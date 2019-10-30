EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1307  30
Все про:Коломойский (1229) суд (22682) Гонтарева (821)

 Судиться с Коломойским не собираюсь, даже средств не хватит этим заниматься, - Гонтарева

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не собирается подавать в суд на олигарха Игоря Коломойского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "НВ".

" Нет, я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине. Что же вы можете подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? Насчет чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы. А количество судов, которое он заставит меня вести - у меня даже не хватит средств этим заниматься.", - подчеркнула она. 

По словам Гонтаревой, Коломойский выбрал ее "объектом своей мести, сакральным жертвоприношением".

"Прочтите интервью Коломойского и ответьте на этот вопрос. Там у него одна Гонтарева - дальше персонажи меняются. Я вам не могу ответить почему, я точно знаю, что он выбрал меня объектом своей мести, сакральным жертвоприношением. Но все это одновременно является угрозой и всем остальным реформаторам", - сказала экс-глава НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко объявил награду 3 млн грн за достоверную информацию о заказчике и исполнителях нападения на жизнь и имущество Гонтаревой

Гонтарева считает, что Коломойский "выбрал ее", потому что она была "бескомпромиссным реформатором".

"И наша реформа реально удалась. Да, мы реально сделали то, чем гордится сейчас весь мир: и новую монетарную политику, и плавающий курс, и макрофинансовую стабильность, и очистку банковской системы, и трансформацию Нацбанка в сильную институцию, которую теперь защищает весь мир. Это просто наша success story (история успеха. - Ред.), которую они хотят убить", - отметила Гонтарева.

Напомним, ранее Гонтарева заявляла об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского.

30 августа в Лондоне ее сбил автомобиль.

Позже, в ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

17 сентября дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в результате поджога.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3156760
 
 
 Топ комментарии
 
"Мы сделали Очистку банковской системы.... " (с) Вот тут я точно верю
 показать весь комментарий
 
Фигня какая? Порохоботня скинется Лучшей жабе Вселенной, чтоб она выиграла суд у гада Коломойского. Ведь так, соя?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Мы сделали Очистку банковской системы.... " (с) Вот тут я точно верю
 показать весь комментарий
 
 
Ну мвф, всемирный банк, послы большой семерки, лондонская школа экономики верят. Зебил - не верит. Он же не лох какой то.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно: від банківської системи залишилися лише обчистки.
 показать весь комментарий
 
 
Вычещины все помойки черного нала и сомнительных банковских операций по отмыву бабла в офшеры. Шо тебе не нравится? Да, за это заплатили и мы с вами в том числе через курс гривни. А Шо вы хотели? с 2010-го шобла петуховича запустила пазуры в ЗВР и обескровила финансовую систему оставив на счетах государства чуть больше ста тысяч гривень. Такие как беня роздали кредиты на фирмы однодневки за бугром которые им же и принадлежали. Сколько бы на Лерку не лили грязи, нужно отдать должное этой женщине, которая выполнила грязную работу за мужиков.
 показать весь комментарий
 
 
Але тепер всі рейдери повернулися і знов ламають Приватбанк, що мені не подобається.
 показать весь комментарий
 
Ніхрена в них не вийде. Цей банк дофінансований державою на дуже велику суму, належить державі, підтверджено високим судом Лондона який практично назвав беню злодієм, а банк працює стабільно. Ніхера у них не вийде.
 показать весь комментарий
 
 
Фигня какая? Порохоботня скинется Лучшей жабе Вселенной, чтоб она выиграла суд у гада Коломойского. Ведь так, соя?
 показать весь комментарий
 
 
Делаешь ставку НБУ 30% и банки помойки закрываются. Ах, да тогда не получится шантажировать банки помойки, чтобы откат тебе занесли за бесплатные деньги считай с которых ни налоги ни военные сборы платить не нада
 показать весь комментарий
 
 
Как я понимаю, закончил экономическую школу в трускавце за неделю, с таким пониманием?
 показать весь комментарий
 
