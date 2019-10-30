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 Политика Украины, Общество
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 Украинская власть пока не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированных территориях, - Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявляет, что украинская власть пока не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированной территории из-за невозможности вести там законную деятельность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в среду в Мариуполе на Форуме Единства.

"Пока украинская власть на оккупированной территории не в состоянии выплачивать пенсии, так как она является оккупированной. Оккупационные власти не дают возможности нам осуществлять так какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", - сказала она.

Коляда отметила, что правительство на данный момент работает над тем, чтобы пересечение линии разграничения с неподконтрольными территориями было более простым и быстрым, а процедуры получения выплат на подконтрольной территории стали более удобными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нам необходимо иметь свои собственные мощности для лечения и реабилитации ветеранов, - Коляда

Источник: https://censor.net.ua/n3156779
 
 
 Топ комментарии
 
Коли ті території будуть платити у Пенсійний фонд і для чого працюючим українцям утримувати і платити пенсії російським вбивцям?
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Я в 14 році розмовляв з таким на їхньому сайті. Каже я її заробив. На запитання чи платить лугандон внески в ПФ, нічого не відповів.
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А как же сивухо, оно же уже всем ОРДиЛовцам пенсии пообещало?
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-Донбасс будете возвращать?
-Нет, не будем. Там одна вата, навыбирают Гиркиных в Раду. И восстанавливай их за наш счет. И санкции снимут.
-Крым тоже не будете возвращать? Там одна вата, навыбирают Аксеновых, Поклонскую в Раду. Еще оплачивать дотационный Крым за счет Украинцев. И санкции с Московии снимут.
-@#~?
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Коли ті території будуть платити у Пенсійний фонд і для чого працюючим українцям утримувати і платити пенсії російським вбивцям?
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Я в 14 році розмовляв з таким на їхньому сайті. Каже я її заробив. На запитання чи платить лугандон внески в ПФ, нічого не відповів.
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Ей! Чет они забрехались. Нет законных представительств - не проблема быстренько побежали и создали представительства, получив всевозможные оккупационные разрешения, они там не против деньги получать.
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и тут донбассят *****...... ,теперь уже зеленые - а они губу раскатали - 2 пенсии .2 пенсии,только вчера мне рассказывали))))
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Так они в основном и получают по 2 пенсии, только за нашей пенсией приходится ехать на нашу территорию, тут уже хотят там выплачивать.
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да я в нюансах даже знаю - вождь ведь как не как - не все так однозначно)))
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А шош неЛох-42 нахвалявся платити? Балабол?
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Да шо вы гаварите. Зештанмаер вам скажет что нужно урезать украинцам пенсию но тамженашимлюдям пенсии нужно выплатить. Чем больше мы будем платить денег жителям молодых республик тем быстрее они реинтегрируются в Украину.
Если честно, то нужно провести референдум, стоит ли вообще в ближайшие 20 лет реинтегрировать ОРДЛО в Украину. Где референдум Зеленое падло которые ты обещал перед выборами?
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Як можна плати пенсії чи будь-які інші виплати, коли не має можливості встановити перелік людей, які претендують на кошти? За 5 років війни народжувались, помирали, отримували громадянство росіі, виїхали з країни... Нема куди грошей витрачати?
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А как же сивухо, оно же уже всем ОРДиЛовцам пенсии пообещало?
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Ничего страшного. Соберут с не лохов в Украине.


My Kyiv
14 хв

Аааааааа!
#Зеленський знову насц... на своїх виборців!
Говорили, що буде безкоштовно - тепер вже 1000 гривень на місяць.

В Слуге народа рассказали об "абонплате" за РРО в смартфоне.




Налоговая даст бизнесу бесплатный софт, но платить за него все же придется
Кассовые аппараты в смартфоне обойдутся украинским предпринимателям от тысячи гривень в месяц:
такова примерная стоимость обслуживания приложения Государственной налоговой службы, которое будет доступно к бесплатному скачиванию с 1 января 2020 года.
Об этом в интервью LIGA.net рассказала представительница парламентской фракции Слуга народа и один из авторов закона о "тотальной фискализации" Роксолана Пидласа.
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Пока вся государственная граница не окажется под нашим контролем, говорить не о чем.
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неча всякихтам кормить, свынам самим на жизнь не хватает, а свыни- жывотные священные
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У нас пенсии солидарньіе, потому лугандон должен солидарно платить лугандонским пенсіонерам пенсии из своих поступлений в ПВ.
Они кормили всю Україну, теперь какие проблем і? Пусть исключительно теперь себя кормят.
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Скоро Украина будет выплачивать пенсии бурятам-новоросам!! Спасибо зебанатам!
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а вони з окупований територій відрахування у пенсійний фонд роблять? Ні? Так про що мова?!
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Років через 100 не раніше , коли одужають від ватяної хвороби , та самі захочуть в Україну на наших умовах.
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