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 Политика Украины, Общество
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 Украинский язык в оккупированном Крыму изучают всего около 250 детей, - представитель президента в АРК Кориневич

В оккупированном Крыму постоянно сокращается количество детей, обучающихся на украинском и крымскотатарском языках. Сейчас украинский изучают 250 детей, а крымскотатарский - 6000.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич во время Форума Единства в Мариуполе 30 октября.

"В Крыму осталась только одна украинская школа в Феодосии. И сейчас на украинском учатся всего около 250 детей. В других школах украинский почти всегда изучается факультативно, история Украины не изучается с 2015-го", - сообщил представитель президента в Крыму.

По словам Кориневич, на крымскотатарском языке на полуострове учатся 6000 детей, но и их количество постоянно уменьшается.

"В будущем мы будем иметь поколение, которое почти ничего не знает об Украине", - считает Кориневич.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156815
 
 
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Потрібно дзеркальні міри та методи. Меньшенство повинно бути меньшенством рюсскім.
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тут ми стикаємось з ліволіберальною догмою про позитивну дискримінацію..коли чомусь меншини мають більше прав ніж титульна або автохтонна більшість..
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Його і в Україні нихто толком не знає, один балякає, другий разволяєт Украинский язык в оккупированном Крыму изучают всего около 250 детей, - представитель президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6386
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А сколько детей изучают украинский язык в ордло,который нам втюхивают ?
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Ну да, это мордор свой "язик" защищает, а для зели это "какая разница"....
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Удивили.... На Брайтоне живут "рюссськие", ещё в 80-е выехали из СССР.. Многие, до сих пор, государственного языка, не знают... А в самой России, и при СССР они ни своего родного, русского, языка, ни литературы, ни истории с географией, не знали... Сказал одному про город Курган, так он заявил, что это недалеко от Воронежа. И был очень удивлён, что это в Зауралье, да ещё и областной центр........
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