 Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, - Сийярто

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Евразийском форуме в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily News Hungary.
Он подчеркнул, что Венгрия "не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров", живущих на западе Украины.
По словам Сийярто, Венгрия подала несколько предложений о внесении изменений в заявление послов НАТО, в которых указывалось, что Украина должна выполнять свои обязанности по меньшинствам в соответствии с международным правом. Эти предложения, отметил министр, базировались на принципах Совета Европы и ООН.
Однако, сообщил Сийярто, инициатива Венгрии была отклонена и "у нас не было другого выбора, кроме наложения вето на заявление".
Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
а в конце войны быстро переобулись - вдруг были против Гитлера и приветствовали Красную армию.
и советская пропаганда быстренько "забыла" о поведении венгров, нигде ни слова об этом. - как же! соцлагерь! но это не помешало советской армии ввести танки и танками подавить их демократию.
И прощай сразу безвиз и виз и в принципе отношения с ЕС, если не дай Бог, в Раде найдется достаточно подобных вам придурков, чтобы принять нечто подобное.
Давно пора этих вонючек на место поставить, но не с нашей шмарклей.