 Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию ценного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Впоследствии он выразил готовность покинуть ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации", - сообщили в СБУ.
Проведена проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. Суд, учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности.
Напомним, освобождается от ответственности лицо, которое прекратило незаконную деятельность и добровольно сообщило органы государственной власти о содеянном, если вследствие этого и принятых мер было предотвращено причинение вреда интересам Украины.
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Доброго здоров'я, друзі! Учора коло офісу президента відбулася протестна акція, спричинена початком відведення українського війська, на яку дід не потрапив. Просто фізично не встигав дістатися до Києва, але акцію безумовно підтримую. Така моя громадянська позиція і таке маю внутрішнє відчуття - на цю владу саме тепер треба дуже тиснути. Бо ця влада - то не безпринципна хунта, яка без зазренія совісті дурила ***** і по ділу, і просто так, із любві к іскусству. Теперішня ж влада у нас чесна і проста, як двері. Та судячи з усього мріє стати на коліна цілком щиро. Так ото краще хай вона перед нами колінкує, аніж перед якимсь репаним ******. Отаке дідове мнєніє.
Ну а тепер кілька слів про тєкущі події. Американські конгресмени також вважають, що їхньому містеру Трампу більше личить колєнно-локтьова поза, зараз проводяться інтенсивні предварітєльні ласки. Сама екзекуція призначена на Хеловін, що свідчить про неабияке почуття гумору демократичної більшості палати представників та їхні яскраво виражені інфернальні настрої. Чи стане цьогорічний Хеловін передвісником поразки Трампа на виборах, а чи навпаки мобілізує його електорат і забезпечить йому другий термін - ось питання, на яке не можуть відповісти навіть усезнаючі букмекери. У будь-якому разі, найближчий рік Америка погрузиться у себе і активно втручатися в міжнародне життя, не буде. І може це якраз і добре.
***** тєм временєм демонструє готовність замінити Америку на посаді супердержави і для початку вживається у роль повелителя Ближнього Востока та покровителя Африки. Функції супердержави, наряду з приємними сторонами, потребують і нєкоторих расходов. ***** на такі расходи не скупиться, вони в нього давно предусмотрені в б'юджеті РФ у видатковій статті «Понты», в якій акумулюються кошти із соціалки, пенсій, дорожнього будівництва тощо. Бо нахера ватнікам пенсії, єслі царь-батюшка кутіть ізволят.
Списання африканським країнам 20 млрд долларів боргу також безумовно дуже порадувало насєлєніє РФ, яке ще з радянських часів завжди приходить від подібних звісток в неописуємий восторг. Та коментує подібні рішення схвальними словами «Сколько можно черножопых кормить?». Африканські президенти також неабияк радіють і з алчно злетілися на саміт «Росія = Африка», адже Москва для Африки ще з часів Хрущова то таке місце, де можна брать гроші і не вертать. Саміт щоправда викликав снісходітєльну посмішку Китаю, який на відміну від Росії більшість економік чорного континенту реально контролює. Але проводити саміт «Китай - Африка» у Пекіні нікому в голову б не прийшло, бо в Пекіні сидять розумні і далекоглядні люди.
На Близькому Сході, а саме в Сирії, ***** зараз також почувається реальним пацаном на районє, що неабияк тішить його і без того непомірно роздуте тщеславіє. Почухать ***** його набубнявіле его прилітав у Сочі сам султан Ердоган, який славиться видатною майстерністю філігранно заходити ***** ззаду. На цей раз він зайшов ***** особенно харашо, ***** дуже доволєн і з викликом дивиться на Трампа. Листа якого Ердоган демонтративно викинув у смітник, а от домовлятися літав іменно до *****.
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презЕдент Зеленський тим часом теж мріє літать до ***** в гості, шоб наєдінє з ним сходитися на сєредінке, але мозолясті руки небайдужих громадян його туди поки не пускають. Тому для соблюдєнія прилічій перше свіданіє планується провести при свідках, у Парижі.
