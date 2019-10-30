EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  746  13
Материалы по теме:
Все про:Газ (9161) Нафтогаз (2755) отопительный сезон (266)

 Украина стабильно пройдет зиму даже без транзита газа из РФ, - "Нафтогаз"

Украина стабильно пройдет отопительный сезон даже при отсутствии транзита газа из России и при ограничении импорта газа из европейских стран.

Об этом на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа, группой "Нафтогаз" при участии оператора газотранспортной системы и "Укртрансгаза" неоднократно проводились учения, на которых моделировались разные сценарии как погодных условий, так и разные сценарии потребления. Также мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГТС после отделения от "Нафтогаза" должна остаться в госсобственности, - Гончарук

По его словам, Украина на сегодня накопила 21,7 миллиарда кубических метров газа в своих подземных хранилищах, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 17 миллиардов кубометров.

Присутствовавший на встрече министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель добавил, что запасы угля практически сравнялись с прошлогодними.

Источник: https://censor.net.ua/n3156773
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и прекрасно... И нафиг эту ГТС... Будем и дальше покупать у братьев поляков, словаков, мадьяров... Слава Украине!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як би ще і без нікчемного "нафтогазу"(((
 показать весь комментарий
 
Дебільні питання від ботви не потрібні.
 показать весь комментарий
 
Кацапы не знают про это, представляю как расстроятся, опять Украина не замёрзнет.
 показать весь комментарий
 
Макнули Гончарука в его вранье.

Если РФ прекратит транзит газа, у ряда городов могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук.



https://censor.net.ua/news/3155518/esli_rf_prekratit_tranzit_gaza_u_ryada_gorodov_mogut_vozniknut_problemy_s_otopleniem_goncharuk
 показать весь комментарий
 
Це ті ж "макателі" котрі не так давно акцію "прикрути" несподівано оголошували. А в сховищах тоді було 10млрд м3 газу.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
видать кизяков и брюшного гаса припасено багато
 показать весь комментарий
 
Ето если Зекапитулянт не начнет уже етой зимой поставлять газ в ОРДЛО и приднестровье. Почему думаете льготы уже сократили на 1/3, если у нас переполненные газохранилища? Наверное ******* знает больше чем вы но стесняется вам еще сказать.
 показать весь комментарий
 
Ну а ты как думал ? Если возвращать территории - придется поставлять туда газ, воду, электроэнергию. Можно, конечно, отдать их пуйлу, и тогда пусть рашка поставляет. Ты это предлагаешь ?
 показать весь комментарий
 
Так в том то и дело что территории мы не вернем а газ воду и свет поставлять будем притом за свой счет. Так. нах. нам ето надо. У Молдовы есть свое приднестровье так они хотябы не кормят его из своего кармана. Нам же предлагают наше принестровье взять на баланс.
 показать весь комментарий
 
Ну и прекрасно... И нафиг эту ГТС... Будем и дальше покупать у братьев поляков, словаков, мадьяров... Слава Украине!!!
 показать весь комментарий
 
 
у меня в Киеве нету уже несколько месяцев горячей воды и отопления нету до сих пор.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх