EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  5971  95
Все про:проституция (266) Яременко Богдан (46) Тищенко Николай (4)

 "Любовь спасет мир", - Тищенко о переписке Яременко с проституткой

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко выступил за легализацию проституции и высказал мнение, что инициатором соответствующего законопроекта может выступить нардеп Богдан Яременко, переписку которого с проституткой сегодня опубликовали журналисты.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Тищенко заявил журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос, можно ли заказывать проститутку во время заседания парламента.

"Может так случиться, что когда-то мы все придем к определенному выводу: любовь спасает мир", - ответил Тищенко.

"Любовь спасет мир, а так как он (Богдан Яременко. - Ред.) человек опытный, человек, который отвечает за международные связи, делайте выводы", - добавил нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию

Он также выступил за необходимость легализации проституции и разработку соответствующего законопроекта.

"У нас есть большое желание пролить свет на эту проблему. И я думаю, что он (Яременко. - Ред.) будет одним из авторов проектов, связанных с этой темой. Я бы ему даже посоветовал сделать такой законопроект", - отметил Тищенко.

Как сообщалось ранее, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3156791
 
   
 Топ комментарии
 
Чем больше смотрю на "слуг народа" , тем больше убеждаюсь , что депутат Гаврилюк из прошлого созыва, над которым долго посмеивались , высокоинтеллектуальный интеллигентный человек!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чем больше смотрю на "слуг народа" , тем больше убеждаюсь , что депутат Гаврилюк из прошлого созыва, над которым долго посмеивались , высокоинтеллектуальный интеллигентный человек!
 показать весь комментарий
 
 
Может он и не образованный, и простой парень. Он порядочности у него больше чем у всей партии СН.
 показать весь комментарий
 
 
более того, Гаврилюк, став депутатом, - начал учится.. и не на "курсах докторов наук" в Трускавце
 показать весь комментарий
 
 
Victor Tregubov2 ч. · Раніше ще могли бути якісь внутрішні перепони, щоб не йти в політику. Куди мені? Освіти не вистачає, досвіду не вистачає, харизми не вистачає.В наш час, щоб бути кращим за діючих, достатньо не дрочити та не нюхати кокс на робочому місці, відрізняти Латвію від Литви та танк від бтр, і винаймати секс-робітниць в позаробочий час.В принципі, деякі коти б впоралися.
 показать весь комментарий
 
 
Які вони одностайні у деяких делікатних питаннях! Жаль, що питання захисту інтересів країни і більшості виборців не належать до делікатних.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Парубий - дебил со справкой , а Тищенко - дебил без справки . Уроды .
 показать весь комментарий
 
 
Все вы, зебанутые -дебилы, так что со своими дебильными фейками про справку Парубия вы давно уже всрались
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
лерачка , а тебе шо за дело до Парубийко ? У тебя ж путен главный херой твоих фантазий "Любовь спасет мир", - Тищенко о переписке Яременко с проституткой - Цензор.НЕТ 845
 показать весь комментарий
 
 
)))) жена сегодня без вазелина нахлобучит этого СЛУГУ!))))))
 показать весь комментарий
 
 
Да, "гений" Колян, любовь спасет мир, но не любовь со шлюхой
 показать весь комментарий
 
 
жители Содома и Гоморры тоже в это верили до последнего...

любовь? за деньги? спасет..
 показать весь комментарий
 
 
Тищенко троллит Яременко, но на самом деле он ссыт в глаза всем избирателям.
 показать весь комментарий
 
 
У депутатов от СН извращенное понимание любви.
 показать весь комментарий
 
 
***
снова гуси потянулись к югу
снова баб не видно у реки...
стали толерантнее... друг к другу
мужики...
 показать весь комментарий
 
 
Продажный Слуга Урода ищет чистой и взаимной ПРОДАЖНОЙ ЛЮБВИ...что бы СПАСТИ МИР!)))))))
 показать весь комментарий
 
 
Социальный лифт - проститутка - помошник депутата Яременко - Депутат СН
 показать весь комментарий
 
 
Б..ядство слуги Коломойского считают любовью.

Со стороны лядей Коломойского это действительно логично.
 показать весь комментарий
 
 
Бляха, ЗЕленые шмаровозы, не много ли раз за один день днище пробиваете?
 показать весь комментарий
 
 
Не. Не много. В самый раз, дружище. У меня тут воют и воют сирены полицейские, в количествах. Наверное, таки валят из Мариуполя эти "слуги". Но, не все, как очевидно. Ещё два дня Центр города будет перекрыт. А мляди наши, как я понимаю, цены просто обязаны были приподнять. Не могу проверить, к сожалению. Жена- не одобрит. Одно знаю: ТЛК британского посольства, только что в ДТП попал, кстати, возле мариупольского дурдома. Не шучу.
 показать весь комментарий
 
 
Какая любовь? сам же Яременко сказал, что это он так журналистов разыграл. Вы там согласуйте версии, слуги. Хотя, что я говорю? Главное же ж, что не Порошенко!
 показать весь комментарий
 
