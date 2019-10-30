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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Кабмин (11312) Дмитрий Дубилет (33) больничный (1)

 Закрыть больничный можно будет удаленно, - Дубилет

Полностью перевести больничные из бумажной в электронную форму пока не получится.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, закрыть больничный уже можно будет удаленно, тогда как сейчас выздоровевший вынужден идти в больницу и забирать медсправку со штампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лишняя бюрократия и расходы: Дубилет выступает за отмену медсправок на работу и в бассейн

"Полностью перевести их в электронную форму пока не получится, но мы сможем сделать электронный учет больничных и за счет этого избавимся от их подделок. Из-за подделок работодатели и государство тратят лишние деньги на выплаты.

Приятный бонус для украинцев будет заключаться в том, что закрыть больничный можно будет удаленно, к врачу для этого не надо будет идти. Ты сможешь позвонить врачу и сказать: "Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу", - рассказал он.

Также правительство отменит необходимость бланков строгой отчетности, на которых оформляются больничные.

"С ними целая эпопея: с 1990-х годов каждый регион закупает эти бланки и распространяет по больницам. Если мы сделаем электронную систему, можно будет на любом листе А4 все это выписывать, потому что медсправка будет доступна в электронной форме", - заявил Дубилет.

Также читайте: Кабмин одобрил запуск к концу года электронного реестра больничных

Источник: https://censor.net.ua/n3156797
 
   
 Топ комментарии
 
Можливо харе кожен день обкурюватися? Закрыть больничный можно будет удаленно, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5620
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Чули вже про страну в смартфоні.
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хуясе..это я определяю-выздоровел я или нет? может и открывать больничные так же-позвонил и сказал-я заболел?
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Закрыть то фигня, вот открыть удаленно было б кому-то интереснее.
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Лежиш такий у дурці, а потім бац - тицьнув у смартфоні і... погнав балотуватись по списку Слуга народу. Там вже тебе точно ніякий лікар не дістане. Закрыть больничный можно будет удаленно, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6110
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*****..это я определяю-выздоровел я или нет? может и открывать больничные так же-позвонил и сказал-я заболел?
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Хлопці, зробіть щось одне, але щоб воно працювало без збоїв. Бо ваші спорадичні кидання в різні напрямки залишаться лише побажаннями.
Добре: взялися за "лікарняні"? то доведіть хоч це до кінця. Бо ви вже "ліквідували" паперову звітність до 1-го Жовтня. Чи 1-го Листопада? Хай там що, а все залишилося на місці.
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Задолбали уже фантазеры от зебобиков!!!
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Я правильно зрозуміла, що рішення, коли закривати лікарняний, залишається за пацієнтом, а не за лікарем? Це сприяє зловживанням, поскільки у нас термін перебування на лікарняному оплачується. Повинно б бути навпаки --- лікар визначає, скільки людині потрібно приблизно на одужання, і на такий термін видавати лікарняний. Якщо пацієнт
за той термін не вилікується, то повторно звертається до лікаря і йому продовжують лікарняний. Така практика існує у всіх європейських країнах, щоб присікати зловживання.
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