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 Политика Украины
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 Украина должна ввести ограничения на владение СМИ гражданами РФ и участие в них российского капитала, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский подчеркивает, что в Украине необходимо ввести ограничения на владение гражданами РФ украинскими СМИ и участие в них российского капитала.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

"Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ", - сказал Бородянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фильмы режиссеров, которые поддерживают российскую агрессию в Украине нужно запретить, - Бородянский

Источник: https://censor.net.ua/n3156786
 
   
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только одно ограничение - полный запрет
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Заборону а не обмеження.
ЗАБОРОНУ !!!!
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рашкиного капитала (или подставных бенифициаров от Рашки) вообще не должно быть в Украине..
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Так не только гражданами кацапии. Но и всех прокацапских граждан Украины !
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все оформлено на медведчука..а он заслуженный юрист Украины..
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а як бути з іншою власністю країни-агресора?
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краще - націоналізувати.
Маємо право, тим паче, якщо суд винесе рішення, що це зроблено задля компенсації збитків, завданий агресією.
І для цього потрібно зовсім небагато: щоб Україною керували люди, які її поважають та розуміють, що зараз відбувається.
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яке огранічєніє??? тільки повна заборона!!!
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Не ограничение а полный запрет!
И не только **********. Всем, кто даже высказывал идеи, ухудшающие жизнь простых украинцев!
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