EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  916  19
Все про:Золотое (107) Гайдай_ЛОГА (3)

 Сейчас там более или менее спокойно, - глава Луганской ОГА Гайдай о ситуации в Золотом

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай отмечает, что на данный момент в районе г.Золотое Луганской области, где начато разведение сил и средств, сохраняется спокойная ситуация.

"Информация к нам поступает ежедневно, мы мониторим обстрелы. Слава Богу, такой ситуации, как у нашего соседа, в Донецке, у нас нет... Каких-то постоянных боевых действий возле Золотого нет", - сказал Гайдай на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава обладминистрации отметил, что часто бывает в районе Золотого и в ближайшее время вновь посетит эту территорию. "Если увижу, что там есть какая-то критическая ситуация, я об этом обязательно доложу. Сейчас там более или менее спокойно", - констатировал Гайдай.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3156753
 
 
 Топ комментарии
 
Когда говорят БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ,это как-то непонятно ,верней понятно,что ничего непонятно .. Сейчас там более или менее спокойно, - глава Луганской ОГА Гайдай о ситуации в Золотом - Цензор.НЕТ 622
 показать весь комментарий
 
Более- менее, но посередине ???
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда говорят БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ,это как-то непонятно ,верней понятно,что ничего непонятно .. Сейчас там более или менее спокойно, - глава Луганской ОГА Гайдай о ситуации в Золотом - Цензор.НЕТ 622
 показать весь комментарий
 
 
най би йому, падлюці, БОЛЕЕ-МЕНЕЕ чиряк на лобі скочив...
 показать весь комментарий
 
 
Можно начать делать ставки!
Будут обстрелы в серой зоне Золотого-4 в течении 30 дней?
Или не будут?
***
Ставлю 100 баксов что будут и даже из тяжелого вооружения.
***
Интересно сколько поставит Министр Обороны?
 показать весь комментарий
 
 
У нас более или менее нет войны? А Крым более или менее украинский?
 показать весь комментарий
 
 
35 населенных городков и сел Вова отдает сепаратистам( россии)
Отдает так же массу фронтовых коммуникаций .окопы.блиндажи.укрепленные огневые точки.
Мне кажется что это госизмена .

Зараз там більш-менш спокійно, - глава Луганської ОДА Гайдай про ситуацію в Золотому - Цензор.НЕТ 8853
 показать весь комментарий
 
 
А мне даже уже и не кажется, а уверенно подтверждается!
 показать весь комментарий
 
 
ВСУ и сепары отводят войска зеркально, а серую зону занимает полиция и нацгвардия Украины. Украина не потеряет контроль, а увеличит за счет всей серой зоны.
 показать весь комментарий
 
Вашингтонский Обком‏ @_Fashington 28 окт.

Зараз там більш-менш спокійно, - глава Луганської ОДА Гайдай про ситуацію в Золотому - Цензор.НЕТ 5159

Офис президента Зеленского необходимо переместить в Золотое.
Самое безопасное место!
 показать весь комментарий
 
 
Як це більш менш спокійно? Там же не стріляють? То має бути зовсім спокійно і свято для сепарів! А Сивухо там?
 показать весь комментарий
 
 
так более спокойно или менее спокойно и по отношению к чему?
 показать весь комментарий
 
 
Яка точна характеристика ситуації: "более или менее спокойно"...
Це так заспокоює, правда?
 показать весь комментарий
 
Более-менее... Це як? Стріляють, але не попадають?
 показать весь комментарий
 
 
звідки він побаче з окопу? може йому сепарвчительки розкажуть ?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх