 Я звонил сегодня министру обороны - он говорит, что в разведении войск более-менее нет препятствий, - Арахамия

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Я позвонил сегодня министру обороны и спросил, нормально ли сейчас идет весь этот процесс, по плану ли. Он говорит, что более или менее нет никаких препятствий. То есть оно идет сейчас, как было запланировано", - сказал Арахамия.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.
Арахамия , ты шо спикером у министра обороны подрабатываешь ? Хде снижение комуналки для народа , га
-Гиви,сколько будет дважды два
-Ну где сэм-восэм
Они там все более или менее примаханые