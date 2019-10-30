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 Политика Украины
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 "Это как держать спички возле открытой канистры с бензином", - Зеленский назвал примирение людей сложным "нейрохирургическим" процессом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении "примирения", что должно стать одним из этапов стратегии прекращения войны на Донбассе и реинтеграции оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в среду, выступая на Форуме единства в Мариуполе.

"После первого этапа завершения горячей стадии и прекращения огня, чего, мы уверены, обязательно достигнем в ближайшее время, вторым неотъемлемым этапом является примирение людей, поиск консенсуса", - сказал Президент. 

"Сколько нужно времени, чтобы зажили раны? Может ли вообще быть такая ситуация, когда в одном купе поезда когда-нибудь сможет спокойно ехать ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал самопровозглашенную местную власть, но был вынужден оставаться на тех территориях?" - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский озвучил четыре составляющие будущей стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма

Зеленский подчеркнул, что это очень сложный и чувствительный "нейрохирургический" процесс.

"Это как будто держать спички возле открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неверное заявление может всё перевернуть и возобновить горячую стадию конфликта", - указал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3156774
 
 
 Топ комментарии
 
Впала плитка з броніка
Відірвала слоніка
Вже не грає на роялі
Нєлохушка Моніка.
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Впала плитка з броніка
Відірвала слоніка
Вже не грає на роялі
Нєлохушка Моніка.
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Чувак поднялся умом выше Лаврской колокольни
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У него нет ума вообще.Он делает вид,что не понимает.Украинцам не надо примирение.Мы скорее откажемся от дамбаса,чем будем жить на пороховой бочке.Там остались одни сепары.А в Краснодоне все сепары у власти.Нафига нам эта вечная проблема.
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Большинство Украинцев за возврат Донбасса и мир.
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таки да - но пути та разные - ваш ,цапский путь нас не устраивает
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Исключи меня из большинства. Я - за мир после победы и уничтожения "молодых республик" с памятниками курощупам и прочему гивинецу
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Большинство украинцев за возврат Крыма и мир ! Шо на це скажеш ?Семен Петренко 88ba7ae3
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що він може сказати, якщо є адептом х#йла? "Це як тримати сірники біля відкритої каністри з бензином", - Зеленський назвав примирення людей складним "нейрохірургічним" процесом - Цензор.НЕТ 5181
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Это ты большинтство? Какой мир?Опять нашими жизнями поля разминировать.Поши на х.
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Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…
- Зелёное?
- Нет! Рябое!
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Чиста чоткие цитаты самого великого Нелоха мира.
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...She tells Max to stay when the class has gone away
So he waits behind
Writing fifty times "I must not be
So, o, o, o"...
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знає на що намікає, творіння доктора Бормінталя і проф. Преображенського "Це як тримати сірники біля відкритої каністри з бензином", - Зеленський назвав примирення людей складним "нейрохірургічним" процесом - Цензор.НЕТ 192 "Це як тримати сірники біля відкритої каністри з бензином", - Зеленський назвав примирення людей складним "нейрохірургічним" процесом - Цензор.НЕТ 6703
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Ну да. С животными, которые ненавидят все украинское, кроме денег, вспарывали животы украинским патриотам, надо срочно примириться.

Вопрос в том, что украинцам это точно не надо. Так почему Моника так старается для кацапских ублюдков?
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Стоп!!! Я уже знаю ответ.

Потому, что уже через полгода правления в Украине у Моники Зеленски падают рейтинги, а через год среди украинцев ей вобще ловить будет нечего.
А облизанные и довольные сепары - это будущий электорат зеленой гопоты.
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только канистру с запалом держим мы, а вокруг толпа с услужливо протянутыми зажигалками...
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Знай меру и в речи, и в молчании. . /Публий Сир /
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Охренеть….. Клоун уже говорит про нейрохирургию.....

Вован, кончай нюхать порошок, а то еще космонавтом себя объявишь!!!!
А ты не космонавт, ты Не Лох, 42 года.
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це перебільшення ..... не така страшна ця проблема ... після повернення територій люмпни які зараз рулять на окупованих територіях в мить повертаються до свого люмпенства .. совки вимирають і вже не є важливі в цому процесі ... а вата вона по суті нейтральна ... дайте їм хліба і видовіщ і вони будуть співати українською і вдягнуть вишиванки ... може не на себе , але з задоволенням на своїх дітей та онуків
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совки вимирають і вже не є важливі в цому процесі ...



