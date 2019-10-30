 ГПУ должна принять по Богдану процессуальное решение, - Горбатюк

Об этом Горбатюк сказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что именно Богдан в 2012 году представлял Кабмин в судах по делу о взыскании с Украины в пользу России 3,2 млр гривен долга ЕЭСУ ("Единые энергетические системы Украины").

"В то же время есть ряд лиц, которые сопровождали упомянутый судебный процесс, которые влияли на принятие решений и по ним должны быть приняты соответствующие процессуальные решения. Среди таких лиц фигурирует именно Богдан", - подчеркнул экс-начальник управления спецрасследований.

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"Мы никогда не ставили цель расследовать дела по конкретным фамилиям. Мы обеспечивали объективность - чтобы все решения принимались на основании собранных доказательств. В данном случае я имею в виду дело о растрате средств в пользу Минобороны РФ. Это дело не крутится вокруг Богдана. Он лишь выполнил в ней свою миссию, которой должна быть дана правовая оценка. Было дело 2012 года в отношении Тимошенко, о покушении на хищение государственных средств в способ предоставления якобы гарантий правительству РФ, в результате чего якобы наше государство должно отвечать на более чем $400 млн за долги ЕЭСУ перед Минобороны РФ (тогда это было надуманное дело и по факту незаконного преследования есть уголовное производство). Тогда они не поставили определенные товары. Но это не были государственные гарантии. ЕЭСУ была должна, а государство Украина к этому долгу не имело никакого отношения (это было подтверждено решениями судов, вплоть до Верховного). Но появился судебный иск Минобороны РФ о взыскании с нашего государства по липовым гарантиями 3,2 млн грн. Происходят суды всех инстанций, которые признают, что государство Украина должно эту сумму россиянам и в конце часть средств перечисляется в Минобороны РФ. Во всех этих судах представителем Украины по доверенности Кабмина был именно Андрей Богдан. Это был суд, который априори невозможно было проиграть", - сказал Горбатюк.

Горбатюк также заявил, что руководство Генпрокуратуры отказывается принимать процессуальные решения по судьям, которые незаконно взыскали долг ЕЭСУ с Украины.



"В 2018-м это дело мы потребовали для себя и вышли на этот эпизод, расследуя дело в отношении Высшего хозяйственного суда относительно вмешательства в деятельность судей и в автоматизированную систему. Там три года не было никакой работы. Мы за восемь месяцев собрали доказательства и четко доказали признаки неправосудного решения в действиях судьи и подготовили соответствующие проекты подозрения. То есть с августа прошлого года руководство предыдущей Генпрокуратуры блокировало решение об уведомлении о подозрении этим судьям. Так же, как и сейчас", - заявил он.

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Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в Генпрокуратуре о том, что Управление специальных расследований рассматривает возможность вручения подозрения главе Офиса президента Богдану в нарушении закона во время работы в Кабинете министров времен Николая Азарова. Позже в ГПУ опровергли данную информацию.