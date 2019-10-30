 ГТС после отделения от "Нафтогаза" должна остаться в госсобственности, - Гончарук

Об этом во время брифинга, посвященного началу отопительного сезона, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Газотранспортная система - это очень ценный актив, который должен остаться в государственной собственности и под его контролем. Это означает, что никакие слухи или манипуляции на тему ее возможной приватизации или отчуждения не соответствуют действительности", - сказал он.

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Также премьер подчеркнул, что Кабмин ожидает принятия на этой неделе во втором чтении и в целом правительственного законопроекта по анбандлингу.

"Мы ожидаем, что на этой неделе парламент окончательно примет этот законопроект. Это соответствует интересам Украины", - сказал он.