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 Политика Украины
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 Зеленский озвучил четыре составляющие будущей стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, он в среду в Мариуполе на Форуме Единства.

"После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что данная стратегия должна включать четыре обязательных составляющих, одна из которых – прозрачность и публичность.

"Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с обществом, инициировать масштабный национальный диалог", - пояснил Зеленский.

Второй составляющей будущей стратегии, по мнению президента, должна стать системная информационная политика со стороны государства, "но и медиа должны, в хорошем смысле слова, воспитывать читателя и зрителя, повышать медиаграмотность людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинскому обществу нужно договориться между собой по вопросу возвращения Донбасса и Крыма, - Зеленский

Зеленский добавил, что третей составляющей является реализм. "Ошибочно думать, что мы быстро и легко вернем Крым военным путем. Нужно понимать, что уже завтра на оккупированной территории Донбасса все люди не заговорят на украинском языке. Мы не должны радовать себя этими иллюзиями", - констатировал президент.

Зеленский подчеркнул, что подход по реинтеграции Донбасса и Крыма должен быть взвешенный и прагматичный.

"Четвертая составляющая – это имплементация. Способность государства воплощать стратегии в жизнь", - заключил он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина при поддержке Всемирного Банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3156749
 
   
 Топ комментарии
 
Это набор пустых звуков ртом от пассажира...и ничего более..
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Пока слаборазвитая Украина, уровня Польши не достигнет, ни о каком возврате оккупированных территорий речь не идти не может...Тут бы ещё не потерять... Зеленський озвучив чотири складові майбутньої державної стратегії безпечної реінтеграції Донбасу і Криму - Цензор.НЕТ 4985
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И это план *****. Интегрировать раковую опухоль денере в Украину и стране точно хана.
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Я тільки знаю дві стратегії від великих політиків такого штибу - це дати їм наші пенсії і соціалку і не стріляти!!!
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Зеленський озвучив чотири складові майбутньої державної стратегії безпечної реінтеграції Донбасу і Криму - Цензор.НЕТ 4052

Это - зам. секретаря СНБО Сергей Кривонос (военнослужащий, Силы спец.операций, принимал участие в боевых действиях в АТО, отбивал Краматорский аэропорт, пользуется большим уважением в Армии).
Новый секретарь СНБО Алексей Данилов хочет освободить его от должности. «Данилов не видит меня в должности заместителя секретаря СНБО. Почему? Не знаю. Но я благодарен, что он честно мне об этом сказал», - отметил Кривонос, добавив, что самостоятельно не собирается подавать в отставку, а его дальнейшую судьбу будет решать президент.

Освобождают место для клоуна Сивохи? Профессионалы в СНБО не нужны?! И это во время войны!!! Напрашивается вывод: во власти - предатели под руководством ФСБ РФ всячески ослабляют нашу Армию!!!
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Освобождают место для клоуна Сивохи? Профессионалы в СНБО не нужны?! И это во время войны!!! Напрашивается вывод: во власти - предатели под руководством ФСБ РФ всячески ослабляют нашу Армию!!!
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И.о. главы военно-гражданской администрации прифронтового Золотого имеет гражданство РФ - волонтер
30.10.2019, 11:48 • 360 • 0

Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Золотого Инна Демиденко имеет российское гражданство.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил украинский волонтер Тим Златкин.
Он также привел некоторые конкретные данные, подтверждающие свое заявление (стилистика и орфография автора сохранены):
"Ок, долго тянул интригу за паспорта, которые приплели, почему-то к учителям на фото с Зе, но тут у меня вопрос больше к временно исполняющей обязанности главы ВЦА Золотого…
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Да-да, именно голове посёлка, в котором сегодня происходит отведение войск ЗСУ.
Пани Инна, знаю, вам отлично знакомы цифры 39 14 084974, верно? Если нет, проверьте сбоку на документике, плиз.
Один вопрос меня терзает, а каким образом документик тот выдан подразделением ФМС номер 900-003 в июне 2014?
Вам довелось выезжать аж в Крым ради получения? Ох, и тяжкая вас доля спиткала, пани Инна. Искренне сочувствую вам.
Хотя, уверен, на мой вопрос вы не ответите и даже более того - уйдёте в глубокое отрицалово, как говорят обычно ваши недалёкие друзья из Первомайского.
Вот прям готов поспорить. Ставлю двадцать баксов (пардон, больше нет сейчас в кошельке, всё на своих ССОшников потратил), что начнёте мастырить невинность на лице и возможно даже ломать комедию искреннего негодования.
Ладно, ваши дела на вашей совести. А моя совесть требует передать информацию в соответствующие инстанции.
п.с.: передавайте привет госпоже Харченко с такими же цифрами на документике 39 14 085311 всё того же подразделения ФМС в районе Евпатории. Мы не забыли её участие в организации "референдума" и будем помнить до конца войны".
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Это что, стратегия??? Это просто ******!!! Зеленський озвучив чотири складові майбутньої державної стратегії безпечної реінтеграції Донбасу і Криму - Цензор.НЕТ 7889 Тряпка пустоголовая.
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Какая реинтеграция Кріма? О чем это полоумное вещает? Крым потерян навсегда.
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Ты видимо особо одаренный бот? ) А если б Зеля не заикнулся про Крым,то ты бы верещал "Как так? Зебил уже за Крым забыл!! "
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4 составляющих:
1.Бла
2.Бла-бла
3.Бла-бла-бла
4.Бла-бла-бла-бла.
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Почему вопрос стоит именно так? Почему МЫ должны возвращать Донбасс и Крым. Нам их должна вернуть Россия, ОНИ должны, а не мы. Мы защищаем Украину, рашка забирает её части, рашка должна нам Крым и Донбасс, причем в том состоянии, в котором их забирали.
Он же никому ничего не должен, если его спрашивают о долге украинцы, но МЫ должны, если так говорит путин или главный жид страны. Говно, а не президент
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Лугандонию никто не будет возвращать в Украину.Официально про это ессно не будут говорить,но фактически это так.Лугандония САМА должна упасть к нам в руки,и желательно без того сброда который ее населяет.Но так как этот сброд никуда не денется то и Лугандония никуда не денется.Единственная задача это чтоб там было поменьше стрельбы.Совершенно очевидно,что чем больше писдеца будет в России тем меньше они будут уделять внимание Лугандонии.А то что писдеца в России становится все больше с эттм кто-то будет спорить?
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Який "общенациональний діалог"? У нас що, громадянська війна? Він ідіот чи зрадник?
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Давай проведем такой эксперимент.Я тебе покупаю билет до Одессы,потом мы идем по городу а ты будешь держать в руках секундомер и ждать на какой секунде,минуте или часу ты услышишь украинскую речь.Если услышишь не позже чем через два часа,то я тебе должен сто баксов. Намек такой: одесситы зрадники если не хотят говорить на мове? Может ты их хочешь украинизировать силой? Попробовать не хочешь? Вот тебе и общенациональный диалог )
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Крым и Донбасс можно вернуть только если РФ развалится! Для этого нужно убедить запад, что РФ зло, которое нужно санкциями разрушить!
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Не удивлюсь если Зеленский пустит воду в Крым и назовет это одним из этапов реинтеграции. Вон Донбасс уже согласился принять на условиях Путлера и по Крыму будет ему подыгрывать, к бабке не ходи.
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