 ГБР создаст подразделение для расследования дел Майдана

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вместе со своими заместителями провели совещание с директором Государственного бюро расследований Романом Трубой по согласованию действий в рамках передачи дел, в которых расследуются преступления, связанные с массовыми протестами в 2013-2014 гг. В результате встречи было принято решение о создании подразделения в структуре ГБР, которое сфокусируется на расследовании этих преступлений", - сказано в сообщении.

Для передачи этих дел решили провести инвентаризацию материалов уголовных производств.

"Кроме того, для обеспечения передачи указанных дел был подписан приказ об инвентаризации Для этого была создана инвентаризационная комиссия, куда вошли также представители ГБР. Комиссия начнет работу уже с 1 ноября 2019 года", - сообщили в прокуратуре.

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В ведомстве напомнили, что из-за изменений в законодательстве прокуратура с 20 ноября потеряет функцию досудебного расследования. При этом она продолжит осуществлять в производствах процессуальное руководство.

"21 октября 2019 года был создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах. Получение законного результата в расследовании этих преступлений для ГПУ является приоритетом", - добавили в ГПУ.

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