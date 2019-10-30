 Судиться с Коломойским не собираюсь, даже средств не хватит этим заниматься, - Гонтарева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "НВ".

" Нет, я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине. Что же вы можете подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? Насчет чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы. А количество судов, которое он заставит меня вести - у меня даже не хватит средств этим заниматься.", - подчеркнула она.

По словам Гонтаревой, Коломойский выбрал ее "объектом своей мести, сакральным жертвоприношением".

"Прочтите интервью Коломойского и ответьте на этот вопрос. Там у него одна Гонтарева - дальше персонажи меняются. Я вам не могу ответить почему, я точно знаю, что он выбрал меня объектом своей мести, сакральным жертвоприношением. Но все это одновременно является угрозой и всем остальным реформаторам", - сказала экс-глава НБУ.

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Гонтарева считает, что Коломойский "выбрал ее", потому что она была "бескомпромиссным реформатором".

"И наша реформа реально удалась. Да, мы реально сделали то, чем гордится сейчас весь мир: и новую монетарную политику, и плавающий курс, и макрофинансовую стабильность, и очистку банковской системы, и трансформацию Нацбанка в сильную институцию, которую теперь защищает весь мир. Это просто наша success story (история успеха. - Ред.), которую они хотят убить", - отметила Гонтарева.

Напомним, ранее Гонтарева заявляла об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского.

30 августа в Лондоне ее сбил автомобиль.

Позже, в ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

17 сентября дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в результате поджога.

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