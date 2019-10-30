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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3498) Порошенко (17857) Сенцов (1072)

 Я не сторонник ни Порошенко, ни Зеленского - я сторонник народа Украины, - Сенцов

Украинский кинорежиссер и общественный деятель Олег Сенцов подчеркивает, что готов поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и нынешнее руководство страны за решения в интересах народа, и открыто критиковать за неправильные действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

"Я совсем не "пряник" и возможно уже многим не нравлюсь. Что поделать. Но я всегда говорил и буду говорить то, что думаю. Я не являюсь сторонником ни господина Порошенко, ни господина Зеленского - я сторонник лишь народа, объединившегося под названием государства Украина", - сказал он.

Сенцов отметил, что если президент Украины Владимир Зеленский будет делать то, что Сенцов считает правильным и нужным народа Украины, он будет поддерживать президента.

"Если он будет делать то, что, по моему мнению, будет вредить или неправильно, я буду об этом говорить открыто и честно", - заявил он.

Сенцов считает, что если руководству Украины удастся "прекратить огонь", чтобы не гибли украинские солдаты, удастся вернуть всех украинских пленных, то он скажет, что "у нас отличное руководство".

"Если президент сможет сломать существующую в стране коррумпированную систему, которая разъедает нашу страну изнутри как ржавчина, я скажу, что у нас лучший президент", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стыд за президента и гордость за бойца", - Сенцов о разговоре Зеленского с "азовцем" Янтарем

По словам режисера, если он увидит предательство интересов страны, "зраду", то "так и скажет". "Если не президент сломает систему, а система сломает его - я не промолчу", - подчеркнул он.

Сенцов также считает, что со временем в Украине Революция достоинства превратилась в "контрреволюцию ненависти". "Мы очень агрессивны друг к друг, раздроблены, нетерпимы к любому мнению: нет, не врагов, которые там в Мордоре, а к соседним, близким, у которых одна и та же цель, даже если мы чуть-чуть не сходимся в понимании будущего Украины", - пояснил он.

Сенцов считает, что сила украинцев в том, что они разные, с различными точками зрения, и это является предохранителем от установления в стране авторитетного режима, но нужно при этом уважать друг друга.

В заключении своего выступления Сенцов отметил, что определяет людей как "своих" по ответу "Крым - это Украина" на вопрос "Чей Крым?".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, - Сенцов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3156809
 
   
 Топ комментарии
 
Я вот тоже не их сторонник, но последний месяц начинаю понимать что Порошенко нужно памятник за безвиз поставить, теперь хоть бежать будет проще от прорывов Зекоманды. Боюсь что еще пару прорывов и Украине будут кранты.
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Я не являюсь сторонником ни господина Порошенко, ни......
Источник https://censor.net.ua/n3156809

По-перше-- у нас ПАН , а не господин. По друге- не бути прихильником Порошенко , презедента який зі своєю комадою витягнув Україну з прірви , який вклав два ярда своїх грошей в армію , то кого він прихильник ? Не но, якщо він за майже два місяця не розібрався де правда , то що то за геній , і хто йому шепче ? Хоча маю надію , що все таки розбереться якось, і не буде робити от таких дурних заяв. Сенцову --краще помовчи трохи -ок ?
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Можно быть сторонником идей, а не людей. Можно быть сторонником тех идей Порошенко, которые перечислили вы, но противником его методов "борьбы" с коррупцией. Поэтому мудрее быть сторонником идей, а не людей, которые их излагают.
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Сенцов, уточни, какого народа? Есть нарид 73%, и есть 25%.
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"чуть-чуть не сходимся"..

млять. пшел бы ты куда и Ссавченко, чистоплюй куев.
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