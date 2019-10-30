 В Киеве никакие заявки подаваться не будут: вопрос ПДЧ в НАТО должен быть техническим, а не политическим, - Кулеба

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Украина исходит из того, что заявка на получение Плана действий по членству, представленная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается в силе", - сказал Кулеба в присутствии генсека Столтенберга.

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"Если мы вернемся к первоисточникам, а именно к решению Бухарестского саммита, то мы прочитаем в нем, что участники саммита поддержали заявки Украины и Грузии и поручили своим главам МИД принимать дальнейшие решения по ПДЧ", - добавил он.

По его словам, сейчас Украине "не нужно подавать какие-то дополнительные заявки", а необходимо сосредоточиться на реформах, углублении взаимодействия с Альянсом и достижении совместимости украинских вооруженных сил с вооруженными силами НАТО.

"В Киеве никакие заявки подаваться не будут. Мы убеждены, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим", - резюмировал Кулеба.

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