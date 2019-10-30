 "Это как держать спички возле открытой канистры с бензином", - Зеленский назвал примирение людей сложным "нейрохирургическим" процессом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в среду, выступая на Форуме единства в Мариуполе.

"После первого этапа завершения горячей стадии и прекращения огня, чего, мы уверены, обязательно достигнем в ближайшее время, вторым неотъемлемым этапом является примирение людей, поиск консенсуса", - сказал Президент.

"Сколько нужно времени, чтобы зажили раны? Может ли вообще быть такая ситуация, когда в одном купе поезда когда-нибудь сможет спокойно ехать ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал самопровозглашенную местную власть, но был вынужден оставаться на тех территориях?" - отметил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что это очень сложный и чувствительный "нейрохирургический" процесс.

"Это как будто держать спички возле открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неверное заявление может всё перевернуть и возобновить горячую стадию конфликта", - указал он.