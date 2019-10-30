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 Политика Украины, Общество
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 Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет о необходимости предоставить право абитуриентам из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма вступать не только в специально определенные вузы на подконтрольной территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в среду в Мариуполе на Форуме Единства.

"Пять лет мы предоставляем право абитуриентам с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма доступ к ограниченному перечню учреждений высшего образования. Те, кто поступает из Крыма, имеют доступ в таком южном поясе, в Николаеве и Херсоне и других южных областях, а те, кто поступает из оккупированного Донбасса, поступают по этой упрощенной процедуре только в перемещенные вузы. Мне кажется, что за пять лет такая сегрегация себя понемногу исчерпывает, и мы должны переосмыслить доступ для этих абитуриентов", - сказала Новосад.

Министр, в частности, считает, что для данной категории абитуриентов необходимо предоставлять право поступать не только в определенные государством вузы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году через образовательные центры в украинские вузы поступили более 1,8 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, - Новосад

В то же время, глава ведомства отметила, что важным остается вопрос подготовки абитуриентов с неподконтрольных территорий к вступлению в украинские вузы. Среди прочего, по словам Новосад, также нуждается в урегулировании вопрос эффективной работы перемещенных вузов, так как не все они показывают хороший результат.

Источник: https://censor.net.ua/n3156767
 
 
 Топ комментарии
 
тільки після проходження служби в ЗСУ, і нехай поступають.
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Тада. И вобще дать детишкам врагов Украины льготы для поступления, а украинцев отодвинуть на второй план.
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Українську мову міністр освіти Новосад не знає :
Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад - Цензор.НЕТ 3869
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тільки після проходження служби в ЗСУ, і нехай поступають.
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Своих детей посылай служить.
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Я не трус, но я боюсь. И да, я бы сделал всё, что бы мои дети не пошли служить. Ну а если сами захотят, то в голове у них ветер и это уже не исправить даже ремнём.
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діти інших батьків які служать чим гірші від твоїх? нічим.
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не пошли служить... не платить налоги, не учить язык... Но субсидию, бесплатное все и зарплату в 4000евро государство обеспечить обязано!
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Так скоро Украина будет защитывать им военную службу в разейской армии. Ето окупация Украины, Карл. Украинцы не имеют никаких прав а окупанты будут хозяевами расхаживать.
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Українську мову міністр освіти Новосад не знає :
Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад - Цензор.НЕТ 3869
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нужно ей на страницу отослать. пусть ознакомится.
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Тада. И вобще дать детишкам врагов Украины льготы для поступления, а украинцев отодвинуть на второй план.
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Роися им дала паспорта. Вот хай на Роисе и учатся, как могут.
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не толлерантно конечно - но справедливо
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Вступні додаткові іспити та навчання - на українській мові... з попереднім повним ЗНО... які питання)))
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Як вони будуть навчатись коли у них рускаязичная чєлюсть.
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А питання володіння мовою навчання вирішене? Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад - Цензор.НЕТ 9194 А тестування для поступлення вони ДЕ здаватимуть? Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад - Цензор.НЕТ 9194 Хто і як набрані бали буде оцінювати і перевіряти? Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад - Цензор.НЕТ 9194 А поступатимуть вони лише на безкоштовне навчання (і забиратимуть квоти наших дітей) чи з ******* на платне? Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО нужно предоставить право поступать не только в определенные государством вузы, - Новосад - Цензор.НЕТ 9194
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Ага, їх мами та папи топтали українські прапори, звали *****, не пускали ЗСУ на кордон з кацапами, обзивають нас лохами за те що платим їм пенсії, то щей й їхніх чад будемо за свій рахунок навчати...
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я только за ... на годичное подготовительное отделение с предоставлением общежития и дальнейшим правом поступления в вуз на общих основаниях
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Чому мої онуки гризуть граніт науки, готуючись до ЗНО, а "пастраждалиє ат вайни" мають вступати на пільгових умовах? Та ще й пропагувати тут русскій мір? На жаль, такі випадки не поодинокі.
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Ну вот и случилось. Капитуляция Украины во всей красе. Мало того что Украина признала дипломы выданные террористами так еще и льготы им при поступлении в наши ВУЗы. А может их еще и на работу будут заставлять брать по льготному принципу с повышенной зарплатой? Нах. мне вам даунбас если даунбаситы будут иметь больше прав чем мои дети.
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Це знову демагогія, бо вони мають право поступати у всі українські виші, але мали квоту в деяких вишах.
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а жопу облизать им не надо ? Чем ребенок из Львова,Днепра,Киева хуже ? Тем что не дамбанутый ?
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Я не понял! Судя по фотке- тётя не очень замужем, верно? А шо ш такое??? Наверное, не умеет ездит на самокате... Но, наверняка,- завербована. Вот тока кем? А можэ- работает на всех троих? Вот поэтому: "у 2012-2013 роках, в рамках Українсько-Канадської Парламентської Програми, Ганна Новосад стажувалась в аналітичних центрах Іспанії та Чехії."(с)
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Андрюха - она на фотке лучше чем в реале - но я так понял - ты переживаешь, шоб она таки не шпионила? - государственник ты наш)))))
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Не. Таки в 29 лет положено быть немножко замужем. Я, к этому моменту, например, уже в третий раз женился. А она... Потому, включаем логику: если нет необходимости няньчить детей и готовить закуску мужу... то остаётся- таки шпионить. Хотя... можэ у неё есть 4 кота дома! Тогда- ладно.
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Я кажу (правда вже не з таким запалом), що Донбас це Україна... Навіть боюсь уявити, що вкладено в голови майбутніх абітуріентів з Донбасу за 5 років війни.
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Вам нужно было послушать что у нас в Киеве в школах творится с етими носителями рузького мира. Мало того что школы переполнены и в класах по 40 учеников вместо 25 как было до 2014, так еще кацапки в коридоре визжат на учителя что уроки не ведутся на рузьком языке и их дети ничего не понимают на бендеровской мове.
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То все паства кацапського сатанату . Подивіться що їх батьки пишуть в своїх акаунтах , як вони активно ходять " бессмертным полком " 9 травня - зомбована вата новінським.
Даю посилання на такий акаунт --вони кияни чекають пуйла...(((
https://1julietta.livejournal.com
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хватит и церковно-бурсацкого, а для громадян высшее образование це лишнее, будищим евро сиделкам, прачкам, сантехникам и сборщикам клубники оно ни к чему
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не мы с русни пример брать не собираемся - бягут холопы и бягут сильно - не то шо у нас))
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ОРДЛО вже дали право голосувати , жопоблок продавив закон , і що з того вийшло ? --вибрали зедебіла, гіршого від овоча . Бетоном залити по лінії розмежування , і не впускати !!
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Вот так вот, народ, в Украине для того чтобы получить привилегии нужно стать сепаратистом.
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Після 5 років окупації нам досить цієї вати, потрібно допомагати нашим дітям поступати.
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