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 Политика Украины
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Все про:русский язык (392) Бородянский Владимир (26)

 Контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть и на русском языке, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что информационный контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть, в том числе, на русском языке.

"Я считаю, что язык контента должен быть в том числе русским, и он будет русским. Будет очень много контента на русском языке", - сказал он в среду в Мариуполе на "Форуме единства", отвечая на вопрос об информконтенте, который направлен на жителей оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 194 русскоязычные средние школы. До 2023 года их планируют полностью перевести на украинский язык преподавания, - theБабель. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3156788
 
 
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а почему не на английском? а давайте референдум проведем о котором вы так громко тявкали???
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А я не против, чтобы они на русском языке и днём и ночью слышали без остановок статьи Уголовного Кодекса Украины про сепаратизм и измену Родине.
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Файна пропозиція. Кацапи і сепари мають випробовувати борошна в режимі нон-стоп.
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Да ладно, хоть на форси, лишь бы увидели, услышали и уразумели.
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сомневаюсь, что они в состоянии что-то уразуметь - не чем потому что
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они и так пьют. насосную бомбят и пьют.
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Лучше бурятском, там как раз шахтеры с бурятии или чеченском... ведь чечня-круто!
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Какой контент? УТ-1 что ли? Этот контент даже у Львові никто не дивиться Контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть и на русском языке, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7347
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Та и пенсии им в руцких руб*ях платить. К примеру имеешь пенсию 15000грн. - получи вместо них 15000 рубликов))
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Може, скоро ще й обмежимо український контент на усій нашій території, щоб "не провоцировать" - бо русню та бавовну дратує "ента рагульская телячая мова" Контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть и на русском языке, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7929
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Украинского шоумена и юмориста Сергея Сивохо назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. По словам самого Сивохо, он будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. Сможет ли друг президента Зеленского, человек, который 5 лет молчал о войне, понять и услышать Донбасс?
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Покажіть їм Сватів з українським дубляжем - нехай їх покрутить.
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А ЧОМУ це для них мають бути якісь ІНШІ умови ??? Донбас - це Україна і всі передачі повинні бути такі ж , як на всій іншій частині України !! Я кщо місцевим сепарам та прихильникам руСЬКАГА міра не подобається українська мова - то хай валять
у рашку до пуйла ! НЕМАЄ чого перед сепарами гнутися !!
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Я дончанин. И хочу ,чтобы со мной по немецки говорили )) Просто я его знаю .Остальные пусть мучаются )) Раз не хотят украинского.
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и зачем им учить украинский, если весь контент на сруцьком. идиеты. только порох что-то реально сделал увеличив долю украинского контента мягкими ограничительными мерами на засилие сруцького...
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это утопия ........ это как раз из той категории добрых дел которыми дорога в Ад устелена
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Тобто, це вже не Україна. Тоді нахєра вони нам?
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Насколько я помню русский язык не существует, а есть лишь испоганеное цыганами болгарское хрюканье. А любую этимологию изи выведешь с саксонского, немецкого или там на персидского и иранского.

Никаких славян и узких нету, кайтесь
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Oleh Yermokhin‏ @************* 17 ч.17 часов назадЕщеЦе по-моєму вперше в світовій історії, коли держава відбилася від ворога в найважчі часи і капітулює, коли для цього немає жодних підстав.
Світ не видів таких пдрсів!.25 ответов918 ретвитов1 586 отметок «Нравится»Ответить 25 Ретвитнуть
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На окупованих територіях є татари, євреї... Транслюйте татарською мовою, івритом та іншими мовами національних меншин.
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