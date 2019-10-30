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Все про:Дания (208) санкции (7499) Северный поток (507) Коболев (348)

 Надеемся на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить "Северный поток-2", - Коболев

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется на введение санкций западными странами в отношении газопровода "Северный поток 2", разрешение на строительство которого в среду выдало Датское энергетическое агентство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире - санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении", - говорится в сообщении.

По словам Коболева, для Украины важно завершить реформы рынка газа и полностью внедрить в стране европейское энергетическое законодательство.

"Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС", - отметил Коболев.

Напомним, ранее стало известно, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку "Северного потока - 2".

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ предлагает Европе делиться с ней доходами от транспортировки газа через "Северный поток-2", - Коболев

Надеемся на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить Северный поток-2, - Коболев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3156833
 
   
 Топ комментарии
 
не сподівайтесь вже.
президенту байдуже. і європейцям стало теж все одно.
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В смысле они сначала дадут разрешение, а потом за это введут санкции?
Против себя чтоли?

Признайте поражение и ищите новые источники денег вместо транзита агрессивного газа, а то как лохи.
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Когда видят кто на самом деле правит Украиной . Когда за 100 дней не сделано не чего для народа . ЛОВИТЕ . Страной правит мафия . Кучме привет .
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не сподівайтесь вже.
президенту байдуже. і європейцям стало теж все одно.
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Ніколи йому дурницями займатися. Він розводе (в односторонньому порядку) війська.
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западные страны дали оборудование, деньги и пр. для строительства, а теперь будут сами против себя санкции вводить. Вельми цикава.
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США, Канада, Великобритания, Польша, Литва, Латвия
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Я бы (скромно) добавил в этот список Украину. Однако чувствую, мое предложение не пройдет.
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Из этого списка реально действенные санкции против СП-2 могли бы наложить только Штаты. Но учитывая, что они о них говорят уже два года и все никак - уже их и не введут.
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А що вам залишається робити, коли у самих тями катма. (
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В смысле они сначала дадут разрешение, а потом за это введут санкции?
Против себя чтоли?

Признайте поражение и ищите новые источники денег вместо транзита агрессивного газа, а то как лохи.
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Когда видят кто на самом деле правит Украиной . Когда за 100 дней не сделано не чего для народа . ЛОВИТЕ . Страной правит мафия . Кучме привет .
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Надежда умирает последней ! После Веры, в добрых клоунов... 😜
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Крупные западные страны это Германия и Франция. На что надеется Коболев???
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Надеждой юношей питали., да младенец? Кто будет следующий, разрешивший?
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А больше никого и не надо, датский участок был последним. Все остальные дали разрешения давно
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Бабло побеждает всех и всё и добро и зло!! А у рашки БАБЛА очень много!
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Чуда не произойдёт. Пусть Коболев даже не надеется.Какой идиот будет вводить санкции против себя самого ?
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Краще б ви власний газ видобували.Україна займає друге місце в Европі за запасами газу,якщо ви не знали.Але,схоже,ви і не знали,бо крєпкіє хазяйствєнікі... та вам,власне, і пох...
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