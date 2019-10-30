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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (855) НАТО (6509) меньшинство (11)

 Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, - Сийярто

Текст совместного заявления послов НАТО по Украине не предусматривал обеспечение прав меньшинств.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Евразийском форуме в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily News Hungary.

Он подчеркнул, что Венгрия "не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров", живущих на западе Украины.

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По словам Сийярто, Венгрия подала несколько предложений о внесении изменений в заявление послов НАТО, в которых указывалось, что Украина должна выполнять свои обязанности по меньшинствам в соответствии с международным правом. Эти предложения, отметил министр, базировались на принципах Совета Европы и ООН.

Однако, сообщил Сийярто, инициатива Венгрии была отклонена и "у нас не было другого выбора, кроме наложения вето на заявление".

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156822
 
   
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Мені здається, що ці венгри ох*єли!!!! Вони що геть страх втратили? Якесь чухонське племя і те на гавкає!
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Ну так Зе здае кацапам донбасс,а венгры тоже хочуть захiдну,чому тим можна а цим не?
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Страх? А кого їм страхатися? Вони - у НАТО ї ЄС, що їм може Україна заподіяти?
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Венгрия в лице пророссийской власти , всегда будет ставить палки в колеса Украине,их претензии надуманы и являются частью гибридной войны кремлевского ху-ла
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А ублюдочная Венгрия не считает ,что россия напала на страну Украину ,в которой живут эти 150 тысяч венгров?
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Хто ще зелю не топтав ? А, ще угорськи йовбаки не помітили .
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Были союзниками Гитлера, стали союзниками плеш-гитлера.
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причем стали союзниками Гитлера сами, первые полезли целоваться с Гитлером. никто их не просил и не заставлял. и много венгров воевали в немецкой армии на территории СССР, в зондеркомандах. На параде военнопленных в 1945 в Киеве их было много - шли вместе с гитлеровцами, каратели в Черниговской области.
а в конце войны быстро переобулись - вдруг были против Гитлера и приветствовали Красную армию.
и советская пропаганда быстренько "забыла" о поведении венгров, нигде ни слова об этом. - как же! соцлагерь! но это не помешало советской армии ввести танки и танками подавить их демократию.
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На радостях Ярэма может заказать пару мальчиков из соседнего ряда, прошедших курс Трускавца.
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явное прикрытие своих интересов либеральными заморочками про права меньшинств..
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Сийярто, можешь даже укусить себя за хер ...
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а сія рто не пояснив чому вони наполягають, що так звані етнічні угорці не зобов'язані вивчати державну мову України ?
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Когда украинцы с венгерскими паспортами приезжают в Венгрию голосовать, их там обкладывают куями. Их "интересы" нужны ******** только для своей политической игры.
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поважаю країну Ізраїль.. в них за подібні випєндрьожи сусідів зазвичай атвєтачка кувалдою по кумполу.. а в нас шо Мародьор бамбук курив, шо маладой з новим обличчям десь никається шо ніхто його не бачить і мовчить як риба абльод
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Росиии тоже тогда уважаешь ? Не кацап . Россия как и Израиль оккупирует чужие земли !
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ну раньше хоть Климкин что-то отвечал - а сейчас Пристайкин вообще молчит.
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Пока в Украине не будет украинской власти , будут еврейские воры , всегда и все будут вытирать ноги об Украину . Почему не принять закон , по котором если имеешь венгерское гражданство , то высилась с Украины и запретом на въезд ? И ещё . Что там с поляками ? Еврейская мафия уже разрешила полячкам эксгумировать поляков ? А что в замен ? Обещанный польским президентом восстановлен разрушенный памятник ?
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а в ответ очереди на границе и вытеснение с рынка украинских перевозчиков.
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А что , это единственная граница в ЕС ? А венгри тогда не будут стоять в очереди в Украину ?
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ты разберись в вопросе, как для начала.
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Чувак, не хочешь прокомментировать решение дании по СП-2?
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" если имеешь венгерское гражданство , то высилась с Украины и запретом на въезд "

И прощай сразу безвиз и виз и в принципе отношения с ЕС, если не дай Бог, в Раде найдется достаточно подобных вам придурков, чтобы принять нечто подобное.
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Найдется с венгерскими вето по вопросам НАТО-Украина решение , но пусть потм циганва не скулит
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И что там Дристайко? Будет реакция или как обычно?
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Какой ты хочешь реакции от воровской еврейской мафии в Украине?
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Дания и без евреев легла под )(уйла
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Раб ты путина , и твоя ментальность только лежать по барином .
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К сожалению Не Лох слабак.

Давно пора этих вонючек на место поставить, но не с нашей шмарклей.
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монику даже венгры топчут и вертят как хотят - стыдоба та какая
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А то при Петике последние года 2 венгры не ветировали все подобные заявления и не блокировали развитие отношений Украина- НАТО, да?
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