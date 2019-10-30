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 Политика Украины
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Все про:таможня (1508) ГФС (3457) Нефьодов (121)

 Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов

Таможенную службу нужно создавать с нуля, поскольку она находиться в печальном состоянии.

Об этом на заседании налогового комитета ВР глава Таможенной службы Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, кто-то считает, что украинская таможня сейчас это работающий орган, в котором работает двигатель, и единственное, что надо это нажимать на кнопки и им руководить, и он дает какой-то результат. К сожалению, это не так. К сожалению, практически все, что там можно было развалить за время объединения с ГФС, оно было развалено. Доверие общества к таможне находится на нуле. Оно ниже налоговых органов и опережает лишь украинские суды, что вряд ли можно назвать достижением", - заявил Нефьодов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики заслушивает отчет Нефьодова и рассматривает законопроекты по растаможке "евроблях" и оценочным площадкам. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Этот имидж сформировался не только взяточничеством и неэффективностью. Он сформировался из-за абсолютно разваленной инфраструктуры. Государственная фискальная служба не могла реально осваивать даже те средства, которые выделялись в бюджете. На момент моего прихода (15 июля 2019 года. – Ред.), не то что ни один тендер не начинался, а даже распределения средств в Минфине не было сделано", - добавил Нефьодов.

"Я не хочу сказать, что вообще никто не работал. Среди моих коллег есть достаточное количество профессиональных и патриотических сотрудников, которые, в том числе, в прямом смысле проливали кровь на востоке. Но я хочу быть откровенным, таможенную службу надо создавать. Ее не надо модернизировать, ее не надо как-то полировать, делать косметический ремонт. Ее надо создавать с нуля. Нынешнее состояние печальное", - констатировал Нефьодов.

"Большинство времени с моего назначения было потрачено на то, чтобы создать новую Государственную налоговую службу. На данный момент мы находимся на завершающем этапе, когда на согласовании в Министерстве финансов лежат кандидатуры региональных таможен. После этого начнется этап создания непосредственно юридических лиц, перевод туда людей и распоряжение Кабмина о возлагании на нас функций и начало работы", - добавил он.

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"Важно провести этот этап не механически, а удалив из системы наиболее одиозных людей. Если проводить ротации, или проводить "селекторы" и уговаривать этих людей работать лучше достичь результата не получиться. По состоянию на сегодня в Гостаможенную службу не из ГФС зашли менее 10 человек", - акцентировал Нефьодов.

Источник: https://censor.net.ua/n3156828
 
 
 Топ комментарии
 
Это тот нефьодов которго с контрабандой заловили! это он теперь рассказывает про таможню которая погрязла в пороках!!
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Все так і є ...
Але на справді - всі українські державні структури потрібно "з нуля" будувати !
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кодло пиздоболов! не чего суки не делают, только старое разрушают. ты же бородач кричал, что порядок наведёшь? уничтожишь контрабанду, очистишь таможню от воров. твари брехливые! нашу страну спасёт Пиночет или Ли Куан Ю! а эти ещё 4 года будут готовить, запускать и освобождать!
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Это тот нефьодов которго с контрабандой заловили! это он теперь рассказывает про таможню которая погрязла в пороках!!
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Ткаченко ,а ты имеешь ещё другую работу?
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...каких-то 5 месяцев - и "таможня развалена"(с)Нефьодов ))
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п.с. "...Ее надо создавать с нуля. Нынешнее состояние печальное", - констатировал Нефьодов."
т.е. ПЯТЬ месяцев нефьодов только и делал что разваливал работу.. и теперь виноваты "попередники"..
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И такая же ситуация во всех остальных сферах. Студенты уже скоро 2+2 не будут знать.
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т.е. слуги урода ничем НЕ лучше попередников?)) а как зебилы стонали.. как стонали Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6899
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"...На момент моего прихода (15 июля 2019 года. - Ред.)заявил Нефьодов. "
пришел нефьодов.. пока осваивался пару недель - было всё в порядке.
...Поступления в госбюджет от Государственной фискальной службы в июле составили 65,94 млрд грн, что на 6,11 млрд грн или на 10,2% больше запланированных показателей.

Прошел месяц:
...таможня принесла в августе 25,21 млрд грн - это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и на 17% меньше прошлогоднего показателя за август.

