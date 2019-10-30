EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  575  7
Все про:ГТС (919) Нафтогаз (2755) Гончарук_Алексей (224) Оператор ГТС (1)

 ГТС после отделения от "Нафтогаза" должна остаться в госсобственности, - Гончарук

Газотранспортная система Украины (ГТС) должна остаться в государственной собственности после завершения процесса ее отделения от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинга).

Об этом во время брифинга, посвященного началу отопительного сезона, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Газотранспортная система - это очень ценный актив, который должен остаться в государственной собственности и под его контролем. Это означает, что никакие слухи или манипуляции на тему ее возможной приватизации или отчуждения не соответствуют действительности", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет готова подписать договоры на транспортировку газа до 17 декабря, - Оржель

Также премьер подчеркнул, что Кабмин ожидает принятия на этой неделе во втором чтении и в целом правительственного законопроекта по анбандлингу.

"Мы ожидаем, что на этой неделе парламент окончательно примет этот законопроект. Это соответствует интересам Украины", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3156761
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
какие то второстепенные вопросы обсуждаются
надо сдать в аренду международной компании трубу и пусть с пукиным торгуются..
а договорах прописать права на решения по искам нафтогаза к газпрЁму
 показать весь комментарий
 
надо сдать в аренду международной компании трубу " - и тогда лично ТЫ будешь платить монопольно высокие цены за газ. которые для тебя будет устанавливать иностранец. труба же к твоему дому одна
 показать весь комментарий
 
Добудують потік 2, тоді взагалі лапу смоктати будете, а так хоч які гроші за транспортування мали...
 показать весь комментарий
 
"Мы должны все делать быстро, даже если делаем неправильно"- Гончарук на инвестиционном форме в мариуполе.
 показать весь комментарий
 
 
ГТС после отделения от "Нафтогаза" должна остаться в госсобственности, - Гончарук" - значит вскорости её ээээ продадут кому-то......возможно Москве через подставные фирмы...или ещё кому-то...

у нас ВСЕГДА если властьимущие говорят: "нужно повинно... мае ... " всё оказывается наоборот
 показать весь комментарий
 
 
Наліть туди води і залиште собі дурні,її вже давно треба було віддати в приватні руки якимось американцям чи німцям, то і проблем цих не було.
Скоро це буде купа металобрухту, реформатори недолугі..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх