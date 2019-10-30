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 С начала текущего года в страну запрещен ввоз более 1 млн экземпляров изданий антиукраинского содержания с территории РФ, - Госкомтелерадио

Более 1 миллиона экземпляров изданий антиукраинского характера не получили разрешений на ввоз в Украину с территории РФ с начала текущего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

"По состоянию на 29 октября, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, предоставлено 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз более 1 млн экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения", - говорится в сообщении.

Еще 3580 отказов получены в результате предоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений.

В то же время предоставлено 27100 разрешений на ввоз издательской продукции с территории страны-агрессора или временно оккупированной территории Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156802
 
   
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Мабуть скоро відкриють шлюзи для кацапського лайна.
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Пора бы уже зеленым прекращать торговлю с агрессором, а не увеличивать ее. Зеленые совсем рехнутые.
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Здесь и проукраинское никто не читает, краще по вайберам-ватсапам полялякать С начала текущего года в страну запрещен ввоз более 1 млн экземпляров изданий антиукраинского содержания с территории РФ, - Госкомтелерадио - Цензор.НЕТ 5768
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ну, це ж певно, не кацапи подають заявки на ввіз цього гімна, а наші пробують провезти гімно, яке вважають за якісний продукт.
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Щас начнут рассказывать про сжигание книг в третьем рейхе.
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Сейчас читают мало. Так что они это с лихвой компенсировали, даже более того, 75% телеканалов Украины аффилированными с ОПЗЖопой, Медведчуком, Группой Фирташа - Левочкина, и Оппа на блоком. Где не включи там рожа кремлевского Кума, Шуфрича, Королевской, Рабиновича и их шестерок. Куда там "враждебной литературе" по сравнению с этим.
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Сейчас читают больше чем в СеСеСЕРЕ, совки брехали о самой читающей нации.
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Нині письменників, певно, більше, ніж читачів. "Фейсбуком" пройшовся - і мені це стало зрозуміло.
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