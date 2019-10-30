 Скандальный застройщик Вавриш признался, что нардеп Ткаченко является его партнером по Одесской киностудии. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Андрей Вавриш рассказал в интервью программе "Вот оно как" (Bihus.Info).

Половина акций Одесской киностудии принадлежит Министерству культуры Украины.

"Мы работаем над тем, чтобы развивать этот объект, проводим переговоры со студиями, которые занимаются производством фильмов, - говорит Андрей Вавриш. - На сегодняшний день производство кино уже немножко отличается от того, что было раньше. Сейчас это во многом пост-продакшн. И этот пост-продакшн - звук, видео или, скажем, дизайн, они уже могут изготавливаться в оффлайне. Не нужно находиться на самой съемочной площадке".

Еще в начале 2018-го в киностудии был только один частный совладелец - ООО "Новая киностудия" (49,99%) с орбиты Александра Ткаченко.

Сейчас частная доля поделена между двумя украинскими юрлицами, частично записанными на зарубежные компании. 25% и 24,99% акций киностудии принадлежат соответственно ООО "Медиа коворкинг" и ООО "Новая киностудия".

"Это недешево", - так Андрей Вавриш ответил на вопрос о том, сколько стоила ему доля в киностудии.

Официально ни Александр Ткаченко, ни Андрей Вавриш не указаны в госреестре владельцами или конечными бенефициарами "Одесской киностудии".

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ООО "Медиа коворкинг", которая с прошлого года владеет четвертью киностудии, принадлежит панамской компании "Тревор БИЗНЕС С.А." (на нее записана и украинский девелоперская компания "Сага Девелопмент" во главе с Вавришем), а также юристу Дмитрию Овсию.

"В этом проекте я попросил его представлять мои интересы", - рассказал Андрей Вавриш о роли Овсия в учредителях.

Второй частный совладелец киностудии - ООО "Новая киностудия" - записан на британскую CINEMA LOVE LTD. В сентябре 2019-го в британском реестре появилась информация о прекращении с августа полномочий Александра Ткаченко как лица со значительным контролем в этой британской компании, что может быть связано с избранием его народным депутатом.

На уточняющий вопрос во время интервью (октябрь 2019), принадлежат ли Вавришу и Ткаченко по 25% киностудии, Андрей Вавриш ответил: "Да-да".

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Напомним, в 2010-2015 гг. Андрей Вавриш работал заместителем директора департамента в Киевской горадминистрации.