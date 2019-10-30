 РФ несет ответственность за имплементацию "Минска". Она должна вывести все войска с Донбасса и прекратить дестабилизацию Украины, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенные прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одессе в среду.
Генсек подчеркнул, что многое предстоит сделать для мирного урегулирования, поскольку режим прекращения огня по-прежнему нарушается, а наблюдатели СММ ОБСЕ не всегда имеют полный доступ к территории Донбасса.
"Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины", - отметил Столтенберг.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.
Бо она пока действует только в интересах Роиси, выполняя все ее хотелки в одностороннем порядке.
в районе станции Дружба базу крылатых ракет малой(до500км)дальности.
А до кремля всего 480 км. Хватит.
Це такого роду "мир" пропонує нам Володя?
Порох сдал Станицу и всё вокруг Мариуполя и Дебальцево
где не было сепаров
всё Порох сдал.
Я пару недель написал заявление на Преза Украины и РФ
что грабят в ОРДЛО
ну Украина отписалась и отправила заяву организаторам ОРДЛО в Луганскую область, т.е. прокуратуру
а сегодня и РФ отдуплился:
Ответ от 29.10.2019г. Администрации Президента Российской Федерации -- "...вопросы, изложенные Вами в электронном обращении, не входят в компетенцию государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц Российской Федерации".
Паспорта русские в городе есть, русских полно, а компетенции, нет?.