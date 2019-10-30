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 Политика Украины
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Все про:неприкосновенность (951) Дубневич (44)

 Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность, бежать никуда не собираюсь, - Дубневич

Народный депутат Украины 9-го созыва Ярослав Дубневич (депутатская группа "За будущее") заявляет, что не против снятия с него неприкосновенности, готов доказывать свою невиновность, так как считает свое преследование политическим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Перед заседанием регламентного комитета Верховной Рады в среду Дубневич сказал журналистам, что проверки Национального агентства по предотвращению коррупции не установили нарушений в его декларациях.

"Я готов отвечать... Что касается слухов, что Дубневич сбежит - я сейчас на комитете, завтра буду в Верховной Раде, я такого подарка Сытнику (директор НАБУ Артем Сытник. - Ред.) и другим не дам, я готов в суде доказывать (свою невиновность. - Ред.)", - отметил он.

Депутат добавил: "Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность".

Что касается двух других представлений, то, по его словам, это должны решить депутаты. "Я не вижу причин... никуда не сбегаю и не собираюсь", - заверил он.

Нардеп считает преследование следствием своей неподдержки в голосовании ряда законопроектов и "формулы Штайнмайера".

Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

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Источник: https://censor.net.ua/n3156836
 
 
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А чому б йому бежать??!! З нашою правоохоронною та судовою системою, бежать нікуди не потрібно. Трохи подоють тай відпустять з вибаченнями.
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Это очень легко призывать к тому, что случится все одно неизбежно
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Смелое заявление, особенно с учетом того, что неприкосновенность и так бы с него сняли. Украинцы хотят посадок, а Дубневичи в масштабах Украины никто поэтому их показательно ****** ... и дадут сбежать
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