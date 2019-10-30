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 Общество
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Все про:Минобороны (6052) призыв (507) воинская повинность (9)

 Возможность пойти в армию с 18 лет сохранилась и существует до сих пор, - замминистра обороны Полищук

Решения о восстановлении призыва в армию с 18 лет пока нет, однако закон позволяет любому желающему этого возраста пойти служить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

"Что касается призыва, законодательно никто не отменял призыв с 18 лет. В законодательной базе, в законодательном поле Украины призыв с 18 лет сохранен. Просто, напоминаю, в 2014 году было принято решение, на мой взгляд очень правильное, не призывать молодых людей до 20-летнего возраста. В то же время, возможность пойти служить для тех 18-летних, которые хотят в армию, сохранилась и существует до сих пор", - отметил Полищук.

По словам Полищука, еще одним правильным решением был отказ от направления "срочников" в зону боевых действий, чтобы вместо этого в тылу готовить из них активный резерв для ВСУ.

Напомним, ранее начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко заявил, что управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициирует возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156778
 
 
 Топ комментарии
 
Кому служить? Зекапитулянту? Да **** вам в рот
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Тема уклонистов не понаслышке знакома Зе. Поговорите с ним о ней.
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Кому служить? Зекапитулянту? Да **** вам в рот
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Есть 3 звёздочки, пять звёздочек. А что такое четыре звёздочки,капитан что-ли?
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Детки, вы поняли? Бросайте свои смартфоны и учитесь хорошо. А не то у вас будет много возможностей...Всяких.
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Возможность пойти в армию с 18 лет сохранилась и существует до сих пор, - замминстра обороны Полищук

Полищук , тогда почему Турчиновский мажор уклоняется от призыва , га ? Шо , религия не позволяет Возможность пойти в армию с 18 лет сохранилась и существует до сих пор, - замминстра обороны Полищук - Цензор.НЕТ 2901
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Тема уклонистов не понаслышке знакома Зе. Поговорите с ним о ней.
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Антип - подлый тип , ты ж не Полищук ... Я ж до Полищука звертався , а не до тебе . Кыш отсюда , бестолочь Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук - Цензор.НЕТ 9712
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Що, казишся? Вкуси себе біля куприка. Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук - Цензор.НЕТ 9170
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Ой , дурненьке ... Мамо , рятуйте . Сходи краще до админчега и скажи шо Куприк снова беспредельничает Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук - Цензор.НЕТ 9452
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Ти чого розкомандувався? В куприку мозку нема. Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук - Цензор.НЕТ 556
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"Можливість піти з 18-ти та обов'язково піти з 18-ти..." Полищук, відчуваєшь різницю?
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всем парубкам надо обязательно пройти этот увлекательный квест по защите батькивщины от внутренних и внешних попозновений
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Ну да во время войны можно и в 12 лет пойти сыном полка.... в Украине всё как то праздно проходит,такое впечатление что нет войны,оккупации и в Золотом солдаты с обеих боков ищут кремлёвское золото Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук - Цензор.НЕТ 1008
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Ребенок пошел в школу в 7 лет. То после 11 класса идти в армию?
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После 11 класса обычно получают высшее образование. В армии ждут тех товарищей кто закончил 9 классов.
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