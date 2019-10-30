 Украина должна ввести ограничения на владение СМИ гражданами РФ и участие в них российского капитала, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.
"Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ", - сказал Бородянский.
ЗАБОРОНУ !!!!
Маємо право, тим паче, якщо суд винесе рішення, що це зроблено задля компенсації збитків, завданий агресією.
І для цього потрібно зовсім небагато: щоб Україною керували люди, які її поважають та розуміють, що зараз відбувається.
И не только **********. Всем, кто даже высказывал идеи, ухудшающие жизнь простых украинцев!