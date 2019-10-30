 Сейчас там более или менее спокойно, - глава Луганской ОГА Гайдай о ситуации в Золотом

"Информация к нам поступает ежедневно, мы мониторим обстрелы. Слава Богу, такой ситуации, как у нашего соседа, в Донецке, у нас нет... Каких-то постоянных боевых действий возле Золотого нет", - сказал Гайдай на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава обладминистрации отметил, что часто бывает в районе Золотого и в ближайшее время вновь посетит эту территорию. "Если увижу, что там есть какая-то критическая ситуация, я об этом обязательно доложу. Сейчас там более или менее спокойно", - констатировал Гайдай.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.