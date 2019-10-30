 Командование ООС ввело на Донбассе спецрежим "Желтый" со спецполномочиями для силовиков и ограничениями для граждан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся и транспортных средств", - сказано в сообщении.

Как сообщили в штабе, военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют период действия режима "ЖЕЛТЫЙ" специальные полномочия:

- применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершивших или совершающих правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил;

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности;

- осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;

- входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, которые принадлежат гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

- использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

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При определенных условиях обстановки разрешается:

- временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с этих участков, отбуксировать транспортные средства;

- использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Для лиц не привлеченных в Объединенные силы установлены следующие ограничения:

- въезд (выезд) в район проведения операции;

- получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в районе проведения операции;

- допуск представителей органов государственной власти;

- хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременного стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;

- осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок;

- использование в транспортных средствах любых радиостанций;

- проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;

- посещение лесных массивов, отдельных районов местности;

- перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;

- ограничение движения транспортных средств по объездным путям;

- выполнение мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах.

"Убедительно просим придерживаться данных правил", - сказано в сообщении.

С проблемными вопросами можно обращаться в Call-центр Объединенных сил: (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.



