 Чиновник Белого дома Виндман рассказал, в чем стенограмма расходится с содержанием разговора Зеленского и Трампа, - The New York Times

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, во время дачи показаний перед Конгрессом заявил директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александер Виндман, передает The New York Times со ссылкой на источники.
Александер Виндман присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского, потому увидел несоответствия между ее содержанием и текстовой версией.
По его словам, стенограмму разговора делали с помощью программного обеспечения, которое распознает голос, при этом аудиозаписи не делалось. Поэтому в тексте могли быть несоответствия, которые требовали исправления.
Среди неопубликованных частей разговора Виндман назвал, в частности, заявления Трампа о существовании записей, где экс-вице-президент США Джозеф Байден обсуждает коррупцию в Украине, а также упоминание Владимиром Зеленским названия компании Burisma.
Он заявил, что пытался внести необходимые правки в стенограмму, но добавили не все.
Издание отмечает, что выпущенное из стенограммы кардинально не меняет понимание законодателями сути разговора. В то же время, подтверждают причины обличителя заявить о несоответствии стенограммы и реального содержания разговора президентов Украины и США 25 июля.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Палата представителей США проведет первое голосование по резолюции об импичменте президента Дональда Трампа в четверг, 31 октября.
Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в письме к законодателям, что резолюция, вынесенная на голосование, "устанавливает процедуру слушаний, которые являются открытыми для американского народа, дает разрешение на обнародование стенограмм показаний, определяет процедуры передачи доказательств в юридический комитет, поскольку она рассматривает потенциальные статьи об импичменте и устанавливает соответствующие права для президента и его защитника".
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_28.html
"Какое руководство страны - такой и Уотергейт" (c) tZE inform
Первичной реакцией на скандал вокруг голосования группы депутатов от правящей партии Зеленского, касающийся их голосования в бюджетном комитете ВР (председатель Гетманцев "Слуга народа"), было осознание высшим руководством режима Зеленского факта наличия достаточно большой неконтролируемой группы депутатов "Слуги народа" внутри партии.
Мирится с этим Зеленский явно не желал и немедленно дал указание САПу открыть предварительное производство, а руководству фракции устроить показательную сдачу обследований для депутатов. Показательность расправы должна была продемонстрировать непреклонное непринятие этого положения Зеленским и демонстративно запугать внутрипартийную оппозицию.
Но первые же доклады Корниенко о ситуации, а потом и звонки Холодницкого привели к панической реакции Зеленского и его полному развороту в позиции с указанием спускать все на тормозах.
Дело в том, что Корниенко прекрасно знал кто именно предлагал депутатам деньги, а Зеленский уж никак не мог позволить себе светить этих людей в каких бы то ни было скандалах. Понимая, что первое что спросят у него по возвращении из Японии будет вопрос о коррупции в "СН", он решил сделать паузу в Золотом , где успешно создал себе еще одну проблему.
Но худа без добра не бывает, в обсуждении хамства президента народ как то начал подзабывать о коррупции. А тем временем страсти там разгорались нешуточные. В игру внезапно вступило СБУ и рано поутру задержало шесть человек подозреваемых в причастности к попытке подкупа членов парламентского комитета по финансам и налогам.
В общем все просто, пока Холодницкий чесал репу соображая что же делать, СБУ просмотрев видеоматериал из ВР Украины определило героев дня. Товарищи такого поворота событий явно не ожидали, потому в руки СБУ попало все возможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками.
Именно с этих записей СБУ узнало о том, что г-н Корниенко (первый заместитель главы фракции СН, фактически ее руководитель) не просто знал о фактах попыток подкупа депутатов, но и знал все подробности и фамилии. Но СБУ не знало главного... Главное знал Корниенко ...
Задержанные персонажи - это это группа товарищей, которые за деньги, лоббируют в кулуарах ВР решение определенных вопросов. В США это называется "лоббизмом" и регулируется законом. У нас это называется коррупцией и регулируется уголовным кодексом. Несмотря на это, это явление существовало всегда и деньги там крутятся немалые.
Все они числятся "помощниками депутатов на общественных началах". Депутат просто получает определенную сумму и больше никогда их не видит и никого отношения к их деятельности не имеет. Корочка - просто пропуск на рабочее место.
Узнав, что среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. дело в том, что СБУ не зная (или зная?) задержало представителя главного донора "Слуги народа".
Мы не раз писали, что партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение еще более ухудшается тем , что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).
Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами... Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего высокого человека. И вот теперь его представитель , который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ , пытаясь помочь бедным депутатам стать еще более богатыми. Неудобно как то получилось.
Обсуждать взаимоотношения Зеленского и Баканова в этой статье мы не будем. Для полного понимания советуем ознакомиться с этим (Цена спасения ).
Скажем только одно - Баканов выстоял в противостоянии с Зеленским\Коломойским и ведет свою игру.
Зеленский пытается контатаковать, но указ №774 / 2019 от 25 октября , был не к месту и не вовремя
Корниенко с Арахамией успели уговорить четырех депутатов собирающихся свидетельствовать в САП этого не делать, или по крайней мере не узнавать с кем говорили, но видео то в СБУ ...
Пока Зеленский с Корниенко и Холодницким пытались сообразить на троих, СБУ вытряхнуло из перепуганных "лоббистов" такой объем информации, что в ней можно утопить не точто Корниенко с Разумковым, а всю фракцию этих зеленых недоразумений.
Зеленский должен смириться, что главным выгодополучателем стало СБУ у которой теперь есть просто убойный компромат на руководство фракции СН в Раде.
У Зеленского выбора нет. Дальнейшее расследование может вылиться в грандиозный скандал, даже без сбушных подробностей.
Но... уже целая структура с мощным ресурсом СМИ вступила в игру...
Но и это еще не все
Новая линия разлома внутри фракции "Слуг народа" - законопроект №1210, который Зеленский определил как неотложный. Речь идет о изменениях в Налоговый кодекс, с целью добиться на
Мы не раз писали, что партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение еще более ухудшается тем , что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).
Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами... Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего высокого человека. И вот теперь его представитель, который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ, пытаясь помочь бедным депутатам стать еще более богатыми. Неудобно как то получилось....
О двух уголовных делах возбужденных САПом - ни слова. Мажоритарщикам пообещаны субвенции для их округов. непонятно зачем приходил Богдан. Он молчал все заседание. В контексте скандала обсуждалось поведение Рябошапки.
После заседание депутат Поляков заявил что его "заказал" уголовному авторитету коллега по фракции.