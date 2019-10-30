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 Политика Украины
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 Съезд судей избрал Филюка судьей Конституционного Суда

На XVII внеочередном съезде судей Украины избрали еще одного судью Конституционного Суда Украины - Петра Филюка.

Такие результаты определились путем повторного тайного голосования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во исполнение требований закона объявляю назначенным на должность судьи Конституционного суда Украины XVII внеочередным съездом судей Украины Филюка Петра Тодосиевича", - заявил председательствующий на съезде Богдан Монич.

По результатам голосования, Петр Филюк набрал 151 голос делегатов, Александр Коровайко - 133, Оксана Грищук - 121 голос, Александр Прокопенко - 103 голоса.

Съезд путем тайного голосования также избрал новым членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины Александра Панасюка. По результатам голосования, за Панасюка свои голоса отдали 148 делегатов.

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В то же время за Юрия Зайцева проголосовали 56 делегатов, Оксану Гумегу - 74, за Татьяну Широян -127, за Александра Ткаченко - 41, за Тамару Новикову - 17. Ни одного кандидата не поддержали 17 делегатов.

Таким образом, в бюллетень для повторного тайного голосования для избрания членом ВККСУ включены две кандидатуры - Татьяны Широян и Оксаны Гумеги.

Напоминаем, во время первого дня съезда - 29 октября судьей Конституционного Суда Украины избрали Галину Юровскую, за которую отдали голоса 145 делегатов..

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Источник: https://censor.net.ua/n3156842
 
 
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На XVII внеочередном съезде судей Украины избрали еще одного судью Конституционного Суда Украины - Петра ФилюкаИсточник: https://censor.net.ua/n3156842

Это полный пи#дец!
Известная личность в Луцке и на Волыни!
На этого урода клейма негде ставить!
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так там все такие! нормальные не проходят по их критериям! сейчас местами поменяются и начнут по новому по правильному судить! суки!
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