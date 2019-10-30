 Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, - Сийярто

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Евразийском форуме в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily News Hungary.

Он подчеркнул, что Венгрия "не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров", живущих на западе Украины.

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По словам Сийярто, Венгрия подала несколько предложений о внесении изменений в заявление послов НАТО, в которых указывалось, что Украина должна выполнять свои обязанности по меньшинствам в соответствии с международным правом. Эти предложения, отметил министр, базировались на принципах Совета Европы и ООН.

Однако, сообщил Сийярто, инициатива Венгрии была отклонена и "у нас не было другого выбора, кроме наложения вето на заявление".

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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