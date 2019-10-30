 Украинская власть пока не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированных территориях, - Коляда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в среду в Мариуполе на Форуме Единства.

"Пока украинская власть на оккупированной территории не в состоянии выплачивать пенсии, так как она является оккупированной. Оккупационные власти не дают возможности нам осуществлять так какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", - сказала она.

Коляда отметила, что правительство на данный момент работает над тем, чтобы пересечение линии разграничения с неподконтрольными территориями было более простым и быстрым, а процедуры получения выплат на подконтрольной территории стали более удобными.

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