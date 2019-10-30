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Все про:проституция (266) Яременко Богдан (46)

 "Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию

Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко вчера во время работы в сессионном зале Парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Переписку обнародовало издание "Буквы", сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в смартфоне нардепа есть два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" и "Loveeto".

Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$: Журналисты сняли переписку слуги народа Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию 01
Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$: Журналисты сняли переписку слуги народа Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию 02

Во время голосования Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$: Журналисты сняли переписку слуги народа Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию 03

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Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой:

Яременко: …условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$: Журналисты сняли переписку слуги народа Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию 04

Фото: #Буквы

Позже Яременко подтвердил факт переписки, но утверждает, что это была спланированная провокация.

"Про провокации. После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подглядывают в наши телефоны. Получив такой сигнал я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованую "переписку". Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ", - написал нардеп.

Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$: Журналисты сняли переписку слуги народа Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию 05

Отметим, что уБогдана Яременко есть супруга Виктория и двое детей – дочь и сын.

Источник: https://censor.net.ua/n3156757
 
   
 Топ комментарии
 
КИВА!)))) Научи Ярему снимать напряжение в зале ВРУ!!!)))))

ДУРНИКИ КОГО ВЫ ПОНАВЫБЫРАЛИ!?))))
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Жінці Вікторії говоритиме про провокацію)))))
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Да это он с Богуцкой переписку вел.а возраст она занизила,чтоб клиентов больше было)
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Троещина проголосувала за це ЧМО замість Іллєнка, бо у цього ЧМО був "бігбордік зєльонєнькій"! "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 7617
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Тепер вже морозиться, шо то провокація була
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....может им обьединиться во фракцию, или даже партею какую создать под руководством ильи, ст. майора нквд, любителя нестора погонять? ....прикольно было бы смотреть, как в перерывах толпы коллег из рады вкупе с киевскими шалавами в кулуарах растаскивают извращенцев с мандатами по углам, курилкам и туалетам на часок за сотку баксов.... "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 7616...
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якійсь тупенький Борода міг би взяти гарну помічницю як Колька Ревізор і сімейний бюджет не тратив! чи може він вчительки зарплатню підіймав до 4000$!
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Теперь чтобы искупить свою вину перед партией и западными партнерами, будет вынужден во всех гей-парадах до конца каденции учавствовать. Ну и доказать, что таки была провокация и реально его женщины не интересуют.
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Депутаты -- лучшие люди страны! Президент -- самый лучший депутат. "Большинство ошибаться не может"
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Так вот что значит "страна в смартфоне"!
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Как плебсы перевозбудились, у этих даунов работающих на порохнявую гниду даже времени на онанизм явно нет, все в трудах, все пишут хвалебные оды своему "божку" паяцу петрушке, а иначе 10 ударов батогом, дебилы одним словом. "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 4282
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с такими тупыми отмазками теперь все киевские синеглазки будут знать, шо брать с етого нелоха меньше $500 за час просто стыдно...
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Викрутився. Відчувається КГБшна школа.
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Ти це називаєш "викрутився"? Це позор, а не "викрутився". Вляпався.
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А все починалось з 95 кварталу, потім ківа, а зараз це чмо.
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ну не знаю...было бы похоже на провокацию, если бы он обговаривал такие темы с 10 летним чернокожим мальчиком с лнр...ну а так, обычная бытовуха, обычного мужика....чё он оправдывается?
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он должен другими делами заниматься. он на службе.
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Новыя лица, чо!
Пока живут совки-шариковы и их отпрыски зебилы, до тех пор ничего в стране не поменяется.
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..и это зекомандА выключила "турборежим".. походу, в "турборежиме" и анал не был - табу..
зебилы, не прячьте глаза, вы сделали это вместе.. по вашему - это групповуха, с кем попало, хоть с животными, хоть сепарастами.. дебилы, ***(с)
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порохобот,тебе до смерти шыкаладный зад лизать, а ты возмущаешьшься что у кого то нормальная ориентация "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 2324 абыдна, да?
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зенит-"мальчик в трусиках", ты хоть думаешь, когда пИсаешь в коммент?
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он больше на П похож подстилка зеленообразная
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Тупорылый. Сфотографировали то, чего нет? Нет - это когда нет переписки. А если какие-то ваши дурачки депутаты были словлены раньше, это не значит, что то тоже была провокация
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Ему 48 лет, а выглядит на все 60... Вот что непрестанные труды и заботы о Украине с людьми делают!
"Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 6413

Не бережешь ты себя, Богдан Васильевич. Отдохнуть тебе надо...
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Общение двух представителей древнейших профессий. А чего, проститутки - тоже можно сказать слуги, и тоже - народа
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А нельзя было провокацию более интеллигентную? Теперь задолбется доказывать жене, что это была провокация)))
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На детектор брехни этого жиробаса бородатого! При чем в присутствии жены "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 3457
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Та зачем? Пусть жена разбирается. Не мешайте.
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А чё, норм цены, и человек наверняка хороший 😁
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Во-первых, это какое-то днище устраивать такие шутки-провокации в главном заканодательном органе воюющей страны. Депутаты должны быть образцами для подражания, эталонами морали в обществе. А не зарвавшимися понтовыми пятиклассниками с района.

Во-вторых, этот имбецил вообще понимает, что этими действиями он дискредитирует одно из главных средств контроля общественности над гос органами - независимые средства массовой информации. И покрывает нарушителей закона и порядка в Верховной Раде, называет их "жертвами". Полный ******.
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Нет повести печальнее на свете , чем повесть о Куколде и Джульетте .
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гомик успешно убедил всех что он натурал))
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Да какие провокации , под.епнуться решил подонок , всю партию подставил Мразь.
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Ну, щоб розібратися в цій муйні, потрібно створити тимчасову слідчу комісію. Вилучити переписку, якщо не віддасть добровільно, через мобільного оператора встановити дівчину і запросити на трибуну ВРУ. Повірте, навіть поліграфа непотрібно щодо перевірки правдивості її свідчень. Побачивши таку кількість клієнтів, вона крім показів прочитає безкоштовно лекцію з розділу камасутри.
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Жесть... Один дрочить, другий повій знімає, третього замовили, четвертий замовив😁 Минуло лише два місяці😁 Чомусь я не чув щоб в минулій раді хтось жалівся на те що йому "заглядають через плече"?!
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Будешь рассказывать украинцам о том, что все это было подстроено, что ты знал кто и откуда будет снимать, и т.д. Любитель малинки от зеленых
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И как интернета эта слуга бы искала шлюх? Спасибо зелёному правительству за интернет.))) "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію - Цензор.НЕТ 3740
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Так вот почему им 40 000 грн зп мало, на проституток не хватает.
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Не маю симпатії до зелених, але нічого постидного в даній переписці нема. Ну захотілося чуваку траху, що тут такого.
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