 ГТС после отделения от "Нафтогаза" должна остаться в госсобственности, - Гончарук

Об этом во время брифинга, посвященного началу отопительного сезона, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Газотранспортная система - это очень ценный актив, который должен остаться в государственной собственности и под его контролем. Это означает, что никакие слухи или манипуляции на тему ее возможной приватизации или отчуждения не соответствуют действительности", - сказал он.
Также премьер подчеркнул, что Кабмин ожидает принятия на этой неделе во втором чтении и в целом правительственного законопроекта по анбандлингу.
"Мы ожидаем, что на этой неделе парламент окончательно примет этот законопроект. Это соответствует интересам Украины", - сказал он.
надо сдать в аренду международной компании трубу и пусть с пукиным торгуются..
а договорах прописать права на решения по искам нафтогаза к газпрЁму
у нас ВСЕГДА если властьимущие говорят: "нужно повинно... мае ... " всё оказывается наоборот
Скоро це буде купа металобрухту, реформатори недолугі..