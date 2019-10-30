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 Общество
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Все про:декларация (1115) Омелян (662) Антикоррупционный суд (518)

 ВАКС отложил рассмотрение дела Омеляна до 18 ноября

Уголовное производство в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого обвиняют в недостоверном декларировании, продолжат рассматривать 18 ноября.

Сегодня Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в судебном заседании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Напомним, 13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК. Он обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сначала тебе говорят делать реформы, но после первой победы СМИ называют тебя "насильником и коррупционером", - Омелян

ВАКС начал рассмотрение дела Омеляна по существу 21 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3156765
 
 
 Топ комментарии
 
это просто возмутительно! судебные преследования отца украинского гиперлупа просто не допустимо в условиях, когда гыперлуп конотоп-жмеринка еще не построен, рки прочь от амеляна!
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Да, как же я забыл ! До "Слуги народа" интернета не было; население пользовалось голубиной почтой ! ВАКС отложил рассмотрение дела Омеляна до 18 ноября - Цензор.НЕТ 9250
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Под руководством Омеляна построено и/или отремонтировано 7000 км дорог.
Конечно, клоунский режим такого никогда не простит.
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так вони тирнет створили для українців! а Ви кажите!
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І ці відібрані міжнародними єкспєртами суддяри тягнуть резину. Мєнталітет не змінити.
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Да, как же я забыл ! До "Слуги народа" интернета не было; население пользовалось голубиной почтой ! ВАКС отложил рассмотрение дела Омеляна до 18 ноября - Цензор.НЕТ 9250
 показать весь комментарий
 
 
это просто возмутительно! судебные преследования отца украинского гиперлупа просто не допустимо в условиях, когда гыперлуп конотоп-жмеринка еще не построен, рки прочь от амеляна!
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руки прочь от героя прекратившего пассажирские перевозки с россией ... дякую за гиперлуп
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Омелян... всегда я ненавидел эту тварь. Правда, чуток менее, чем Ведьму-Супрун.
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Да сбить с этого сказочника 100 млн и пускай берет лопату и зарабатывает себе на жизнь!
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