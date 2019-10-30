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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6516) членство в НАТО (337) Кулеба Дмитрий (199)

 В Киеве никакие заявки подаваться не будут: вопрос ПДЧ в НАТО должен быть техническим, а не политическим, - Кулеба

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с генсеком НАТО в Одессе заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей поданную на Бухарестском саммите в 2008 году.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Украина исходит из того, что заявка на получение Плана действий по членству, представленная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается в силе", - сказал Кулеба в присутствии генсека Столтенберга.

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"Если мы вернемся к первоисточникам, а именно к решению Бухарестского саммита, то мы прочитаем в нем, что участники саммита поддержали заявки Украины и Грузии и поручили своим главам МИД принимать дальнейшие решения по ПДЧ", - добавил он.

По его словам, сейчас Украине "не нужно подавать какие-то дополнительные заявки", а необходимо сосредоточиться на реформах, углублении взаимодействия с Альянсом и достижении совместимости украинских вооруженных сил с вооруженными силами НАТО.

"В Киеве никакие заявки подаваться не будут. Мы убеждены, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим", - резюмировал Кулеба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156841
 
   
 Топ комментарии
 
Т.е. все делается как хочет хуйло
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соевые.
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Нато гуд бай! ууу
Нато прощай я здесь чужой
Нато гуд бай! ууу
Нато прощай пора домой © почти Кар-Мен
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Я так понимаю на деле, Зеленский и его шпана не собираются вести Украину в НАТО,как единственного действительного гаранта ее независимости. Значит собираются вести ее в другое место,где от ее независимости ничего не останется.
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Независимость Украины - это то, что они с собой в Израиль забрать не смогут, а другое место даст им то, что смогут.
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Понятное дело.
Сливать надо аккуратно - говорить, что идем в НАТО, и не делать для этого ничего.
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Это правильно. Если сейчас подать заявку, Венгрия ее заблокирует. Именно в этом и состоял коварный план Свыни мальдивской породы - рохкать про вступ до НАТО и теми же копытами втихаря делать наоборот
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Ты лучше про уровень жизни расскажи, как при сопле хорошо жить стало..
Не знаю куда бабло перекладывать..
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По сравнению с каким? Как Свыня влезла на Банковую?
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Таким як ти біло й буде погано за будь-якого режиму. І ти це заслужив. А зараз - у спам.
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Главное, что эти мрази врут и не краснеют. Пусть ещё кто-то скажет что эти «свыни» не проплаченные заботы на работе.
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Його "коварний план" - це просто рохкать...цим він і займався на протязі 5 років...
Сумно, що деяким - подобаються ці потворні звуки...вони допомагають мізкам відключатися зовсім...
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Да оно на зарплате. Тоже самое эти животные рассказывали про безвиз. При колуне не дали бы безвиз, и зеботы нашли бы оправдание типо Венгрии. При зебилах не будет никакого нато. Тут хоть бы Украина осталась.
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Головне - його й дресувати не треба. Успішні дресувальники уважно спостерігають - ЩО любить та чи інша тваринка робити сама по собі. І під це "хоббі" придумують їй номер.
Ось так і тролів підбирали на лахтофермі. І зебобіків до В. Ради.
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Я не понял, шо надо все время подавать заявки, одного раза в 2008 г. мало что-ли?
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еге, треба прогнутись під хмуйла, шо ми ні у яке НАТО не йдем
хмуйлу розведених булок мало
давай, зюзня, блазнюй поки що...
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А может и правильно. Если нас там не хотят видеть,то зачем нам туда просится. А если хотят, то сами должны предлагать. Тут я с ЗЕ согласен, хватит унижаться.
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Действительно, зачем стремиться к чему-то лучшему, куда проще войти в состав РФ областями, даже без автономий. Нас ведь там ждут.
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А то що кацапи тебе вважають малоросом і хохлом що не приниження?
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зебуїни довбані...
знову просірають щастя та безпеку держави на догоду кацапні
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Питання гнидам з партії ПЕСів, колишньго Блоку Панамських Патріотів...чого-ж ваші гівнюки - поводирі не реалізовівали вже прийняте в 2008 році рішення ?
Що їм заважало виконувати те що вже було вирішено?
Чого гнида ПеПе - вішав вам локшину на вуха, а ви ,як барани, раділи від неприродного тяжіння?
Вам брехали весь цей час, та продовжують це робити!!!
Я навіть дурнями вас назвати не можу...бо дурні - на відміну від вас - продвинуті інтелектуали!!!
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от тварі зелені в 2008 її відхилили тому що Тимошенко заявила що Україна не готолва до вступу в НАТО,черговий раз має бути в грудні цього року.Яуби в союз з парашою зеп%ідери бігли б навипередки
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По его словам, сейчас Украине "не нужно подавать какие-то дополнительные заявки", а необходимо сосредоточиться на реформах, углублении взаимодействия с Альянсом и достижении совместимости украинских вооруженных сил с вооруженными силами НАТО. Источник: https://censor.net.ua/n3156841

Зе - Україні не потрібен твій Тайожний союз У Києві жодні заявки не подаватимуться: питання ПДЧ в НАТО має бути технічним, а не політичним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6259
Майбутнє України з НАТО
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