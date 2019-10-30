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 Политика Украины
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Все про:МИД РФ (1266) обмен (831) Руденко (11)

 Москва и Киев непублично обсуждают новый обмен удерживаемыми лицами сразу "по двум трекам", - МИД РФ

В МИД РФ заявили, что в настоящее время обсуждаются возможности нового обмена удерживаемыми лицами - между РФ и Украиной, а также между Украиной и "Л/ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Работа идет. Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты", - сказал Руденко журналистам.

Он отметил, что в настоящий момент на повестке дня находятся другие вопросы, в первую очередь Нормандского саммита.

Замглавы МИД РФ также отметил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске ведет обсуждение обмена задержанными между Украиной и "Л/ДНР".

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"То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и что возможно получит развитие, это обмен задержанными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идет", - сказал Руденко.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда может состояться новый обмен между Россией и Украиной, он отметил, что "дат никаких нет, но работа идет".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и РФ станет известна после саммита в нормандском формате.

Как известно, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3156801
 
 
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Допоки всіх обміняємо, до Ужгорода Зєпутя відведе війська.
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Зря. Герои должны сидеть, иначе темы для разговора не будет
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НЕпублічно ?
Тобто за кулісами?
Шушукаються з москалями.
Скоро запишуть в наше законодавство рашкіни хотєлкі.
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С путлером все понятно - он применяет тактику времен войны с Ичкерией: захват заложников с последующим их обменом на условиях террористов, например территориальных уступок. И путлеру плевать на своих орков - бабы еще нарожают. А вот клоун, ведущий закулисные сепаратные переговоры со странной-агрессором и ее марионетками, в обмен на свой пиар на теме "освобождения заложников", практически стопроцентно меняет интересы Украины на поддержку своего рейтинга. Мордор никогда не делает ничего просто так, а значит о том, что именно было сдано зелебобиками мы все узнаем только постфактум. Вполне возможно, что это отказ от давления по возврату Крыма.
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