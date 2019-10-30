 Депутаты не поддержали создание ВСК по расследованию массовых беспорядков в Одессе в 2014 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Против проект постановления № 2198 "О создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года и повлекших тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка" проголосовали 73, воздержались 164. 73 народных депутата не стали голосовать.

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В частности, вопросы вызвало название ВСК. После голосования в зале даже возникла небольшая стычка. Но первый вице-спикер Руслан Стефанчук, ведущий заседание, несколько раз пригрозил, что закроет его, и депутаты разошлись по местам.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" – российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины, выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.