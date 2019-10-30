 В Раде зарегистрировали законопроект о растаможке "евроблях"

Об этом свидетельствует карта проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения до общего режима акцизных сборов Европейского Союза (№2342), передает Цензор.НЕТ.
Текст законопроекту пока не доступен.
В карточке документа отмечается, что проект был получен Верховной Радой 29 октября и передан в рассмотрение руководству парламента.
Автором законопроекта значится глава подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Ковалев (СН).
Как сообщалось, в сентябре народные депутаты отложили введение штрафов для водителей авто на Еврономер до конца этого года. Кабинет министров и активисты создана рабочая группа по выработке новых правил растаможивания автомобилей в Украине. В правительстве пообещали внести проект, который максимально упростит порядок растаможивания автомобилей.
За автосэконд какие могут быть 20% ?
Платить все равно будете!)))
И ПЕПо вам в помощь!))))