 
Ну що, нарід, наобирали нових ліц? Скоро засідання ВР треба буде позначати 21+. Ви хотіли порно? - получітє. "Любовь спасет мир", - Тищенко о переписке Яременко с проституткой - Цензор.НЕТ 2062
 показать весь комментарий
 
 
І політичні "новини" на телебаченні показувати лише після 23 години ночі.
 показать весь комментарий
 
любовь спасет мир, а Кива спасет Яременко..
 показать весь комментарий
 
 
И самое главное сделать бордель в верховной зраде. Что бы такие как кива не дрочили на стульях, а цивилизовано пошли во время перерыва попарили качан, что бы не чесался "Любовь спасет мир", - Тищенко о переписке Яременко с проституткой - Цензор.НЕТ 86
 показать весь комментарий
 
 
Теперь ясно откуда возьмется рост экономики, вся надежда на проституток. А вообще проституция только ухудшит институт семьи, который и так уже на пороге уничтожения легализацией нетрадиционной ориентации. Скоро само слово семья будет звучать как что-то дикое, несовершенное. В общем сформировался список проблем Украины... канабис, проституция, азартные игры... мир сходит с ума.
 показать весь комментарий
 
 
Проституция была, есть и будет. Что плохого в том, что бы получать с этого дополнительные деньги в бюджет?
 показать весь комментарий
 
 
Аваков не любит делиться. Даже с бюджетом...
 показать весь комментарий
 
Любовь, как говорится, зла. "Любовь спасет мир", - Тищенко о переписке Яременко с проституткой - Цензор.НЕТ 9252
За деньги полюбят и такого козла нардепа.
Только деньги должны быть вперед (согласно правилу монтера Мечникова из "2 стульев"): утром деньги - днем секс с козлом нардепом, днем деньги - вечером секс с козлом нардепом, ну, вы, поняли.
 показать весь комментарий
 
 
депутат яременко выступает за легализацию проституции прямо на рабочем месте, в раде, чтоб самому не дрочить, как кива
 показать весь комментарий
 
 
Треба було до складу СН набрати повій, щоб члени не відволікались і мали можливість робити регламентовані перепихони. Шемпанзе - не агресивні тварини, бо знімають напругу постійним сексом.
 показать весь комментарий
 
 
А чому Бутусов ніде не напише, що Порошенко (Петро) вбив Порошенка (Михайла) - брата?
А то якось нєхарашо: про секс-переписку Яременка написав а про вбивство ні...
Шо за біда?
 показать весь комментарий
 
 
ну наверно, потому, что переписка реальная, а это "убийство" - высосанный ЗЕбилами из одного известного места фейк.
 показать весь комментарий
 
 
А у этого Тищенко помощник - модель 22 лет, которая не знает, кто был Президентом Украины. У власти - клоуны, предатели, воры и просто дураки. И это во время войны.
 показать весь комментарий
 
 
так вот кем Бабай розродился "Любов врятує світ", - Тищенко про листування Яременка з повією - Цензор.НЕТ 2337 сынок у него стало быть
 показать весь комментарий
 
 
"Спасение погибающих - дело рук самих погибающих" - подумал Кива и занялся самоспасением... "Любов врятує світ", - Тищенко про листування Яременка з повією - Цензор.НЕТ 289
 показать весь комментарий
 
 
Яременко пришел окончательный ппц. Был еще небольшой шанс отбиться. Теперь шансов нет. Верные слуги всегда придут на помощь в трудную минуту.
 показать весь комментарий
 
он хотел узнать на какой группе ФОП ей удобно работать и какие годовые обороты и конечно, обсудить установку кассового аппарата
 показать весь комментарий
 
 
Люди, как люди с своими положительными и отрицательными сторонами, но каждый из них лучше эти "скотов и скотих" хающих всех и вся на сайте ЦЕНЗОР. Это дерьмо человекообразное, ники не будем перечислять, и давно человеческий облик потеряло.
 показать весь комментарий
 
Уточнение-никого конкретно не оскорблял, если кто подумал на себя, то это его проблемы.
 показать весь комментарий
 
вот и я думаю никого не оскорблю если замечу что только чмо может во время принятия решений от которых зависит жизнь миллионов людей думать о пиз.... . так же думаю никого не обижу если скажу что человек который это одобряет такое же самое чмо . если кто подумал на себя . то это его проблемы "Любов врятує світ", - Тищенко про листування Яременка з повією - Цензор.НЕТ 9160
 показать весь комментарий
 
 
Геннадій Васильович да ты себя оскорбило..об этом тебе умишка не хватило подумать?ты из зебилов видать..
 показать весь комментарий
 
 
Это животное самовлюбленное думает, что любовь= секс
 показать весь комментарий
 
 
Любовь проститутки к проститутке! Яке йшло, таке й здибало.
 показать весь комментарий
 
 
Може одна з небагатьох правильна ініціатива від блаЗЄнських.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы требуют легализовать ануслизинг и петинг, и учредить день ануслизинга в день рождения сывочелого недоноска!!!...и официально переименовать порохоботов в сраколизов с ежегодным проведением парада а какашку сделать эмблемой этого 8% движения
 показать весь комментарий
 
