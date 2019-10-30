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 Политика Украины
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 РФ несет ответственность за имплементацию "Минска". Она должна вывести все войска с Донбасса и прекратить дестабилизацию Украины, - Столтенберг

НАТО приветствует меры по разведению сил в районе населенного пункта Золотое Луганской области, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенные прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одессе в среду.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На КП очень много представителей ОБСЕ. Режим пропуска "желтый". Выехать можно, въехать - только местным", - отвод ВСУ из Золотого-4. ВИДЕО

Генсек подчеркнул, что многое предстоит сделать для мирного урегулирования, поскольку режим прекращения огня по-прежнему нарушается, а наблюдатели СММ ОБСЕ не всегда имеют полный доступ к территории Донбасса.

"Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины", - отметил Столтенберг.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

Источник: https://censor.net.ua/n3156806
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вот и растолкуйте это как-то Монике Зеленски.
Бо она пока действует только в интересах Роиси, выполняя все ее хотелки в одностороннем порядке.
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А )(уйло слухае, та цілуе зелю в пупок. Бо він все робити як він накаже. Слухняний хлопчег
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А )(уйло слухае, та цілуе зелю в пупок. Бо він все робити як він накаже. Слухняний хлопчег
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Главное перестать барыгу в ж...пу целовать. Ты, видать, продолжаешь.
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Барига ? Це той, хто тебе добряче віджарив ? Так сядь у тазік. Зебіл , не палай😂
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одни разговоры уже 5 лет... а вы заставте..... НАТО смотрит как расцленяют огромную страну в европе и не вмешивается.... когдато уже такое было.......
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Не війська хай виведуть, а іхтамнєтов. Це різні речі.
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Ну вот и растолкуйте это как-то Монике Зеленски.
Бо она пока действует только в интересах Роиси, выполняя все ее хотелки в одностороннем порядке.
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А наш зелений харант переконав себе і переконує інших, в тому числі й іноземців, що вивести війська з власної території повинна Україна. Столтенберга до Зєлєнского не підпускають?
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Думаю, при попытке произнести, эти слова застряли бы у Зели в горле.
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Сначала пусть выведет войска. Потом ее судебными добъем, исками.
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Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенные прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", - сказал Столтенберг. - Это сказало НАТО,порохоботы ))
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РФ несет ответственность за имплементацию "Минска". Она должна вывести все войска с Донбасса и прекратить дестабилизацию Украины, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5365ШО ОН НЕСЕТ???надо просто перестать стрелять и отвести войска!!!великий полководец сказал,что войну победами не выиграть!!!
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Вопрос можно решить просто : " По просьбе Украины разместить
в районе станции Дружба базу крылатых ракет малой(до500км)дальности.
А до кремля всего 480 км. Хватит.
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на вопрос журналиста не ответил, почему отводит только украинская сторона?
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РФ несе відповідальність за імплементацію "Мінська". Вона має вивести всі війська з Донбасу і припинити дестабілізацію України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 626На мосту в Станиці Луганській: який будуть за Державний кошт: вже висять Сепаратиські ганчирки.
Це такого роду "мир" пропонує нам Володя?
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а что ты хочешь???
Порох сдал Станицу и всё вокруг Мариуполя и Дебальцево
где не было сепаров
всё Порох сдал.
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РФ несе відповідальність за імплементацію "Мінська". Вона має вивести всі війська з Донбасу і припинити дестабілізацію України, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1378 Прийми. Хай хоч маленький буде. Все краще, ніж нічого
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Наше Зе все робить для того, щоб рашка виглядала не учасником конфлікту і його причиною, а стороннім наглядачем.
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Совершенно справедливые требования! Жаль только, что их ни разу (!!!) и нигде (!!!) публично не высказывал Президент Украины Зеленский!
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Только Нато занимает правильную политику в отношении Украины, а Порошенко и Зеля её предали.
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Эт точно
Я пару недель написал заявление на Преза Украины и РФ
что грабят в ОРДЛО
ну Украина отписалась и отправила заяву организаторам ОРДЛО в Луганскую область, т.е. прокуратуру
а сегодня и РФ отдуплился:
Ответ от 29.10.2019г. Администрации Президента Российской Федерации -- "...вопросы, изложенные Вами в электронном обращении, не входят в компетенцию государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц Российской Федерации".

Паспорта русские в городе есть, русских полно, а компетенции, нет?.
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Пусть это Столтенберг расскажет европоцам-компаньйонам Путлера месье Микрону и бабе-страшидле Макрельше.
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"Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины", - отметил Столтенберг.- "служивый кремлевский зеленый "в Украине выполняет указания хазяина -куйла- отводит украинские войска с украинской территори
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