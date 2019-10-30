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 Политика Украины
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Все про:неприкосновенность (951) Дубневич (44) Корниенко (55)

 "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Дубневича, - Корниенко

Фракция "Слуга народа" будет голосовать в Верховной Раде за лишение неприкосновенности народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Об этом в комментарии журналистам в парламенте заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И я думаю, что большинство депутатов поддержат остальные меры, если прокуратура будет просить об этом", - сказал Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мне пока не вручали документов относительно снятия с меня неприкосновенности, - Дубневич

Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Источник: https://censor.net.ua/n3156756
 
 
 Топ комментарии
 
Сам то ты понимаешь,какой бред написал "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Дубневича, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9045? Кто такой Макарон ,чтобы это решать ,сколько там ему осталось президенствовать "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Дубневича, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9045Мы же не лохи ,чтобы голубого порохобота портникова слушать ...
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Вітьалій Портніков - Договоренности Макрона и Путина. Дорога в Евросоюз Украине закрыта
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Сам то ты понимаешь,какой бред написал "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Дубневича, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9045? Кто такой Макарон ,чтобы это решать ,сколько там ему осталось президенствовать "Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Дубневича, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9045Мы же не лохи ,чтобы голубого порохобота портникова слушать ...
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...Виталик знает что говорит, все у тому идет, что эвросоюзу этому недолго осталось жить в таком виде, кацапи скупают его верхушку оптом и в розницу...бритты уже ушли, а там и другие потянутся...
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Так недоторканисть вроде бы уже со всех сняли ???
Или , как всегда ???
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как всегда!! только ,,но чуть чуть лучше!!"(если чё спросить у ,,моники"на крайняк 73%подтвердят!!)(просто под лохторат конкретно заточено) "Слуга народу" підтримає зняття недоторканності з Дубневича, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6016 "Слуга народу" підтримає зняття недоторканності з Дубневича, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3822
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они ж и так неприкосновенные уже вроде
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вроде с 1 января 2020 будут непрекосновенные
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так уже ведь сняли со всех депутатов неприкосновенность!
ай, ай, ай, как же так - ничего не предвещало, и вот опять!
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