Этому совку 42-й год

и таких хоть отбавляй
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припиніть ... людина яка зробила себе сама і стала міліонером априорі не може бути совком
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ті мне ещё расскажи, что Хрюша и Степашка из "Спокойной ночи, маліши" сделали себя сами ))
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в огороде бузина, а в Киеве дядько ... что вы сравниваете ? .. это как сравнить собачий корм с фуагра ... и то и то конечно едят .. и фсьо
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это закомплексованное чмо было напалечной куклой у братьев Шефиров, которые создали квартал и всё остальное.

его работа - иплищем торговать
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работа на сцене иплищем торговать ... а он является основателем нескольких частных компаний .. это называется стартапер по американскому образцу ... американская мечта с лицом Зеленского
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На фоне разведения войск,боевики проводят учения Детали: По словам Пасечника, "учения" являются плановыми, и на них будут отрабатываться приемы ликвидации "последствий кризисных ситуаций".

При этом проведение массовых "учений" на следующий день после начала разведения сил и средств в Золотом главарь "ЛНР" назвал "логичным". Он заявил об опасности "агрессии со стороны Киева".
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Более того, этот пасечник уже заявил о победе "молодых республик", т.к. они вынудили Украину принять условия поражения и отступить. Не ручаюсь за прямую речь, но суть, как рассказал. Его вчерашнее обращение к непобедимому народу бамбаса
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Вот это пример. Вот это выдал мудрость. Вынужденно оставшийся сможет спокойно. Сможет ли тот, кто поддерживал местную "власть"? Ответь великий Зе. А сможешь ли ты спокойно проехать с ветераном в купе без охраны?
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Мы уже ехали в одной стране с лугандонцами.

Машинист другой страны посулил им вторую пенсию и они нашу страну с огромным энтузиазмом под откос пустили.

Нет уж.

У меня свой поезд, у них свой поезд.
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Вот ошибочка тут у тебя, по мнению Зе. Он считает, что их нужно срочно вернуть в вагон и сделать вид, что ничего и не было.
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консенсус, купе, спички, канистра с бензином, и нейрохирургия...... что- то их должно связывать.....
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Чтоб смеяться хорошо, Вове нужен порошок "Це як тримати сірники біля відкритої каністри з бензином", - Зеленський назвав примирення людей складним "нейрохірургічним" процесом - Цензор.НЕТ 2238
Любителям Квартала- достаточно анала.
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Примирение с кацапией никогда не будет.
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Все, що скаже моніка, це суцільна зрада, поверніть нам слоніка, дайте шоколада, нам нічого, соєсосам, вообще нінада.
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Вот интересно, как Зелёная Сопля уговорит эту женщину поехать в одном купе с этими мразями
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Он не нейрохирург, а пациент после лоботомии.
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"... вторым неотъемлемым этапом является примирение людей, поиск консенсуса", - для чого потрібно примирення батькам дітей, які загинули від російських окупантів?
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Цікава пропозиція-сірники,каністра з бензином і Зеленський. А якщо все це якось об'єднати?
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ты ж писал перед выборами, шо хуже не будет
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Він писав, що вибору нема і на жаль прийдеться голосувати за Порошенка.
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а до этого сколько говнища он вылил на Порошенко ?
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Я добре знаю прилуцьких "Це як тримати сірники біля відкритої каністри з бензином", - Зеленський назвав примирення людей складним "нейрохірургічним" процесом - Цензор.НЕТ 2749 Уявляю, що там буде.
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Як дістанеш, візьми штук 8 саморєзів і добряче прикрути її на видному місці. Щоб ніде не ділась.
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Воно нейрохірурга ще не зіграло "Це як тримати сірники біля відкритої каністри з бензином", - Зеленський назвав примирення людей складним "нейрохірургічним" процесом - Цензор.НЕТ 5514 Нехай каломайского з початку прооперує...нелох бикуватий.
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В одном купе возможно. Только не в купе а в вагоне заке в Сибирь будут ехать и патриот и коллаборант.
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З ким ? С москалями? Яке примірєніє? Нах вони мені потрібні?
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Першочергово повинні бути диряві зачищені вбивці,ті хто знущався з полоненних,посаджені ті хто колаборував з москалськими окупантами,а там побачимо...
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"Это как держать спички возле открытой канистры с бензином"

так не держи. тебя никто не принуждает. ))))
сам придумал проблему и теперь типа решает ))))))))))))
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