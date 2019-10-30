 "Это как держать спички возле открытой канистры с бензином", - Зеленский назвал примирение людей сложным "нейрохирургическим" процессом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в среду, выступая на Форуме единства в Мариуполе.
"После первого этапа завершения горячей стадии и прекращения огня, чего, мы уверены, обязательно достигнем в ближайшее время, вторым неотъемлемым этапом является примирение людей, поиск консенсуса", - сказал Президент.
"Сколько нужно времени, чтобы зажили раны? Может ли вообще быть такая ситуация, когда в одном купе поезда когда-нибудь сможет спокойно ехать ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал самопровозглашенную местную власть, но был вынужден оставаться на тех территориях?" - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что это очень сложный и чувствительный "нейрохирургический" процесс.
"Это как будто держать спички возле открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неверное заявление может всё перевернуть и возобновить горячую стадию конфликта", - указал он.
Відірвала слоніка
Вже не грає на роялі
Нєлохушка Моніка.
- Зелёное?
- Нет! Рябое!
So he waits behind
Writing fifty times "I must not be
So, o, o, o"...
Вопрос в том, что украинцам это точно не надо. Так почему Моника так старается для кацапских ублюдков?
Потому, что уже через полгода правления в Украине у Моники Зеленски падают рейтинги, а через год среди украинцев ей вобще ловить будет нечего.
А облизанные и довольные сепары - это будущий электорат зеленой гопоты.
Вован, кончай нюхать порошок, а то еще космонавтом себя объявишь!!!!
А ты не космонавт, ты Не Лох, 42 года.
Этому совку 42-й год
и таких хоть отбавляй
его работа - иплищем торговать
При этом проведение массовых "учений" на следующий день после начала разведения сил и средств в Золотом главарь "ЛНР" назвал "логичным". Он заявил об опасности "агрессии со стороны Киева".
Машинист другой страны посулил им вторую пенсию и они нашу страну с огромным энтузиазмом под откос пустили.
Нет уж.
У меня свой поезд, у них свой поезд.
Любителям Квартала- достаточно анала.
так не держи. тебя никто не принуждает. ))))
сам придумал проблему и теперь типа решает ))))))))))))