 Украинский язык в оккупированном Крыму изучают всего около 250 детей, - представитель президента в АРК Кориневич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич во время Форума Единства в Мариуполе 30 октября.

"В Крыму осталась только одна украинская школа в Феодосии. И сейчас на украинском учатся всего около 250 детей. В других школах украинский почти всегда изучается факультативно, история Украины не изучается с 2015-го", - сообщил представитель президента в Крыму.

По словам Кориневич, на крымскотатарском языке на полуострове учатся 6000 детей, но и их количество постоянно уменьшается.

"В будущем мы будем иметь поколение, которое почти ничего не знает об Украине", - считает Кориневич.

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