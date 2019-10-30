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 Политика Украины
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Все про:Горбатюк (393) Богдан Андрей (204)

 ГПУ должна принять по Богдану процессуальное решение, - Горбатюк

Сергей Горбатюк, которого уволили с должности начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, заявляет, что Генпрокуратура должна принять процессуальное решение по главе Офиса Президента Андрею Богдану из-за возможного совершения им правонарушений во время работы в Кабинете Министров Николая Азарова.

Об этом Горбатюк сказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что именно Богдан в 2012 году представлял Кабмин в судах по делу о взыскании с Украины в пользу России 3,2 млр гривен долга ЕЭСУ ("Единые энергетические системы Украины").

"В то же время есть ряд лиц, которые сопровождали упомянутый судебный процесс, которые влияли на принятие решений и по ним должны быть приняты соответствующие процессуальные решения. Среди таких лиц фигурирует именно Богдан", - подчеркнул экс-начальник управления спецрасследований.

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"Мы никогда не ставили цель расследовать дела по конкретным фамилиям. Мы обеспечивали объективность - чтобы все решения принимались на основании собранных доказательств. В данном случае я имею в виду дело о растрате средств в пользу Минобороны РФ. Это дело не крутится вокруг Богдана. Он лишь выполнил в ней свою миссию, которой должна быть дана правовая оценка. Было дело 2012 года в отношении Тимошенко, о покушении на хищение государственных средств в способ предоставления якобы гарантий правительству РФ, в результате чего якобы наше государство должно отвечать на более чем $400 млн за долги ЕЭСУ перед Минобороны РФ (тогда это было надуманное дело и по факту незаконного преследования есть уголовное производство). Тогда они не поставили определенные товары. Но это не были государственные гарантии. ЕЭСУ была должна, а государство Украина к этому долгу не имело никакого отношения (это было подтверждено решениями судов, вплоть до Верховного). Но появился судебный иск Минобороны РФ о взыскании с нашего государства по липовым гарантиями 3,2 млн грн. Происходят суды всех инстанций, которые признают, что государство Украина должно эту сумму россиянам и в конце часть средств перечисляется в Минобороны РФ. Во всех этих судах представителем Украины по доверенности Кабмина был именно Андрей Богдан. Это был суд, который априори невозможно было проиграть", - сказал Горбатюк.

Горбатюк также заявил, что руководство Генпрокуратуры отказывается принимать процессуальные решения по судьям, которые незаконно взыскали долг ЕЭСУ с Украины.

"В 2018-м это дело мы потребовали для себя и вышли на этот эпизод, расследуя дело в отношении Высшего хозяйственного суда относительно вмешательства в деятельность судей и в автоматизированную систему. Там три года не было никакой работы. Мы за восемь месяцев собрали доказательства и четко доказали признаки неправосудного решения в действиях судьи и подготовили соответствующие проекты подозрения. То есть с августа прошлого года руководство предыдущей Генпрокуратуры блокировало решение об уведомлении о подозрении этим судьям. Так же, как и сейчас", - заявил он.

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Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в Генпрокуратуре о том, что Управление специальных расследований рассматривает возможность вручения подозрения главе Офиса президента Богдану в нарушении закона во время работы в Кабинете министров времен Николая Азарова. Позже в ГПУ опровергли данную информацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3156792
 
 
 Топ комментарии
 
Судів нема, тому про усі розслідування можна забути.
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горбатюк як відображення імпотенції правової системи.
зрозуміло, що на бурятіну нічого ніхто відкривати не буде, бо це людина самого єбєні!
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Отакої ! Щось я не чув гнівних обвинувачень грізного прокурора,тим більш прізвища Богдан ,ДО виборів.Про те,як йому всі заважали,і про готовність очолити ГПУ-чув. Кидонули фраєрка зелені ?
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Судів нема, тому про усі розслідування можна забути.
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Не забути а відкласти. До приходу нової Про української влади. І збирати матеріал:докази, свідчення, факти.
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каструвати до приходу нової, щоб не плодилася зе сепарня
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горбатюк як відображення імпотенції правової системи.
зрозуміло, що на бурятіну нічого ніхто відкривати не буде, бо це людина самого *****!
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Отакої ! Щось я не чув гнівних обвинувачень грізного прокурора,тим більш прізвища Богдан ,ДО виборів.Про те,як йому всі заважали,і про готовність очолити ГПУ-чув. Кидонули фраєрка зелені ?
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Ну лохи Зе и это проглотят..
А как кричали, как кричали..
Порошенко на нары
Свинарчуков на нары
Авакова на нары..
Ну что свиньи ?
Как с посадками?
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Майно ЕЕСУ дерибанили методом відкликання приватизаційних пакетів. Більшу частину отримав Пінчук, саме так він і піднявся швидко з заштатного дилера "Ітери" до концерну "Інтерпайп". Бо надурняк отримав Харцизький Трубопрокатний після того, як Юля туди вбухала купу грошей на модернізацію. Решта пішла по руках. Щось дісталось Коломойському, щось Фірташу, щось Кілі Бімбі, щось прокурвівській дрібноті типу Коляна Обіхода... Я десь читав, що наші олігархи в тому числі так бояться Тимошенко, бо дрищуть вскриття історії дерибану ЕЕСУ і що доведеться віддавати.
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Тут не сказано, що по цій справі А.Богдан "работал" разом з креатурою Пінчука Інною Богословською, в народі Інка Б. Це саме вона привезла листа (без вхідного та вихідних номерів) з москви за підписом тодішнього міноборони рашки Сердюкова (мабуть сидить ще й досі за крадійство) з претензіями по "державних гарантіях" ЄЕСУ. А гарантіями, як виявилось, був особистий лист Лазаренка до Газпрому на бланку КМУ. Кіля Бімба-Азаров спочатку розмахував цим папірцем, а потім і до нього дійшло, що ні пісьмо Сердюкова, ні лист Лазаренка з юридичної сторони є звичайними папірцями, а не державними документи. На тому справа, що "юлькаварофка" так підставила державу, так і затихла. Довелось "возбуждать газовоє дєло", яке в кінці кінців теж луснуло.
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