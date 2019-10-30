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 Политика Украины
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 На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо

Власть провела приблизительные замеры электоральных настроений на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей.

Эту информацию подтвердил в беседе с журналистами издания "Левый берег" недавно назначенный советником секретаря СНБО Алексея Данилова бывший шоумен Сергей Сивохо, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим расшифровку фрагмента его разговора с журналистками Соней Кошкиной и Дианой Буцько.

"С.К.: Есть информация, что ваша команда будто проводила приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО.

С.С.: Да.

С.К.: Можете рассказать подробнее?

С.С.: Пока нет.

С.К.: Это были замеры на той территории?

С.С.: И на той тоже.

С.К.: Как вам удалось опросить жителей на оккупированной территории?

С.С.: Ага, сейчас я вам "сдам" наших людей, которые там работали!

С.К.: Вы верите в то, что это могут быть объективные цифры?

С.С.: Да.

С.К.: Вы считаете, что вас, "Слугу народа", там в целом поддерживают?

С.С.: Надо спрашивать.

С.К.: Но вы же проводили исследование.

С.С.: Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа"? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить...

С.К.: Идти, если местные выборы будут объявлены.

С.С.: Да.

Д.Б. Суммируем: перед вами стоит задача - подготовить оккупированные территории к местным выборам под "Слугу народа"?

С.С.: И это тоже, в том числе".

Также на Цензор.НЕТ: Жители Петровского хотят разведения войск, - советник секретаря СНБО Сивохо

Источник: https://censor.net.ua/n3156844
 
 
 Топ комментарии
 
А все помнят выступления этого ублюдка на "антимайдане"?

На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо - Цензор.НЕТ 3842
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А кто зебобу выберал? кретины с рыговскими тварями...
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Скорей бы всю эту зеЛеную банду мародеров на росоов погнать!какие же они дебилоиды и быдлоилы!
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Пока там не смогут относительно спокойно агрегатировать за себя свободовцы с правосеками, это будет профанация а не выборы.
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сивуха! так там 90 процентов слуг народа! во урод моральный!
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Агенд *******. Масляков нам таких козачков много позасылал. Сейчас они все при власти разводят лохов и сдают Украину.
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Ещё месяц назад низачто бы не поверил,что этот жирный поц будет каким-то там великим пурисом.Это дно.
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Говорят , что худеет не только тело , но и мозги .
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"С.К.: Это были замеры на той территории?
С.С.: И на той тоже." На непідконтрольних територіях є люди, готові йти на вибори від "Слуги народу", - Сивохо - Цензор.НЕТ 2126
В смысле и в параше тоже готовы поддержать предателей Украины.
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звичайно там є такі люди, адже Слуга народу- це антиукраїнська партія, я слова Сивохи цьому підтвердження.
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