Пан Зеленський з таким пилом прагне того свіданія, що це обурює не лише небайдужих громадян. Вже навіть у Кремлі стривожилися - ану як Зеленський пошле замість себе у Париж перевдітого Ляшка з вилами. Тому ***** усе ніяк не назначить свіданіє і кожен раз вимагає від Зеленського все нових і нових доказів іскренності його намереній. В общем, ***** кокетнічає та кобениться, а Зеленський у свою чергу на докази не скупиться. Бо він же, як відомо, не лох, не чепушило й не баклан. Правда, єсть у Зеленського нєкоторі проблеми в комунікаціях із суспільством, особенно в частині глубокого таргетіруванія. Але це діло рішаєме - два-три відосіка і ще якась прес-конференція, скажімо, в аквапарку, і діло в шляпі. Ну, або трусах. Так даже креативніше.
Активізувалася зелена команда і на ниві глубокого таргетіруванія. Тобто з несвідомими громадянами, які вважають, що Зеленський іде шляхом капітуляції. Робота з цією категорією громадян іде по двох напрямках. Перший і головний - усіляко доводити, що за протестними настроями стоїть ісключітєльно враг роду людського. І якби не ота вражина, то все було б чікі-пікі та чмокі-чмокі. Но враг роду людського не дрімає та іскушає невинні душі конфетами і тортіками, від нього й усі біди та невзгоди, ізиді сатана!
Інший прийом глубокого таргетіруванія тонший - зелена команда почала запускать натяки буцімто на самом дєлє Зеленський не має наміру домовлятися з *****м. На самом дєлє він намерен ***** надурить. Але Зеленський видатний артіст, тому робить це не так топорно, як робила бездарна хунта. Тому хитрощей Зеленського ніхто й не помітить, все буде як капітуляція, тільки то буде не капітуляція. Ну а в крайньому разі, єслі ***** вдруг вознаміриться проковтнути Україну, то він безперечно вдавиться - запевняють нас оті прибічники й аби ми не тривожилися, показують нам на потужні фігури з оточення Зеленського. Яких дійсно легше понадкусювать, ніж проглотить.
І тут дід може навіть десь погодитися. Бо якщо глянути, наприклад, на постать мого улюбленця, Богдана Васильовича Яременка, то кожному стане ясно, що ***** отаке не по зубам. Геополітична вага слуги Яременка настільки стрімко зростає, що йому самому приховувати свою істинну велич стає вже не під силу. Вона із нього так і пре. Так, на минулому тижні у інтерв'ю виданню Гордон, слуга Яременко був навіть змушений відкинути притаманну собі скромність і чесно зізнатися: «Я прийшов у парламент, щоб займатися питаннями війни і миру». О как! І це ж лише третій місяць депутатства. Такими темпами за рік-два Богдан Васильович управлятиме Всєлєнной і хто в такому разі на його тлі якийсь покровитель Африки *****? Так… мелкая букашка.
В цілому, не зважаючи на різницю політичних поглядів і смаків, Україна зараз об'єднана одним спільним для всіх настроєм - нетерплячим очікуванням. Щоправда, одна частина країни досі жде чуда, а інша ніяк не діжде коли цей балаган скінчиться. Цікаво, що влада чомусь чекає біди лише від другої категорії громадян. Дурачки.
Зберігаємо бадьорий бойовий дух, тримаємо кулаки за полонених, допомагаємо Армії і Флота та контролюємо ситуацію в тилу.
І слєдім, щоб віздє був порядок! А не то, шо січас
P.S. Діда тут питають як я прокоментую сьогоднішню історію з Богданом Яременком. Я таке не коментую. Мені гидко. Зауважу лише, що коли людина мудило, то вона мудило в усьому.
Чтоб как Цемаха Зеленый отдал ?
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Свидетель пожелал остаться неизвестным.