 
Але, никаких денег нету у банков, все что можно они выводят с экономики или своим фирмам дают. Деньги они от НБУ получают с которым не нада даже депозиты открывать и наличку принимать.
Так зачем нам лишние подсосы? Пускай НБУ кредитирует.
В идеале еще и гарантию вкладов отменить, никто бы не понес вообще в банки таракана или порося деньги при таком раскладе. Были бы деньги в гос.банках онли. Хотят давать кредиты то пускай депозиты завозят или там по меньше процент ставят на ставки. Ах, сложно, такое в ПТУ имени Кравчука не учили? Жаль
 показать весь комментарий
 
 
Ну про нехватку средств это 95 КВАРТАЛ отдыхает ...
 показать весь комментарий
 
>Что же вы можете подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? Источник: https://censor.net.ua/n3156760
Шоооооо? а как же лучшие в мире прокуроры кумосваты и реформированный суд порошенко?

Поросяботы фаааас, куси ее
 показать весь комментарий
 
 
В Україні сьогодні не існує чесної судової системи.
 показать весь комментарий
 
 
Почему из Лондона? От кого и от чего прячешься? Подала ли документы на гражданство Великобритании? Баланс расходов и легальных доходов? Остальные вопросы уверен есть у более компетентных!
 показать весь комментарий
 
 
Подала документы - ссылка будет, или трепло. как любой зебил? Далее - сейчас к власти пришел олигарх и мега вор, которого она вывела на чистую воду. У тебя есть хоть немного мозгов, хоть на уровне домохозяки (или фракции слуга народа, что примерно одинаково) чтобы ответить самостоятельно на вопрос - чего можно тут опасаться.
 показать весь комментарий
 
 
Обеднела бабёнка..Неужели Пэця ,её услуги, материально не оценил? Наворовали столько, что Украина из этой жопы, очччень не скоро выберется... Судитися з Коломойським не збираюся, навіть грошей не вистачить цим займатися, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 3993
 показать весь комментарий
 
 
отправьте эту новость в раздел сплетен и гламура ... уже достало их с беней мыло ...
 показать весь комментарий
 
 
Роман Донік‏ @donikroman

Судитися з Коломойським не збираюся, навіть грошей не вистачить цим займатися, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 7479

Из жизни пресмыкающихся. Не писал пока эмоции вырували. В эту поездку, в Золотое, когда 72 пригласила его на ужин, Зеленский не поверил, что все что было на столе из солдатского рациона.
Он не знает ничего о новой системе питания.
А приближенные холуи боятся рассказать
Судитися з Коломойським не збираюся, навіть грошей не вистачить цим займатися, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6670

 показать весь комментарий
 
 
Трильона вкрадених Гонтаревою гривнень(40 млрд. дол.) не вистачить, щоб судитись з Коломойським?
Звісно, звісно. Вкрадені міліарди - це брудні гроші. А з брудними грошима не так все просто
 показать весь комментарий
 
 
Грусно. Деньги украл а засветить нельзя.
 показать весь комментарий
 
Надо скинуться а не смеяться над чужим горем. Лерчик, говори номер счета
 показать весь комментарий
 
 
Вот еще одна бл*ть из когорты парашенка подтвердила,что суды коррумпированы...
 показать весь комментарий
 
 
Саксесс стори под амбреллой.
И на костылях.
 показать весь комментарий
 
Почитать эту суку, так Украина ей еще и должна осталась, вот мезость Шакаладная.....
 показать весь комментарий
 
 
Что же вы можете подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры?

Блин, а как же пэдрины судебные реформы и плокулол югик?! Они же уже вроде бы всё устаканили. ))
 показать весь комментарий
 
 
боится **** сунуться в Украину,многоватенько за ней черных шлейфов и мутняка.
Пусть ее Интерпол "ищет" и обязательная экстрадиция и суд.
Кстати, какой же бардак ДО СИХ ПОР в НБУ,если откаты по 50 тыщ.$.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх