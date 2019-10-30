 Украинская власть пока не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированных территориях, - Коляда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в среду в Мариуполе на Форуме Единства.
"Пока украинская власть на оккупированной территории не в состоянии выплачивать пенсии, так как она является оккупированной. Оккупационные власти не дают возможности нам осуществлять так какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", - сказала она.
Коляда отметила, что правительство на данный момент работает над тем, чтобы пересечение линии разграничения с неподконтрольными территориями было более простым и быстрым, а процедуры получения выплат на подконтрольной территории стали более удобными.
-Нет, не будем. Там одна вата, навыбирают Гиркиных в Раду. И восстанавливай их за наш счет. И санкции снимут.
-Крым тоже не будете возвращать? Там одна вата, навыбирают Аксеновых, Поклонскую в Раду. Еще оплачивать дотационный Крым за счет Украинцев. И санкции с Московии снимут.
-@#~?
Если честно, то нужно провести референдум, стоит ли вообще в ближайшие 20 лет реинтегрировать ОРДЛО в Украину. Где референдум Зеленое падло которые ты обещал перед выборами?
нелохов в Украине.
My Kyiv
14 хв
Аааааааа!
#Зеленський знову насц... на своїх виборців!
Говорили, що буде безкоштовно - тепер вже 1000 гривень на місяць.
В Слуге народа рассказали об "абонплате" за РРО в смартфоне.
Налоговая даст бизнесу бесплатный софт, но платить за него все же придется
Кассовые аппараты в смартфоне обойдутся украинским предпринимателям от тысячи гривень в месяц:
такова примерная стоимость обслуживания приложения Государственной налоговой службы, которое будет доступно к бесплатному скачиванию с 1 января 2020 года.
Об этом в интервью LIGA.net рассказала представительница парламентской фракции Слуга народа и один из авторов закона о "тотальной фискализации" Роксолана Пидласа.
Они кормили всю Україну, теперь какие проблем і? Пусть исключительно теперь себя кормят.