оборонной сферы нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Черкасщины был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации по обороноспособности Украины.

"Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи", - сообщили в СБУ.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию ценного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при получении секретных документов военного характера 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156847
 
   
 Топ комментарии
 
Та фигня! Мы еще на 10 км отодвинемся и будем ловить рыбу в озерах, ну или в Кахавском водохранилище! Здесь главное, чтоб мы их не видели, а они нас. Такова новая стратегия нашего главнокомандующего.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хе-хе)) все секреты еще Кравчуком проданы
 показать весь комментарий
 
 
секреты застройки земель высотками на территории черкасской танковой дивизии??
 показать весь комментарий
 
 
RoksolanaToday&Крым25%‏ @KrimRt 4 ч.4 часа назад

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру - Цензор.НЕТ 6825

МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции!
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки


В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков

https://www.vizit.ks.ua/informaciya/v-azovskom-more-rossijskie-pogranichniki-ostanavlivayut-genicheskix-rybakov/?fbclid=IwAR1d7tvU89LTxiULfADjxvvSXpcSBexXigiz4iBdkN9Ceqv2jANpxHaKrPY

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру - Цензор.НЕТ 74

В Азовском море российские пограничники на патрульном катере Федеральной Пограничной службы ФСБ России "Мангуст" останавливают и проверяют генических рыбаков.
Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки.
Об этом "Новому Визиту" сообщили сами рыбаки.
Прежде всего сотрудников ФСБ интересует, были ли геничане в АТО.
По словам генических рыбаков, пограничники РФ, зная о своей безнаказанности, ведут себя нагло, как хозяева Азовского моря.
 показать весь комментарий
 
 
Та фигня! Мы еще на 10 км отодвинемся и будем ловить рыбу в озерах, ну или в Кахавском водохранилище! Здесь главное, чтоб мы их не видели, а они нас. Такова новая стратегия нашего главнокомандующего.
 показать весь комментарий
 
 
а нечего рыбу ловить, браконьеры вы хреновы!!! ))
метелыков однодневок ловите...
нууу, еще можно жаб...
 показать весь комментарий
 
вероятно тяжело на лодках класса "струмок-ставок" даже по азовской луже за кацапами гоняться..
 показать весь комментарий
 
Мореходные качества наших лодок мы видели во время инциндента в Керченском проливе - ничего паРашкинские катера им сделать не смогли, пока не подключилась авиация и т.д...
 показать весь комментарий
 
 
допустим..а чего же мы тогда ничего не подключили..?
 показать весь комментарий
 
Это вопросы не ко мне, но без этого подключения все получилось гораздо эффективнее - захват в нейтральных водах на глазах всего мира с последующими санкциями...залет для паРашки получился знатный, тем более, даже без тяжелых 300-х с нашей стороны...Наши моряки реальные герои.... Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру - Цензор.НЕТ 1945
 показать весь комментарий
 
 
Подуріли? Як тепер баканову перед бубочкою виправдатись? Що пуйлу сказать?Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру - Цензор.НЕТ 1573 Молодці, хлопці
 показать весь комментарий
 
 
Идите в жопу! За окном эпоха Интернет и мобильных телефонов. А они все радистку Кэт по подвалам отлавливают
 показать весь комментарий
 
 
Хвастуни. Пристрелили б по-тихому і ділу кінець.
 показать весь комментарий
 
Пишут громкий заголовок СБУ задержала агента ФСБ РФ
А по факту выясняется, что опять задержали какого-то местного забулдыгу, которому передали специальное техническое средство со встроенной камерой.
то есть, обычный китайский смартфон
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх