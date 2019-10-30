 Закрыть больничный можно будет удаленно, - Дубилет

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, закрыть больничный уже можно будет удаленно, тогда как сейчас выздоровевший вынужден идти в больницу и забирать медсправку со штампом.

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"Полностью перевести их в электронную форму пока не получится, но мы сможем сделать электронный учет больничных и за счет этого избавимся от их подделок. Из-за подделок работодатели и государство тратят лишние деньги на выплаты.

Приятный бонус для украинцев будет заключаться в том, что закрыть больничный можно будет удаленно, к врачу для этого не надо будет идти. Ты сможешь позвонить врачу и сказать: "Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу", - рассказал он.

Также правительство отменит необходимость бланков строгой отчетности, на которых оформляются больничные.

"С ними целая эпопея: с 1990-х годов каждый регион закупает эти бланки и распространяет по больницам. Если мы сделаем электронную систему, можно будет на любом листе А4 все это выписывать, потому что медсправка будет доступна в электронной форме", - заявил Дубилет.

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