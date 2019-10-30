 "Любовь спасет мир", - Тищенко о переписке Яременко с проституткой

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Тищенко заявил журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос, можно ли заказывать проститутку во время заседания парламента.

"Может так случиться, что когда-то мы все придем к определенному выводу: любовь спасает мир", - ответил Тищенко.

"Любовь спасет мир, а так как он (Богдан Яременко. - Ред.) человек опытный, человек, который отвечает за международные связи, делайте выводы", - добавил нардеп.

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Он также выступил за необходимость легализации проституции и разработку соответствующего законопроекта.

"У нас есть большое желание пролить свет на эту проблему. И я думаю, что он (Яременко. - Ред.) будет одним из авторов проектов, связанных с этой темой. Я бы ему даже посоветовал сделать такой законопроект", - отметил Тищенко.

Как сообщалось ранее, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию.