 Судиться с Коломойским не собираюсь, даже средств не хватит этим заниматься, - Гонтарева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "НВ".
" Нет, я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине. Что же вы можете подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? Насчет чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы. А количество судов, которое он заставит меня вести - у меня даже не хватит средств этим заниматься.", - подчеркнула она.
По словам Гонтаревой, Коломойский выбрал ее "объектом своей мести, сакральным жертвоприношением".
"Прочтите интервью Коломойского и ответьте на этот вопрос. Там у него одна Гонтарева - дальше персонажи меняются. Я вам не могу ответить почему, я точно знаю, что он выбрал меня объектом своей мести, сакральным жертвоприношением. Но все это одновременно является угрозой и всем остальным реформаторам", - сказала экс-глава НБУ.
Гонтарева считает, что Коломойский "выбрал ее", потому что она была "бескомпромиссным реформатором".
"И наша реформа реально удалась. Да, мы реально сделали то, чем гордится сейчас весь мир: и новую монетарную политику, и плавающий курс, и макрофинансовую стабильность, и очистку банковской системы, и трансформацию Нацбанка в сильную институцию, которую теперь защищает весь мир. Это просто наша success story (история успеха. - Ред.), которую они хотят убить", - отметила Гонтарева.
Напомним, ранее Гонтарева заявляла об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского.
30 августа в Лондоне ее сбил автомобиль.
Позже, в ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.
17 сентября дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в результате поджога.
Так зачем нам лишние подсосы? Пускай НБУ кредитирует.
В идеале еще и гарантию вкладов отменить, никто бы не понес вообще в банки таракана или порося деньги при таком раскладе. Были бы деньги в гос.банках онли. Хотят давать кредиты то пускай депозиты завозят или там по меньше процент ставят на ставки. Ах, сложно, такое в ПТУ имени Кравчука не учили? Жаль
Шоооооо? а как же лучшие в мире прокуроры кумосваты и реформированный суд порошенко?
Поросяботы фаааас, куси ее
Из жизни пресмыкающихся. Не писал пока эмоции вырували. В эту поездку, в Золотое, когда 72 пригласила его на ужин, Зеленский не поверил, что все что было на столе из солдатского рациона.
Он не знает ничего о новой системе питания.
А приближенные холуи боятся рассказать
Звісно, звісно. Вкрадені міліарди - це брудні гроші. А з брудними грошима не так все просто
И на костылях.
Блин, а как же пэдрины судебные реформы и плокулол югик?! Они же уже вроде бы всё устаканили. ))
Пусть ее Интерпол "ищет" и обязательная экстрадиция и суд.
Кстати, какой же бардак ДО СИХ ПОР в НБУ,если откаты по 50 тыщ.$.