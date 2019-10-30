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Все про:вакцина (406) дифтерия (33) НСЗУ (19)

 Для заключивших декларации с врачами вакцинация от дифтерии и столбняка бесплатна, - НСЗУ

В пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне, входит вакцинация.

Об этом в Facebook сообщает Национальная служба здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне, входит вакцинация согласно Национальному календарю профилактических прививок. Следовательно, каждый пациент, подавший декларацию о выборе врача, может бесплатно вакцинироваться, например, от дифтерии, в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Также в НСЗУ отметили, что пациенты могут сделать прививку и в частных клиниках или у врачей-ФЛП, имеющих договор со Службой.

Для заключивших декларации с врачами вакцинация от дифтерии и столбняка бесплатна, - НСЗУ 01

Согласно календарю профилактических прививок, взрослые должны каждые 10 лет делать прививку от дифтерии и столбняка.

Также читайте: В Украине от дифтерии привиты 59,5% детей возрастом до одного года, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3156834
 
 
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як це - заключивших декларації?
хіба декларації заключають?
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а на чём базируется подобная дискриминация..? и насколько она в правовом поле..?
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Ссут прямо на Конституцию Украины, в которой нет слова декларация и нет слова платная медицина. Уроды.
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