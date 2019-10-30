 Москва и Киев непублично обсуждают новый обмен удерживаемыми лицами сразу "по двум трекам", - МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Работа идет. Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты", - сказал Руденко журналистам.

Он отметил, что в настоящий момент на повестке дня находятся другие вопросы, в первую очередь Нормандского саммита.

Замглавы МИД РФ также отметил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске ведет обсуждение обмена задержанными между Украиной и "Л/ДНР".

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"То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и что возможно получит развитие, это обмен задержанными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идет", - сказал Руденко.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда может состояться новый обмен между Россией и Украиной, он отметил, что "дат никаких нет, но работа идет".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и РФ станет известна после саммита в нормандском формате.

Как известно, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.