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 Политика Украины, Экономика
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Все про:документ (305) исчезновение (240) Нацагентство по возвращению активов (57) АРМА (18)

 Из АРМА исчезли десятки документов по арестованному имуществу: "Стартовало служебное расследование"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявляет об исчезновении в ведомстве десятков распорядительных документов по арестованному имуществу.

Об этом сообщается на сайте АРМА, передает Цензор.НЕТ.

"28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) АРМА не находятся по месту их хранения в АРМА. Эти документы касаются управления арестованным имуществом. По указанным фактам 29 октября было начато дисциплинарное производство с отстранением от исполнения служебных обязанностей некоторых работников АРМА; стартовало служебное расследование. По результатам дисциплинарных производств и служебного расследования в Агентстве составят соответствующие выводы. В случае подтверждения потери документов эти выводы будут предоставлены в правоохранительные органы для принятия решений в пределах их компетенции", - говорится в сообщении.

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"Стоит обратить внимание, что до 08 ноября этого года аудиторская компания проводит внешний аудит деятельности АРМА. Также в ноябре этого года запланирована оценка результатов деятельности руководителя АРМА в СКМУ. Правительство и парламент принимают меры по созданию комиссии по внешнему контролю АРМА. В конце концов, в ближайшее время начнется проверка АРМА Счетной палатой. Эти обстоятельства могут свидетельствовать об умышленном характере действий определенных лиц, сокрытии указанных документов, с целью создания искусственных препятствий деятельности АРМА и дискредитации последнего перед органами контроля и аудита", - добавили в АРМА.

Напомним, АРМА является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, занимающимся розыском активов, полученных преступным путем, а также управлением активами, арестованымы по уголовным производствам.

Источник: https://censor.net.ua/n3156763
 
   
 Топ комментарии
 
І це вони ще на електронний документообіг не перейшли! Ось як перейдуть, то взагалі ні хто кінців ніколи не найде, ще й спитати буде ні з кого!
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нелох заныкал
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А вот здесь уже должна стартовать расстрельная команда что б полученные взятки не пригодились
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це проделки путена.никак не хочет ахрессор,.шобы незалэжная украйна все таки стала незаможной
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І це вони ще на електронний документообіг не перейшли! Ось як перейдуть, то взагалі ні хто кінців ніколи не найде, ще й спитати буде ні з кого!
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Костя, ти просто НУЛЬ. З АРМА зникли десятки документів щодо арештованого майна: "Стартувало службове розслідування" - Цензор.НЕТ 3035 Якраз при електронному документообігу знищити документ або "підправити" НЕМОЖЛИВО З АРМА зникли десятки документів щодо арештованого майна: "Стартувало службове розслідування" - Цензор.НЕТ 9596
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Протоколи поліції пропадають якщо треба в електронному обороті, ще пропадають оціночні акти в базі данних таможні коли завозиться товар по заниженній вартості...
Що саме там неможливо вніс зміни в базу данних і в архів і все, а при створенні добавив липовий лічильник номера документа, який в кінці квартала міняє всі номера з липових на нормальні архівні, схема давно опрацьована.
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Це означає, що сама система так і зроблена, щоб можна було це робити. В нормальному ел. документообігу документи щезнути не можуть - там просто функція видалення файлу заблокована. А якщо в документ вносяться зміни, то ці зміни чітко фіксуються по даті і виконвцю і ВСІ попередні варіанти документів зберігаються.
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Лєрка в ЛондОні та її падєльнікі занервували З АРМА зникли десятки документів щодо арештованого майна: "Стартувало службове розслідування" - Цензор.НЕТ 8103
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Угу, шампань стаканами от радости заливаются .
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Еще одна Рога и копыта , созданная при шоколаднике, показала результат .
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Ищите у Портнова..

А помог ему ТРУБА. Теперь они этими документами начнут торговать
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На цьому майні люди будинки в європі купляють, з цим ніхто не буде наводити порядок.
Вивід з під ареста або продаж його по заниженній вартості найбільша стаття доходу виконавчої, юристів в темі і суддів. Ніхто там нічого рішати не буде зберуть з попередників пеню за кожен загублений документ і справа загрузне десь по дорозі...
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