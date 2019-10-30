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 Общество
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Все про:школа (1928) отопительный сезон (266)

 В поселке Днепровское школьникам продлили каникулы из-за отсутствия отопления в школах

В общеобразовательной и музыкальной школах и в единственной амбулатории поселка отсутствует отопление. По этой причине в школах Днепровского продлили осенние каникулы еще на неделю.

Информацию подтвердила Людмила Мица, исполняющий обязанности руководителя отдела образования Верхнеднепровской районной госадминистрации. Вынужденные дополнительные каникулы ввели в учебных заведениях, которые отапливаются котельной ТОВ "Промтеплопостач", в связи с непогашенной задолженностью за предыдущий отопительный сезон.

Проблемная ситуация с отоплением школ и амбулатории началась еще в первом полугодии. В апреле текущего года с внезапными проверками в котельную ТОВ "Промтеплопостач", которая обогревает местные школы и амбулаторию, нагрянула прокуратура, тем самым спровоцировав аварию – они опечатали щиток, а без него запуск котелен для школы и амбулатории просто невозможен. Система была не законсервирована должным образом и более полугода котельная находилась в аварийном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3156755
 
 
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Подовжили??? Хм... так канікули лише позавчора почалися
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