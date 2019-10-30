 Контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть и на русском языке, - Бородянский

"Я считаю, что язык контента должен быть в том числе русским, и он будет русским. Будет очень много контента на русском языке", - сказал он в среду в Мариуполе на "Форуме единства", отвечая на вопрос об информконтенте, который направлен на жителей оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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