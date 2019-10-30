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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1229) кино (1275) Одесса (5703) Ткаченко Александр (58) Вавриш (8)

 Скандальный застройщик Вавриш признался, что нардеп Ткаченко является его партнером по Одесской киностудии. ДОКУМЕНТ

С 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал девелопер Андрей Вавриш, который дружит с нынешним руководителем Офиса Президента Андреем Богданом. Его партнер по киностудии - экс-гендиректор "1 + 1 медиа", а ныне нардеп Александр Ткаченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Андрей Вавриш рассказал в интервью программе "Вот оно как" (Bihus.Info).

Половина акций Одесской киностудии принадлежит Министерству культуры Украины.

"Мы работаем над тем, чтобы развивать этот объект, проводим переговоры со студиями, которые занимаются производством фильмов, - говорит Андрей Вавриш. - На сегодняшний день производство кино уже немножко отличается от того, что было раньше. Сейчас это во многом пост-продакшн. И этот пост-продакшн - звук, видео или, скажем, дизайн, они уже могут изготавливаться в оффлайне. Не нужно находиться на самой съемочной площадке".

Еще в начале 2018-го в киностудии был только один частный совладелец - ООО "Новая киностудия" (49,99%) с орбиты Александра Ткаченко.

Сейчас частная доля поделена между двумя украинскими юрлицами, частично записанными на зарубежные компании. 25% и 24,99% акций киностудии принадлежат соответственно ООО "Медиа коворкинг" и ООО "Новая киностудия".

"Это недешево", - так Андрей Вавриш ответил на вопрос о том, сколько стоила ему доля в киностудии.

Официально ни Александр Ткаченко, ни Андрей Вавриш не указаны в госреестре владельцами или конечными бенефициарами "Одесской киностудии".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Компания водителя Богдана и Ваврыш будут строить новый ЖК на земле МВД в Киеве, - "Bihus.info". ВИДЕО

ООО "Медиа коворкинг", которая с прошлого года владеет четвертью киностудии, принадлежит панамской компании "Тревор БИЗНЕС С.А." (на нее записана и украинский девелоперская компания "Сага Девелопмент" во главе с Вавришем), а также юристу Дмитрию Овсию.

"В этом проекте я попросил его представлять мои интересы", - рассказал Андрей Вавриш о роли Овсия в учредителях.

Второй частный совладелец киностудии - ООО "Новая киностудия" - записан на британскую CINEMA LOVE LTD. В сентябре 2019-го в британском реестре появилась информация о прекращении с августа полномочий Александра Ткаченко как лица со значительным контролем в этой британской компании, что может быть связано с избранием его народным депутатом.

Скандальный застройщик Вавриш признался, что нардеп Ткаченко является его партнером по Одесской киностудии 01

На уточняющий вопрос во время интервью (октябрь 2019), принадлежат ли Вавришу и Ткаченко по 25% киностудии, Андрей Вавриш ответил: "Да-да".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Друг Богдана Вавриш построил элитный ЖК на участке ГПУ в центре Киева в обмен на 17 квартир на окраине и будет строить еще один, - "Наші гроші". ВИДЕО

Напомним, в 2010-2015 гг. Андрей Вавриш работал заместителем директора департамента в Киевской горадминистрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3156762
 
 
 Топ комментарии
 
Святые люди пришли к власти...нимбы только не протирают свои... Скандальный застройщик Вавриш признался, что нардеп Ткаченко является его партнером по Одесской киностудии - Цензор.НЕТ 7052
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Тому що дивляться "Геббельс + Геббельс" слуги Бени Ткаченка.
Там цього не розказують і не показують.
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Выражение - "Кино какое-то" уже потеряло в Украине иносказательность...
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Скандальный застройщик Вавриш признался, что нардеп Ткаченко является его партнером по Одесской киностудии. ДОКУМЕНТ
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Це добре відомо, але чому 16,5 киян підтримують цього зебіла зрозуміти неможливо.
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Тому що дивляться "Геббельс + Геббельс" слуги Бени Ткаченка.
Там цього не розказують і не показують.
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Святые люди пришли к власти...нимбы только не протирают свои...
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Німби, тобто роги, замасковані під Німби їм протирає 73 відсотки зебілів
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Ну если девелоперы влезли в ОДЕССКУЮ КИНОСТУДИЮ, то студии - хана
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Для форумчан всего мира, но не бывавшим в Одессе, объясню- ЗНАМЕНИТАЯ ОДЕССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КИНОСТУДИЯ находится НА САМОЙ ДОРОГОЙ ЗЕМЛЕ . Французский бульвар вдоль моря в центре города.
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА стоит того, чтобы девелоперы угробили киностудию . КОРОЧЕ ИЗРАИЛЬСКИЕ ЦУКИ ( НЕ ОДЕССИТЫ) подняли руку на святое!
Вот Голливуд имеет площади для съемок. Жто целый город.
А вот одесситы долдны распрощаться с киностудией,ТОМУЩО ЗАСТРОЙЩИК ВАВРАШ С ТКАЧЕНКО УДЕ ПОСЧИТАЛИ БАРЫШИ ОТ СТРИТЕЛЬСТВА ВМЕСТО СТУДИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ВИДОМ НА МОРЕ
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По законам рейдерства - сначала жертву ( в данном случае Знаменитую Одесскую киностудию) НАДО ОБАНКРОТИТЬ.
Такие расследования журналистам не по зубам
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надо там срочно снимать следующее продолжение великого фильма под названием зельоный козак
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бюджет Киева-лакомый кусочек для Коломойского, 57 млрд."Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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По инсайдерской информации , Беня серьезно по обносился , живя в ЕС и имея судебные проблемы.
Теперь он рвется ко всем проектам , ГДЕ МОЖНО УРВАТЬ
Протолкнуть свою шестерку Ткаченко к киевскому бюджету- ТОЖЕ ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕЙДЕРСКИЙ ПРОНКТ
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Панама это - регистрация брака в Загсе, а Кипр это - изнасилование...
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Та підвязуйте вже з "Панамою". "13 октября в Панаме зарегистрировали уголовное производство против Портнова. Экс-чиновника времен Януковича подозревают в подаче заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения."
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Пусть быстренько начинают снимать зе-фильм "В бой идут одни нелохи" по одноимённой комедии Моники Четырежды Уклониста!
П.С. Времени осталось немного......
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тем кто любит колбасу и законы лучше не смотреть как они делаются
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Фільми, які отримали найвищі результати у конкурсі на державне фінансування, викинули із переможних місць. Їх замінили іншими - тими, які не були високо оцінені експертами. Серед нових «переможців» опинилась комедія студії «Мамахохотала», яка набрала найменше балів (17-е місце з 22-х). Керівником цієї студії був депутат від «Слуги народу» Роман Грищук.

Фільм, який набрав найбільшу кількість балів «Тарас Шевченко самурай» та фільм, який зайняв 10 місцt у конкурсі Ахтема Сеітаблаєва «Конотопська битва» про те, як у 1659 році українське військо козаків та кримських татар спільно розбили московське військо, яке йшло на Україну викинули зі списку на державне фінансування.


11 вересня міністр культури Володимир Бородянський закликав скасувати результати цього конкурсу. Відтак було ухвалено рішення про перегляд результатів конкурсу - із 101 проєкту, що були в переліку переможців, викинули 55. Конкурс проводила Рада кінематографії та комісія експертів. Там - 70 чоловік, які формуються киноспівтовариством та громадськими асоціаціями.
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