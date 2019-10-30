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 Общество
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 Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим "Желтый" со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан

28 октября 2019 года в районе проведения операции Объединенных сил, приказом Командующего объединенными силами введен режим "ЖЕЛТЫЙ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся и транспортных средств", - сказано в сообщении.

Как сообщили в штабе, военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют период действия режима "ЖЕЛТЫЙ" специальные полномочия:

- применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершивших или совершающих правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил;
- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности;
- осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;
- входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, которые принадлежат гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;
- использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На КП очень много представителей ОБСЕ. Режим пропуска "желтый". Выехать можно, въехать - только местным", - отвод ВСУ из Золотого-4. ВИДЕО

При определенных условиях обстановки разрешается:
- временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с этих участков, отбуксировать транспортные средства;
- использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Для лиц не привлеченных в Объединенные силы установлены следующие ограничения:
- въезд (выезд) в район проведения операции;
- получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в районе проведения операции;
- допуск представителей органов государственной власти;
- хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременного стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;
- осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок;
- использование в транспортных средствах любых радиостанций;
- проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;
- посещение лесных массивов, отдельных районов местности;
- перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;
- ограничение движения транспортных средств по объездным путям;
- выполнение мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах.

"Убедительно просим придерживаться данных правил", - сказано в сообщении.

С проблемными вопросами можно обращаться в Call-центр Объединенных сил: (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.

Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим Желтый со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан 01
Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим Желтый со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан 02

Источник: https://censor.net.ua/n3156813
 
   
 Топ комментарии
 
Це проти ветеранів-добровольців направлено !? Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим "Желтый" со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан - Цензор.НЕТ 4197
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вы вообще понимаете каких граждан вы пропускаете каждый день через кпп? Сколько паспортов у них?
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Й--обані в голову 73% зєлєбєнів це для того щоб викинути , або запроторити за грати добровольців які проти здачі жидами суверенітету України . Й... обані ви в голову дупоголові зазєлі .
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вы вообще понимаете каких граждан вы пропускаете каждый день через кпп? Сколько паспортов у них?
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Да в любом случае наверное поменьше, чем например у Коломойского...
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Це проти ветеранів-добровольців направлено !? Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим "Желтый" со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан - Цензор.НЕТ 4197
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Ага, де ж вони тепер дінуться, робить то не вміють Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим "Желтый" со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан - Цензор.НЕТ 8675
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вони то вміють, а от ти прокладка зелекноватна, окрім пуйні на цензорі постити, нічого точно не вмієш.
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То нех....*лугандонцям * сюди шастать ...Колючий дріт та рів з крокодилами *! ..Хай су...у ***** пенсії витребують .
.Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим "Желтый" со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан - Цензор.НЕТ 9084
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зебилы - стенограмма выступления министра обороны Швеции,год 1940 - прошла "Зимняя война" (Финляндия и СССР ) и немцы оккупировали Норвегию - Во время одного из первых выступлений в парламенте его спросили: «Зачем нейтральной стране танковые войска?» Ответ был: «Чтобы остаться нейтральной!»
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Й--обані в голову 73% зєлєбєнів це для того щоб викинути , або запроторити за грати добровольців які проти здачі жидами суверенітету України . Й... обані ви в голову дупоголові зазєлі .
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зєлєЧМОніка "любой ценой" збирається відступати....Всі ці дії спрямовані для унеможливлення протидіяти йому у справі здачі територій х*йлу та бандугруппуванням окупованих територій- це зрозуміло...Йому по фіг думка людей, до якої він так "проникновенно" обіцяв прислуховуватись...Чергова "пабєда" зєлєйоббіків і їхнього лайнокомандувача...
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наверное что то пошло не так с разводом народа и войск
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"жовтий" спец-режим по здачі територій України!

я так розумію, що розпродаж всього, включаючи і землю, то буде зелений (прикинь-ТЕ як співпало) спец-режим!
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Осінь настала.
Зєлупєнь почала жовтіти.
Похмуро.
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Для ;сіловіков; чиїх? Авакова, чи ;МГБ; новоотсоссії?
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не хотят чтоб инфу об обстрелах сообщали!мрази зеЛЕные
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Зеля молодець,вже *** з зони ООС зробив Лугандон,реінтеграція почалась))Ох і гнида ***.
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Дожились. Громадян України українські правоохоронці і армія не пропускають на українську територію. Який сором і приниження.
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який спецрежим ? вже не стріляють у нас дружба ,жвачка з сепарами! Нелох каже- залишилось понять и простить! Все набагато простійше менше достовірної інформації більше локшини на вуха ,а патріотів в кпз за порушення режиму,щоб не заважали відводить війська і проводить капітуляцію.
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