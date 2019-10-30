 Дезертируют и калечат себя: наемники РФ активно бегут из рядов оккупационных войск, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как сообщают в украинской разведке, среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводится агитационная работа с призывами вступления в ряды российских оккупационных войск, с обещаниями высокого денежного вознаграждения и содействия во внеочередном получении российских паспортов.

В то же время в соединениях и частях оккупационных войск распространяется недовольство личного состава условиями службы. В отдельных подразделениях противника значительная часть наемников не желает продлевать контракты, увеличивается количество случаев дезертирства и уклонения от службы путем самокалечения.

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"С целью усиления контроля за личным составом и недопущения случаев самовольного оставления воинских частей российское командование изымает у военнослужащих личные документы, в т.ч. уже полученные российские паспорта", - сообщили в ГУР.