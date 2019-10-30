 Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов

Об этом на заседании налогового комитета ВР глава Таможенной службы Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.
"Возможно, кто-то считает, что украинская таможня сейчас это работающий орган, в котором работает двигатель, и единственное, что надо это нажимать на кнопки и им руководить, и он дает какой-то результат. К сожалению, это не так. К сожалению, практически все, что там можно было развалить за время объединения с ГФС, оно было развалено. Доверие общества к таможне находится на нуле. Оно ниже налоговых органов и опережает лишь украинские суды, что вряд ли можно назвать достижением", - заявил Нефьодов.
"Этот имидж сформировался не только взяточничеством и неэффективностью. Он сформировался из-за абсолютно разваленной инфраструктуры. Государственная фискальная служба не могла реально осваивать даже те средства, которые выделялись в бюджете. На момент моего прихода (15 июля 2019 года. – Ред.), не то что ни один тендер не начинался, а даже распределения средств в Минфине не было сделано", - добавил Нефьодов.
"Я не хочу сказать, что вообще никто не работал. Среди моих коллег есть достаточное количество профессиональных и патриотических сотрудников, которые, в том числе, в прямом смысле проливали кровь на востоке. Но я хочу быть откровенным, таможенную службу надо создавать. Ее не надо модернизировать, ее не надо как-то полировать, делать косметический ремонт. Ее надо создавать с нуля. Нынешнее состояние печальное", - констатировал Нефьодов.
"Большинство времени с моего назначения было потрачено на то, чтобы создать новую Государственную налоговую службу. На данный момент мы находимся на завершающем этапе, когда на согласовании в Министерстве финансов лежат кандидатуры региональных таможен. После этого начнется этап создания непосредственно юридических лиц, перевод туда людей и распоряжение Кабмина о возлагании на нас функций и начало работы", - добавил он.
"Важно провести этот этап не механически, а удалив из системы наиболее одиозных людей. Если проводить ротации, или проводить "селекторы" и уговаривать этих людей работать лучше достичь результата не получиться. По состоянию на сегодня в Гостаможенную службу не из ГФС зашли менее 10 человек", - акцентировал Нефьодов.
т.е. ПЯТЬ месяцев нефьодов только и делал что разваливал работу.. и теперь виноваты "попередники"..
пришел нефьодов.. пока осваивался пару недель - было всё в порядке.
...Поступления в госбюджет от Государственной фискальной службы в июле составили 65,94 млрд грн, что на 6,11 млрд грн или на 10,2% больше запланированных показателей.
Прошел месяц:
...таможня принесла в августе 25,21 млрд грн - это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и на 17% меньше прошлогоднего показателя за август.
Итог:
За август-сентябрь 2019 года, когда Государственной таможенной службой руководил Максим Нефедов, государственный бюджет Украины недополучил десятки миллиардов гривен поступлений, а уровень коррупции на таможне значительно вырос. Об этом сообщают программе "Гроши".
Але на справді - всі українські державні структури потрібно "з нуля" будувати !
1 вопрос????
Откуда будем брать кадры?????????
Коболева с его з/п, ты не хочешь реформировать??!!
вот и сейчас они думают что "таможня реформирует Нафтогаз Украины"
З любов'ю, ваша "слуга уроду" Роксолана Підласа
а садить некому
вместо ворья
народ выбрал воров
Яка служба наступна?
Очередному, теперь бородатому Верещагину за державу обидно. Но если дежурному Аристарху не удастся договориться с таможней, чтобы та дала добро, всегда найдётся Абдула, который и Верещагину не то, шо бороду обсмалит, а всю дупу разнесёт на мелкие лоскутки.