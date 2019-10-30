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 ГБР создаст подразделение для расследования дел Майдана

В структуре Государственного бюро расследований будет создан орган, который сосредоточится на расследовании преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вместе со своими заместителями провели совещание с директором Государственного бюро расследований Романом Трубой по согласованию действий в рамках передачи дел, в которых расследуются преступления, связанные с массовыми протестами в 2013-2014 гг. В результате встречи было принято решение о создании подразделения в структуре ГБР, которое сфокусируется на расследовании этих преступлений", - сказано в сообщении.

Для передачи этих дел решили провести инвентаризацию материалов уголовных производств.

"Кроме того, для обеспечения передачи указанных дел был подписан приказ об инвентаризации Для этого была создана инвентаризационная комиссия, куда вошли также представители ГБР. Комиссия начнет работу уже с 1 ноября 2019 года", - сообщили в прокуратуре.

Читайте на Цензор.НЕТ: Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Мысяк, его замом стал Донской из управления Горбатюка

В ведомстве напомнили, что из-за изменений в законодательстве прокуратура с 20 ноября потеряет функцию досудебного расследования. При этом она продолжит осуществлять в производствах процессуальное руководство.

"21 октября 2019 года был создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах. Получение законного результата в расследовании этих преступлений для ГПУ является приоритетом", - добавили в ГПУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156837
 
 
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А что там расследовать? Кто заказчик убийств - Янукович, Азаров, министр МВД, депутаты Рады из коалиции, которые проголосовали за применение оружия против митингующих. Кто исполнитель - Беркут с начальником. 6 лет не могут расследовать, несчастные.Так видимо хотят.
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Все кінці в воду......... Нічево не било єто вам показалось...
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Да на майдане порося все деревья по пилил и брусчатку поменял через неделю . ГБР создаст подразделение для расследования дел Майдана - Цензор.НЕТ 4598
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Не дуремар , на лобе тебе чермет , кучу насеру . И заставлю сожрать .
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Фейкоплет вы батенька! Кацап сми пересмотрелись?
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Факты , я могу доказать как пилили деревья , а ты докажи шо я кацап . Козломордое чудо.
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Ще один підрозділ? Хочеш завалити справу доручи її декільком замість одного, і все.
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Зелох обіцяв країну в смартфоні, маємо тільки ***....д..й в ньому.
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