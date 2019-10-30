 В Киеве никакие заявки подаваться не будут: вопрос ПДЧ в НАТО должен быть техническим, а не политическим, - Кулеба

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Украина исходит из того, что заявка на получение Плана действий по членству, представленная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается в силе", - сказал Кулеба в присутствии генсека Столтенберга.
"Если мы вернемся к первоисточникам, а именно к решению Бухарестского саммита, то мы прочитаем в нем, что участники саммита поддержали заявки Украины и Грузии и поручили своим главам МИД принимать дальнейшие решения по ПДЧ", - добавил он.
По его словам, сейчас Украине "не нужно подавать какие-то дополнительные заявки", а необходимо сосредоточиться на реформах, углублении взаимодействия с Альянсом и достижении совместимости украинских вооруженных сил с вооруженными силами НАТО.
"В Киеве никакие заявки подаваться не будут. Мы убеждены, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим", - резюмировал Кулеба.
Нато прощай я здесь чужой
Нато гуд бай! ууу
Нато прощай пора домой © почти Кар-Мен
Сливать надо аккуратно - говорить, что идем в НАТО, и не делать для этого ничего.
Не знаю куда бабло перекладывать..
Сумно, що деяким - подобаються ці потворні звуки...вони допомагають мізкам відключатися зовсім...
Ось так і тролів підбирали на лахтофермі. І зебобіків до В. Ради.
хмуйлу розведених булок мало
давай, зюзня, блазнюй поки що...
знову просірають щастя та безпеку держави на догоду кацапні
Що їм заважало виконувати те що вже було вирішено?
Чого гнида ПеПе - вішав вам локшину на вуха, а ви ,як барани, раділи від неприродного тяжіння?
Вам брехали весь цей час, та продовжують це робити!!!
Я навіть дурнями вас назвати не можу...бо дурні - на відміну від вас - продвинуті інтелектуали!!!
Зе - Україні не потрібен твій Тайожний союз
Майбутнє України з НАТО