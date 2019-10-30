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 Общество
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 Разрешения на вылов и разведение рыбы будут продавать через ProZorro, - Минэкоэнерго

Кабмин одобрил постановления Минэкоэнерго и запустил функцию продажи разрешений на вылов и разведение рыбы с помощью системы Prozorro.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.

"С принятием постановления, из резерва государство будет формировать лоты. Например, в Киевском водохранилище не распределены 15% лимита, в этом году это 170 тонн рыбы: из этого объема будут сформированы лоты по 5% от этого лимита, их выставят на онлайн аукционе через платформу ProZorro", - говорится в сообщении.

"Иначе говоря ресурс, который можно использовать, а это около 2000 тонн квотированных видов просто-напросто был не распределен. Поэтому не приносил нашей экономике ни копейки", - отметили в министерстве.

Запуск продажи разрешений на вылов рыбы должен побороть коррупцию в системе выдачи разрешений на эту деятельность, ведь сейчас такие разрешения выдает специальная комиссия, которая может как согласовать разрешение на вылов рыбы, так и отказать, что в свою очередь создавало условия для вымогательства взяток.

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Источник: https://censor.net.ua/n3156770
 
 
 Топ комментарии
 
итак рыбы нет , они ее вообще хотят убить.......нужен мораторий , на промышленный лов. Дозволи на вилов і розведення риби продаватимуть через ProZorro, - Мінекоенерго - Цензор.НЕТ 5987
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Бо розводить 73 зелохів недостатньо Дозволи на вилов і розведення риби продаватимуть через ProZorro, - Мінекоенерго - Цензор.НЕТ 5526
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итак рыбы нет , они ее вообще хотят убить.......нужен мораторий , на промышленный лов. Дозволи на вилов і розведення риби продаватимуть через ProZorro, - Мінекоенерго - Цензор.НЕТ 5987
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И толк если 1 купит, а 20 нет?
И с *** я должнен платить что-то? Типа святейший вельмишановный рошен 1 распространяет благодать и без нее рыба не росла?
Если и платить то за частные ставки.
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Каким боком то, что происходит в Украине касается тебя пацак🐐?
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не пойму этот кивастайл на "прозоро"..помойка помойкой..
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Краще би дозволили би усім безкоштовно розводити рибу, а брали би лише маленький відсоток від реалізації.
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це добре ... але мене цікавить інше .. якщо я викопаю придик для карпів кої, та ще зупущу туди осетра та таке інше ... то мені тре ще й купувати якісь дозволи на це ?
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а через какой орган будут продавать квоты по разведению и вылову свыней?
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Почему-то молчат, что вме эти Прозорро по вылову рыбы нужно согласовывать с Путиным!!!
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Що, наступний етап - розведення риби? Здобули разом...
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