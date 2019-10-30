 Зеленский озвучил четыре составляющие будущей стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, он в среду в Мариуполе на Форуме Единства.
"После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что данная стратегия должна включать четыре обязательных составляющих, одна из которых – прозрачность и публичность.
"Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с обществом, инициировать масштабный национальный диалог", - пояснил Зеленский.
Второй составляющей будущей стратегии, по мнению президента, должна стать системная информационная политика со стороны государства, "но и медиа должны, в хорошем смысле слова, воспитывать читателя и зрителя, повышать медиаграмотность людей".
Зеленский добавил, что третей составляющей является реализм. "Ошибочно думать, что мы быстро и легко вернем Крым военным путем. Нужно понимать, что уже завтра на оккупированной территории Донбасса все люди не заговорят на украинском языке. Мы не должны радовать себя этими иллюзиями", - констатировал президент.
Зеленский подчеркнул, что подход по реинтеграции Донбасса и Крыма должен быть взвешенный и прагматичный.
"Четвертая составляющая – это имплементация. Способность государства воплощать стратегии в жизнь", - заключил он.
Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина при поддержке Всемирного Банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.
Это - зам. секретаря СНБО Сергей Кривонос (военнослужащий, Силы спец.операций, принимал участие в боевых действиях в АТО, отбивал Краматорский аэропорт, пользуется большим уважением в Армии).
Новый секретарь СНБО Алексей Данилов хочет освободить его от должности. «Данилов не видит меня в должности заместителя секретаря СНБО. Почему? Не знаю. Но я благодарен, что он честно мне об этом сказал», - отметил Кривонос, добавив, что самостоятельно не собирается подавать в отставку, а его дальнейшую судьбу будет решать президент.
Освобождают место для клоуна Сивохи? Профессионалы в СНБО не нужны?! И это во время войны!!! Напрашивается вывод: во власти - предатели под руководством ФСБ РФ всячески ослабляют нашу Армию!!!
30.10.2019, 11:48 • 360 • 0
Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Золотого Инна Демиденко имеет российское гражданство.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил украинский волонтер Тим Златкин.
Он также привел некоторые конкретные данные, подтверждающие свое заявление (стилистика и орфография автора сохранены):
"Ок, долго тянул интригу за паспорта, которые приплели, почему-то к учителям на фото с Зе, но тут у меня вопрос больше к временно исполняющей обязанности главы ВЦА Золотого…
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Да-да, именно голове посёлка, в котором сегодня происходит отведение войск ЗСУ.
Пани Инна, знаю, вам отлично знакомы цифры 39 14 084974, верно? Если нет, проверьте сбоку на документике, плиз.
Один вопрос меня терзает, а каким образом документик тот выдан подразделением ФМС номер 900-003 в июне 2014?
Вам довелось выезжать аж в Крым ради получения? Ох, и тяжкая вас доля спиткала, пани Инна. Искренне сочувствую вам.
Хотя, уверен, на мой вопрос вы не ответите и даже более того - уйдёте в глубокое отрицалово, как говорят обычно ваши недалёкие друзья из Первомайского.
Вот прям готов поспорить. Ставлю двадцать баксов (пардон, больше нет сейчас в кошельке, всё на своих ССОшников потратил), что начнёте мастырить невинность на лице и возможно даже ломать комедию искреннего негодования.
Ладно, ваши дела на вашей совести. А моя совесть требует передать информацию в соответствующие инстанции.
п.с.: передавайте привет госпоже Харченко с такими же цифрами на документике 39 14 085311 всё того же подразделения ФМС в районе Евпатории. Мы не забыли её участие в организации "референдума" и будем помнить до конца войны".
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1.Бла
2.Бла-бла
3.Бла-бла-бла
4.Бла-бла-бла-бла.
Он же никому ничего не должен, если его спрашивают о долге украинцы, но МЫ должны, если так говорит путин или главный жид страны. Говно, а не президент