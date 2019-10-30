 Украина собирается за 5 лет достичь критериев членства в НАТО, - Кулеба

Об этом во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе заявил вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина сделала свой выбор - это членство в НАТО. Альянс в 2008 году также сделал свой выбор, когда на саммите в Бухаресте решил, что Украина станет членом НАТО. Мы исходим из того, что это решение будет выполнено. Правительство, которое я представляю, является первым правительством, которое четко закрепило в программе своей деятельности цель - достичь за пять лет соответствия критериям членства в Альянсе ", - сказал Кулеба.

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Он подчеркнул, что Украина должна шаг за шагом пройти этот путь вместе с коллегами из НАТО, используя все имеющиеся инструменты.

Различные оценки общественного мнения, добавил вицепремьер, показывают одну и ту же тенденцию - постепенный рост поддержки евроатлантической интеграции в Украине.

"Убежден, что это уже не просто естественная реакция украинский на агрессию России, а осознанное решение", - подытожил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Одессе с официальным визитом находится генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Он посетил морской порт, куда 29 октября зашли четыре минных тральщика НАТО.