 Скандальный застройщик Вавриш признался, что нардеп Ткаченко является его партнером по Одесской киностудии. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Андрей Вавриш рассказал в интервью программе "Вот оно как" (Bihus.Info).
Половина акций Одесской киностудии принадлежит Министерству культуры Украины.
"Мы работаем над тем, чтобы развивать этот объект, проводим переговоры со студиями, которые занимаются производством фильмов, - говорит Андрей Вавриш. - На сегодняшний день производство кино уже немножко отличается от того, что было раньше. Сейчас это во многом пост-продакшн. И этот пост-продакшн - звук, видео или, скажем, дизайн, они уже могут изготавливаться в оффлайне. Не нужно находиться на самой съемочной площадке".
Еще в начале 2018-го в киностудии был только один частный совладелец - ООО "Новая киностудия" (49,99%) с орбиты Александра Ткаченко.
Сейчас частная доля поделена между двумя украинскими юрлицами, частично записанными на зарубежные компании. 25% и 24,99% акций киностудии принадлежат соответственно ООО "Медиа коворкинг" и ООО "Новая киностудия".
"Это недешево", - так Андрей Вавриш ответил на вопрос о том, сколько стоила ему доля в киностудии.
Официально ни Александр Ткаченко, ни Андрей Вавриш не указаны в госреестре владельцами или конечными бенефициарами "Одесской киностудии".
ООО "Медиа коворкинг", которая с прошлого года владеет четвертью киностудии, принадлежит панамской компании "Тревор БИЗНЕС С.А." (на нее записана и украинский девелоперская компания "Сага Девелопмент" во главе с Вавришем), а также юристу Дмитрию Овсию.
"В этом проекте я попросил его представлять мои интересы", - рассказал Андрей Вавриш о роли Овсия в учредителях.
Второй частный совладелец киностудии - ООО "Новая киностудия" - записан на британскую CINEMA LOVE LTD. В сентябре 2019-го в британском реестре появилась информация о прекращении с августа полномочий Александра Ткаченко как лица со значительным контролем в этой британской компании, что может быть связано с избранием его народным депутатом.
На уточняющий вопрос во время интервью (октябрь 2019), принадлежат ли Вавришу и Ткаченко по 25% киностудии, Андрей Вавриш ответил: "Да-да".
Напомним, в 2010-2015 гг. Андрей Вавриш работал заместителем директора департамента в Киевской горадминистрации.
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Це добре відомо, але чому 16,5 киян підтримують цього зебіла зрозуміти неможливо.
Там цього не розказують і не показують.
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА стоит того, чтобы девелоперы угробили киностудию . КОРОЧЕ ИЗРАИЛЬСКИЕ ЦУКИ ( НЕ ОДЕССИТЫ) подняли руку на святое!
Вот Голливуд имеет площади для съемок. Жто целый город.
А вот одесситы долдны распрощаться с киностудией,ТОМУЩО ЗАСТРОЙЩИК ВАВРАШ С ТКАЧЕНКО УДЕ ПОСЧИТАЛИ БАРЫШИ ОТ СТРИТЕЛЬСТВА ВМЕСТО СТУДИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ВИДОМ НА МОРЕ
Такие расследования журналистам не по зубам
Теперь он рвется ко всем проектам , ГДЕ МОЖНО УРВАТЬ
Протолкнуть свою шестерку Ткаченко к киевскому бюджету- ТОЖЕ ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕЙДЕРСКИЙ ПРОНКТ
П.С. Времени осталось немного......
Фільм, який набрав найбільшу кількість балів «Тарас Шевченко самурай» та фільм, який зайняв 10 місцt у конкурсі Ахтема Сеітаблаєва «Конотопська битва» про те, як у 1659 році українське військо козаків та кримських татар спільно розбили московське військо, яке йшло на Україну викинули зі списку на державне фінансування.
11 вересня міністр культури Володимир Бородянський закликав скасувати результати цього конкурсу. Відтак було ухвалено рішення про перегляд результатів конкурсу - із 101 проєкту, що були в переліку переможців, викинули 55. Конкурс проводила Рада кінематографії та комісія експертів. Там - 70 чоловік, які формуються киноспівтовариством та громадськими асоціаціями.