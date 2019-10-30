 "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Дубневича, - Корниенко

Об этом в комментарии журналистам в парламенте заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И я думаю, что большинство депутатов поддержат остальные меры, если прокуратура будет просить об этом", - сказал Корниенко.
Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".
Или , как всегда ???
ай, ай, ай, как же так - ничего не предвещало, и вот опять!