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 Политика Украины
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Все про:ВР (23895) ВСК (189) Одесса (5703)

 Депутаты не поддержали создание ВСК по расследованию массовых беспорядков в Одессе в 2014 году

За проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследовании массовых беспорядков в Одессе, произошедших 2 мая 2014 и повлекшие тяжкие последствия, проголосовали только 79 нардепов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Против проект постановления № 2198 "О создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года и повлекших тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка" проголосовали 73, воздержались 164. 73 народных депутата не стали голосовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигурант "дела 2 мая" в Одессе обстрелял авто на трассе, ограбил "Новую почту" и был задержан, - Нацполиция

В частности, вопросы вызвало название ВСК. После голосования в зале даже возникла небольшая стычка. Но первый вице-спикер Руслан Стефанчук, ведущий заседание, несколько раз пригрозил, что закроет его, и депутаты разошлись по местам.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" – российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины, выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Источник: https://censor.net.ua/n3156784
 
 
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Интересно, почему если в Донецке и Одессе устраивают бучу - это сепаратизм. А если то же самое делают во Львое - это патриотизм.
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Потому что после майдана Львов захватил власть в Украине. А сейчас пытается устроить реванш.
62% жителей Львовской области проголосовало за Порошенко во 2м туре.
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одна область нагибает всю Украину. При этом почти не платят налогов и постоянно требуют, требуют, требуют...
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В Одессе с такими транспорантами не ходили
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Ну почему,кое-кто пробовал,но для них это закончилось плохо
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Таки да, там ходили з іншими, начепивши на себе колорадки.

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тому що у Львові не намагаються відірвати шматок від території України.
Все інше- сепаратизм у чистому вигляді.
Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus - отдельный), отделенчество - политика и практика обособления, отделения части территории (сецессии) государства с целью создания нового самостоятельного (суверенного независимого) государства или получения статуса автономии. (с)
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ГБР уже расследует дело на Парубия об организации массовых беспорядков.
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Парубий руководил активистами. И клоуны в балаклавах с игрушечными автоматами, изображавшие сепаров на Греческой площади тоже его работа.
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это ваше мнение .. если вы свидетель , то можете идти в ГБР и давать свидетельские показания .... но дела на Парубия нет ... это факт
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вопрос закрыт ... зрада отменяется ... всьо как и планировали .. ))))))
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знаковое голосование.. походу, ближний круг Зеленского сформулировал позицию по этому вопросу.. а дело против Парубия перспектив иметь не будет..
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Порохоботы ,а одесситы между прочим больше всех за Зелю голосовали ) Одесситы зрадники,да? 2 мая зрадили Неньку-Украину или НАОБОРОТ?
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слуги народа, похоже, уже не народа слуги. Голосование провалили именно ОНИ!
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