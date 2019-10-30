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 Политика Украины
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Все про:ВР (23895) растаможка (131) евробляхи (154)

 В Раде зарегистрировали законопроект о растаможке "евроблях"

На сайте Верховной Рады Украины размещена информация о внесении законопроекта, который призван решить сложившуюся в Украине ситуацию с растаможкой автомобилей на европейских номерах.

Об этом свидетельствует карта проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения до общего режима акцизных сборов Европейского Союза (№2342), передает Цензор.НЕТ.

Текст законопроекту пока не доступен.

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В карточке документа отмечается, что проект был получен Верховной Радой 29 октября и передан в рассмотрение руководству парламента.

Автором законопроекта значится глава подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Ковалев (СН).

Как сообщалось, в сентябре народные депутаты отложили введение штрафов для водителей авто на Еврономер до конца этого года. Кабинет министров и активисты создана рабочая группа по выработке новых правил растаможивания автомобилей в Украине. В правительстве пообещали внести проект, который максимально упростит порядок растаможивания автомобилей.

Источник: https://censor.net.ua/n3156781
 
 
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невже це мило колись прийде до завершення
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невже це мило колись прийде до завершення
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Скока акциз за кубик ? Пошлину, НДС убрали ? Почему не пишите. Придется самому на сайт Рады лезть.
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Если сволочи не сделаете растаможку как в Грузии, Молдове и других странах п***ц вам будет уже с етой Елкой
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100$ за растаможку и на ЗЕ-команду будут молиться даже те, кто за них не голосовал.
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20% от стоимости автомобиля ето справедливый налог. У кого дороже тачка, у кого дешевле но пускай платит 20% , тоесть НДС.
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В Германии 19% т.е. НДС, платят за новую тачку, а немцы деньги считать умеют, впрочем как и добросовестно работать.
За автосэконд какие могут быть 20% ?
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Я сомневаюсь что они вообще смогут снизить налоги. Рашка потеряет миллиарды долларов, если Украина перейдет на европейские дешовые автомобили. Завтра Рабинович с Бойком и Парашенком будут визжать что нельзя снижать налоги на б/у автомобили ато путиннападэ и пенсии не будет с чего платить. У нас оказывается евробляхеры воруют пенсии у пенсионеров а не Ахметов, Фирташ, Парашенко, Коломойский и Бойко...
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Что там рассматривать. Снимите акциз на автомобили, который кремль заставил Украину принять чтобы пролоббировать росийский говнопром и все станет на свои места. Люди заплатят НДС 20% и нормально по закону растаможат и не будет етого беспредела.
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О. Зайорзали потомственні євробляхери в третьому поколінні , як жеребці кавказські. Халва , халва ,... ой а шо це за г@вно ?
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Ну шо ЗЕлленые додики?)))
Платить все равно будете!)))
И ПЕПо вам в помощь!))))
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Говноеды, а пенсию вашим бабушкам я платить буду???
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