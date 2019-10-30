 До конца года станет понятно, когда армия получит отечественные ракетные комплексы "Вильха-М" и "Нептун", - заместитель секретаря СНБО Кривонос

Об этом рассказал заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в интервью изданию "Апостроф", передает Цензор.НЕТ.
"Я не пропустил ни одного испытания. Мы постоянно общаемся и с руководством КБ "Луч" (разработчик ракетных комплексов. - Ред.). Ракетное оружие является очень важным для нас, потому что оно может решать судьбу боевых действий, в том числе, и на Донбассе", - заявил Кривонос.
Он отметил, что, "исходя из программы разработки и проведения испытаний", ответ на вопрос, когда "Вильха-М" и "Нептун" появятся в войсках, "можно будет дать до конца этого года".
Издание отмечает, что украинский ракетный комплекс "Вильха" создан на основе элементов 300 мм советской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", но с использованием одноименной украинской ракеты, разработки киевского КБ "Луч". В результате получилось высокоточное оружие. В отличие от обычного "Смерча", который бьет по плоскости, каждая пусковая установка "Вильхи" способна поразить 12 различных целей. Сейчас уже принята на вооружение "Вильха" с дальностью действия до 70 км, и проводятся испытания модернизированной ракеты "Вильха-М" с дальностью до 130 км. Также активно проводятся испытания украинского комплекса крылатых ракет "Нептун", ракета для которого создана специалистами КБ "Луч".
называются"Тайфун" и летают на 40 км..
« За той час, поки Данилюк був секретарем РНБО, значення цього органу сильно знизилося. РНБО вже не сприймався так серйозно, як це було за Турчинова. Я взагалі не впевнений, чи цікавила Данилюка війна. Він не читав щоденні зведення з фронту і абсолютно не заслуховував своїх заступників з різних напрямків роботи», - уточнив Сергій Кривонос.
Відповідаючи на запитання, що це були за радники, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос відповів, що це були якісь незрозумілі люди.
«Вони видавали себе за економістів. А коли я питав у таких людей - ось ви - економіст, ви хочете реформувати «Укроборонпром», а ви хоч танк від БМП відрізняєте? Звучала відповідь: «Ні, а навіщо?» Ну, як навіщо, взагалі-то підприємства «Укроборонпрому» не цвяхи роблять», - зазначив заступник секретаря РНБО. https://zik.ua/news/2019/10/30/123_1679753
Финансирование программ по созданию ракетных комплексов "Вильха-М" и "Нептун" продолжается. Предусмотрено и на следующий год.Об этом рассказал заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос Источник: https://censor.net.ua/n3156810