Вітаємо! "Любов врятує світ", - Тищенко про листування Яременка з повією - Цензор.НЕТ 9223
Ви тільки що виграли конкурс "Найдибільніший коментар"

Вам присвоюється.....барабанний дріб.....звання "Зебіл дня".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
спасибо, от порохобота это равно высшей оценке "Любов врятує світ", - Тищенко про листування Яременка з повією - Цензор.НЕТ 985
 показать весь комментарий
 
*****. Прекращай уже рекламировать свои копрофильские сексуальные предпочтения, ЗЕфекалоид. Ты с таким вожделением, удовольствием и слюнями комментируешь свою любимую тему, связанную с экскрементами, что и так уже заработал высшую оценку. Среди извращенцев.
 показать весь комментарий
 
 
Ця моральна потвора вважає, що кохання до жінки - це фізіологічне задоволення власної похоті. Ви хотіли нових облич - то милуйтесь цими ї-балами. "Любов врятує світ", - Тищенко про листування Яременка з повією - Цензор.НЕТ 7853
 показать весь комментарий
 
 
радует шо ты родился макаки "Любов врятує світ", - Тищенко про листування Яременка з повією - Цензор.НЕТ 5625 у них токма продолжнгие рода важно!
 показать весь комментарий
 
У дипутатов должны дымиться руки - у кого от написания законопроектов,
А у бородатого жиробаса от....
 показать весь комментарий
 
 
Пенсионеры, учителя, медики получают мизерную зарплату, а ЗеБобики проституток в Верховную Раду заказывают!!!!!

Спасибо Не Лоху, 42 года!
 показать весь комментарий
 
 
у зебилов это называется-работать в турборежиме.
 показать весь комментарий
 
 
Да, новые лица во всей красе. Зеизбиратели, вы довольны?
 показать весь комментарий
 
 
Это как раз тот вариант,когда ,,красота сосет мир,,
 показать весь комментарий
 
Тищенко, вероятно, все конверты с долларами раздал уже. Яременко уже начал тратить заработанное )))
 показать весь комментарий
 
судя по всему, вскоре Тищенко, знаток резиновых женщин, Кива, дрочун, и Яременко, шалунишка-куртизан, будут сидеть рядом!
 показать весь комментарий
 
О, а я і не сумнівався, що цей любитель гумових ляльок не відреагує на таку його улюблену тему. Вчи краще собако, українську мову та читай літереатуру класичну та історію з аналізом подій!
 показать весь комментарий
 
Анекдот:Три коліжанки сидять в барі.Нудяться.І тут одній приходе геніальна думка і вона її висловлює:»а ви знаєте,кажуть,що якщо правильно зробити мі..н'єт свому чоловіку,то він на другий день що захочеш для тебе зробе.»Дві інші кажуть:»брехня».А перша не здається:»дівки,я сьогодні на свому попробую і завтра вам розкажу.»На другий день,той сам бар і перша коліжанка розказує:»дівки,вечір.Чоловік мирно дрихне на дивані.А тут я вся така і як до нього дорвутся,як його розпарю,як його розігрію!Дивлюсь,»той»-стоїть,я пробую яй..ця,яй..ця-теплі.Зробила все з почуттям.Зранку просинаюсь-нова норкова шуба на ліжку лежить!»Друга коліжанка каже:»та,то тобі тільки так повезло,ти попала свому під добрий настрій.Ось я на свому попробую і завтра вам розкажу».Слідучий день,той сам бар і друга розказує:»дівки,вечір.Чоловік мирно дрихне на дивані.А тут я вся така,як до нього дорвуся,як його розпарю,як його розігрію!Дивлюсь,»той»-стоїть,пробую яй..ця,яй..ця-теплі.Зробила все з почуттям.Зранку встаю,розова Тесла під вікном і вся моя!»Третя коліжанка:»ух,в мене завтра,також буде і шуба і Тесла!»Третій день,той сам бар..Двоє-є,третьої-нема.Нарешті,приходе:синяк на пів обличчя,ніс-перекошений,вухо-відірване,око-заплило...Каже:»ой,та сама не знаю,що сталося!Робила все як ви вчили:вечір,чоловік-на дивані,я до нього.Розпарила,розігріла.Дивлюсь,»той»стоїть,пробую яй..ця,а яй..ця-зимні.Ну,я і спиталася в свого чоловіка:не поняла,а чого у всіх теплі,а в тебе-зимні?»
 показать весь комментарий
 
 
Это тот, что надувные куклы "надувает"? Надоело дуть?
 показать весь комментарий
 
о переписке Яременко с проституткой....

А почему с проституткой? Может он с зеленским переписывался?
 показать весь комментарий
 
Это *********** животное причастно к выполнению ф-лы штангенциркуля.
 показать весь комментарий
 
Оце гордість за нашу нову владу !!! Але якщо президент називав Україну шлюхою, то годі сподіватись що його партія і люди в цій партії повинні бути порядочними.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх