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Все про:Дания (208) Северный поток (506)

 Дания разрешила строительство "Северного потока-2". КАРТА

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку "Северного потока - 2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

"Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море… Дания обязана разрешать строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указывать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены", - сказано в сообщении.

Дания разрешила строительство Северного потока-2 01

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В Датском энергетическом агентстве напомнили, что Nord Stream 2 AG с 2017 года подала три заявки на три разных маршрута. В ведомстве пришли к выводу, что исходя из соображений экологии и безопасности предпочтительным является маршрут к юго-востоку от Борнхольма.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

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Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3156818
 
 
 Топ комментарии
 
Це перемога зе на міжнародному рівні, так , зебіли ?
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Дать бы теье леща, отцовского, за тупизм. За этих "папиредников" 5 лет эта хрень потоковая блокировалась, а ЗЕлупа все просрала за пару місяців.
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Украина сдает свои позиции, а Дании зачем это.
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Ну а кто-то сомневался в этом ? После того как Трамп плюнул им в лицо, своей попыткой купить Гренландию. Какой смысл им теперь топить в интересах США и ссориться с Германией ?
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Ничего страшного, как только поток обложили всякими енергопакетами ЕС так Дания и уступила, это панацеей для мордор не станет
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Когда ударят морозы, и Европе не будет хватать газа все ети енергопакеты ограничивающие поставки через СП-2 вытрут жопу. ***** скажет или давайте принимайте по полной газ который я даю или сидите мерзните. Догадайся что сделает Европа чтобы не замерзнуть?
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Молодцы зебобики...все что могли сделали ради этого...
Осталось только паРаше 3 ярда простить...и все иски отозвать...
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Молодцы датчане. Вчера Зе объявил отступление украинской армии, сегодня датчане пустили кацев в свои воды.
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Разбавлена германская кровь...Слабаки и коррупционеры
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я щитаю цэ беззапэрэчна пэрэмога прыстайки и компании
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Странные вы люди. А чего вы всполошились? Зештанмаер вчера в Мариуполе на весь мир рассказал что война закончилась, обстрелов нету, все договоренности с ****** они выполнили, Донецк и Луганск уже будут застраивать инвесторы космодромами и гиперлупами, в крым уже ж/д дороги для туристов из Украины строятся... Я удивляюсь как Дания вообще дотерпела смотря на все ето 5 лет. А мы как говорится не жили хорошо то и нечего начинать. И ети 2 миллиарда которые мы получали за перекачку кацапского газа погоды для нас не сделают, после того как у нас чиновники десятками миллиардов долларов воруют и вывозят из страны. Скорее наоборот, кацапская труба нас всю жизнь связывала с кацапстаном как пуповиной. Может хоть теперь разорвем отношения с **********.
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Всегда ненавидел я оптимистов. Они- платили мне тем же. Но! Я, таки-выигрывал, Правило, без исключений.
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Ну и ******... Это, если коротко. Мне осталось тут 22 дня...
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Очередные 40 проЦэнтов для зелеДоцэнтов.
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