Итог:
За август-сентябрь 2019 года, когда Государственной таможенной службой руководил Максим Нефедов, государственный бюджет Украины недополучил десятки миллиардов гривен поступлений, а уровень коррупции на таможне значительно вырос. Об этом сообщают программе "Гроши".
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Все так і є ...
Але на справді - всі українські державні структури потрібно "з нуля" будувати !
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100% с Вами согласен(((
1 вопрос????
Откуда будем брать кадры?????????
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правда в том что тот кто сам занимается контрабандой не имеет права рассказывать как все плохо!!
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а можно подробнее? .. о чем вы? .. я пропустил такую информацию... откуда такие данные?
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ну тут в двух словах не раскажешь! используй гугл набери "нефьодова поймали на контрабанде" там все и прочитаешь! короче в машинах шмотки провозили от имени компании которую возглавляет родственица нефьодова! в статье которую найдешь все подробно расписано!
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еле нашел ))))))))) это вброс Дубинского )))))))) там есть претензии к мужу сестры его жены у таможни ... )))))) ..... теперь буду знать о чем речь.. спасибо ..
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а ты ожидал что в документах так и будет написано ГЛАВА КОМПАНИИ НЕФЬОДОВ?!
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это муж сестры жены .. а женился Нефедов 10-го августа .. погуглите расследование по новому родственнику НАШІ ГРОШІ .. он очень известная личность и явно в ни чьей поддержке не нуждается ... он уже давно миллионер
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спасибо .. там мужик с большим очень известный (ексначальник відділу оперативного управління ГУ ДФС Львівської області) ... мне кажется что Нефедов ему ваапче не нужен .. даже наоборот, такой родственник - это проблема
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А это же оплачиваемый порохобот, лишь бы тявкнуть. Хуже сайта по обливанию брехней, в Украине не найти.,как и их босс - брехбливый-порох
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плохому танцору все мешает и если завалил дело - то все виноваты но не он - зебил конченный
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идиотина!!!
Коболева с его з/п, ты не хочешь реформировать??!!
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а шо, тебя тоже уже достало то, что он Газпром нагибает ?
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и не говори.. уровень идиотизма и безграмотности зебилов - феноменальный Митну службу потрібно створювати з нуля: все, що можна було розвалити, було розвалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4769
вот и сейчас они думают что "таможня реформирует Нафтогаз Украины" Митну службу потрібно створювати з нуля: все, що можна було розвалити, було розвалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4769
Митну службу потрібно створювати з нуля: все, що можна було розвалити, було розвалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2882
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Безкоштовне РРО в смартфоні буде коштувати 1000 грн на місяць.
Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2099

З любов'ю, ваша "слуга уроду" Роксолана Підласа
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Хай їй грець! Зачем она с Окружной ушла в Раду?
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кодло **********! не чего суки не делают, только старое разрушают. ты же бородач кричал, что порядок наведёшь? уничтожишь контрабанду, очистишь таможню от воров. твари брехливые! нашу страну спасёт Пиночет или Ли Куан Ю! а эти ещё 4 года будут готовить, запускать и освобождать!
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садить надо
а садить некому
вместо ворья
народ выбрал воров
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Идийот! Если все развалили, то кто же дает самые большие поступления в бюджет, Пушкин?
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Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1532Прльно, все що могли - розвалили. Тепер з нуля Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1532
Яка служба наступна?
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Очередной "борцун", как и Насиров. Не можешь предотвратить - возглавь.
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профессиональных и патриотических сотрудников, которые, в том числе, в прямом смысле проливали кровь на востоке. Но я хочу быть откровенным, таможенную службу надо создавать. Ее не надо модернизировать, ее не надо как-то полировать, делать косметический ремонт. Ее надо создавать с нуля. Нынешнее состояние печальное",перестанет торговать с рашистом углями и покупать ляктричество в оккупанта?
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пошли отмазки почему не может собрать больше, чем "неработающая" таможня
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"Здравсьте жопа, Новый Год!"©
Очередному, теперь бородатому Верещагину за державу обидно. Но если дежурному Аристарху не удастся договориться с таможней, чтобы та дала добро, всегда найдётся Абдула, который и Верещагину не то, шо бороду обсмалит, а всю дупу разнесёт на мелкие лоскутки.
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мрази когда создадите ВНЕШВОЗЗВРАТ банк ублюдки и мрази ублюдки от коріта неотмахаетесь а мрази, ну потому что мрази, после 11 ноября к вам постукают фронтовики
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Шо? Опять с нуля? Кілька разів на рік не забагато нулів?
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