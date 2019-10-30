 Украина стабильно пройдет зиму даже без транзита газа из РФ, - "Нафтогаз"

Об этом на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа, группой "Нафтогаз" при участии оператора газотранспортной системы и "Укртрансгаза" неоднократно проводились учения, на которых моделировались разные сценарии как погодных условий, так и разные сценарии потребления. Также мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон", - сказал он.
По его словам, Украина на сегодня накопила 21,7 миллиарда кубических метров газа в своих подземных хранилищах, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 17 миллиардов кубометров.
Присутствовавший на встрече министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель добавил, что запасы угля практически сравнялись с прошлогодними.
Если РФ прекратит транзит газа, у ряда городов могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук.
https://censor.net.ua/news/3155518/esli_rf_prekratit_tranzit_gaza_u_ryada_gorodov_mogut_vozniknut_problemy_s_otopleniem_goncharuk